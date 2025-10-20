BTP Valore, Conviene? Raccolta Record

Punti chiave - Titolo a Scadenza 7 anni



- Cedole Step Up: 2,6% per i primi 3 anni, 3,1% per il quarto e quinto anno, 4% per il sesto e settimo anno



- Bonus a scadenza dello 0,8%



- Rendimento migliore del pari BTP sul secondario

rendimento medio annuo (bonus escluso) del 3,14%, diventa del 3,26% se includiamo il bonus a scadenza. In sostanza il premio al rischio di questo titolo é migliore di quanto troviamo sul mercato ora. Poco prima delle 16:00, la raccolta del titolo ha raggiunto la cifra dei 5 miliardi di euro, un successo nella sua prima giornata di emissione.

Il Btp Valore una nuova emissione molto interessante dal punto di vista tecnico visto il rendimento medio annuale offerto rispetto al Btp sulla stessa scadenza. Se prendiamo un Btp a 7 anni sul mercato secondario, il suo rendimento é del 2,93%, questoi Btp Valore ha invece un, diventa del. In sostanza il premio al rischio di questo titolo é migliore di quanto troviamo sul mercato ora. Poco prima delle 16:00,, un successo nella sua prima giornata di emissione. Rendimento del BTP a 7 anni sul secondario al 2,93%, inferiore a quello medio del Btp Valore - Fonte: TradingView - Studio: David Pascucci - XTB

CEDOLE TRIMESTRALI E STEP UP + BONUS A SCADENZA



Per i primi 3 anni il rendimento é del 2,6% annuo, quarto e quinto anno si passa al 3,1% mentre si passa al 4% al sesto e settimo anno. Il rendimento medio risulta 3,14% e sommando il bonus si arriva al 3,26% annuo medio. Un vantaggio per il risparmiatore é sicuramente quello di ricevere delle cedole trimestrali, non semestrali come i Btp ordinari. Inoltre si riceve un bonus a scadenza dell'obbligazione pari allo 0,8%. Il rendimento finale lordo é pari al 22,8%, netto al 19,98%, un buon rendimento considerando l'attuale rendimento del 7 anni sulla curva dei rendimenti.



COMMENTO DELL'ANALISTA



Il rendimento medio annuo parla chiaro, é migliore della curva dei rendimenti, c'é poco da aggiungere. Il titolo é destinato al pubblico retail, quindi per i risparmiatori che hanno in questo caso il vantaggio di ricevere cedole trimestrali, ma allo stesso tempo si prevede che per avere una resa adeguata bisognerá portare il titolo a scadenza in quanto per i primi 3 anni la cedola sará inferiore a quanto quota il mercato. In sostanza, se l'investitore ha nei suoi piani quello di investire liquiditá e lasciarla maturare per i prossimi 7 anni, allora questo titolo rappresenta una buona occasione per diversificare la sua esposizione sui mercati.

