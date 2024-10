Calendario Economico: Attenzione alla riunione dell'FOMC 📢

La sessione di oggi sarà dominata dall'attesissima decisione sui tassi di interesse della Federal Reserve, insieme a importanti dati economici e discorsi dei banchieri centrali. La Fed si trova di fronte a una scelta difficile tra un taglio di mezzo punto o una riduzione più moderata di un quarto di punto, segnando la sua prima riduzione dei tassi in oltre quattro anni. Questa decisione arriva dopo aver mantenuto i tassi al livello più alto da 23 anni dal luglio 2023 e cade poche settimane prima delle elezioni presidenziali statunitensi. I principali funzionari della Fed hanno segnalato il sostegno ai tagli dei tassi in mezzo all'allentamento dell'inflazione, con l'obiettivo di prevenire danni economici causati da costi di finanziamento eccessivamente elevati. Tuttavia, il ritmo di allentamento rimane una questione chiave. Un taglio di mezzo punto riporterebbe rapidamente i tassi a livelli normali, potenzialmente salvaguardando il mercato del lavoro. Tuttavia, rischia di segnalare una preoccupazione eccessiva per le prospettive economiche. I recenti dati economici misti e le sensibilità politiche aggiungono complessità alla decisione. Gli investitori osserveranno da vicino non solo la decisione della Fed, ma anche i dati sull'inflazione del Regno Unito e dell'Eurozona, le cifre sull'edilizia abitativa degli Stati Uniti e i discorsi dei funzionari della BCE durante il giorno. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Calendario macro dettagliato (CET): 10:00 - Eurozona, Dati sull'inflazione per agosto CPI YoY: 2,2% (previsto) vs 2,2% (precedente)

CPI Core YoY: 2,8% (previsto) vs 2,8% (precedente)

CPI MoM: 0,2% (previsto) vs 0,0% (precedente) 10:00 - Eurozona, Produzione edilizia per luglio 12:00 - Stati Uniti, Domanda di mutui MBA 13:30 - Canada, Acquisti di titoli esteri da parte dei canadesi per luglio: precedente 16,350B 13:30 - Canada, Acquisti di titoli esteri da parte dei canadesi per luglio: precedente 5,17B 13:30 - Stati Uniti, Dati sull'edilizia abitativa per agosto: Inizi di costruzione: 1.318M (previsto) vs 1.238M (precedente)

Permessi di costruzione: 1.41M (previsto) vs 1.406M (precedente) 15:30 - Stati Uniti, Inventari di petrolio greggio EIA 15:30 - Stati Uniti, Dati sul PIL: Atlanta Fed GDPNow (Q3): previsto 3,0%; precedente 3,0%; 18:30 - Canada, Verbali della riunione della Banca del Canada 19:00 - Stati Uniti, Decisione sui tassi di interesse e proiezioni economiche della FOMC: Decisione sui tassi di interesse: 5,25% (previsto) vs 5,5% (precedente) 19:30 - Stati Uniti, Conferenza stampa della FOMC con il presidente Powell 21:00 - Stati Uniti, Flussi netti complessivi di capitale e dati TIC Â Interventi dalla Banca Centrale: 09:00 CET: Discorso di Holzmann della BCE

Discorso di Holzmann della BCE 09:15 CET: Discorso di Vujcic della BCE

Discorso di Vujcic della BCE 09:30 CET: Discorso di Buch della BCE

Discorso di Buch della BCE 13:00 CET: Discorso di Nagel della BCE

Discorso di Nagel della BCE 14:00 CET: Discorso di McCaul della BCE

Discorso di McCaul della BCE 20:30 CET: Conferenza stampa del presidente della Fed, Powell

