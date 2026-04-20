Calendario economico: audizione di Kevin Warsh e stagione degli utili 🔎

La nuova settimana porterà diverse pubblicazioni macroeconomiche interessanti, mentre allo stesso tempo le aziende statunitensi continueranno a riportare i risultati trimestrali.

Martedì avremo i dati sul mercato del lavoro del Regno Unito e le vendite al dettaglio negli Stati Uniti. Mercoledì saranno pubblicati i dati sull’inflazione CPI nel Regno Unito e i risultati di società come Tesla, IBM, AT&T e Boeing, mentre giovedì vedrà la diffusione dei dati preliminari PMI di Regno Unito e Stati Uniti, insieme alle trimestrali di Caterpillar e Intel.

Un evento rilevante sarà anche l’audizione di Kevin Warsh, che potrebbe influenzare le aspettative sulla Fed e avere impatti su dollaro USA, oro e indice US500.

Lunedì 20 aprile

05:00 CET — Decisione sui tassi della People's Bank of China

15:30 CET — Inflazione CPI Canada (marzo)

Martedì 21 aprile

Ultimo giorno del cessate il fuoco USA–Iran

Kevin Warsh (possibile nuovo presidente Fed)

02:45 CET — Inflazione CPI Nuova Zelanda (Q1)

10:00 CET — Dati mercato del lavoro Regno Unito (marzo)

11:30 CET — Dati mercato del lavoro Polonia (marzo)

13:00 CET — Indice ZEW Germania (aprile)

15:30 CET — Vendite al dettaglio USA (marzo)

23:40 CET — Scorte di petrolio API USA

Mercoledì 22 aprile

03:50 CET — Bilancia commerciale Giappone (marzo)

10:00 CET — Inflazione CPI e PPI Regno Unito (marzo)

14:00 CET — Decisione sui tassi della Central Bank of the Republic of Turkey

17:30 CET — Scorte di petrolio DoE USA

Giovedì 23 aprile

Tutto il giorno — Dati PMI manifatturieri e servizi delle principali economie globali

11:30 CET — Vendite al dettaglio Polonia (marzo)

15:30 CET — Richieste iniziali di sussidi di disoccupazione USA

17:30 CET — Scorte di gas naturale EIA USA

Venerdì 24 aprile

03:30 CET — Inflazione CPI Giappone (marzo)

17:00 CET — Fiducia dei consumatori USA (Università del Michigan, aprile)