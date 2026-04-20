Calendario economico: audizione di Kevin Warsh e stagione degli utili 🔎

La nuova settimana porterà diverse pubblicazioni macroeconomiche interessanti, mentre allo stesso tempo le aziende statunitensi continueranno a riportare i risultati trimestrali.
Martedì avremo i dati sul mercato del lavoro del Regno Unito e le vendite al dettaglio negli Stati Uniti. Mercoledì saranno pubblicati i dati sull’inflazione CPI nel Regno Unito e i risultati di società come Tesla, IBM, AT&T e Boeing, mentre giovedì vedrà la diffusione dei dati preliminari PMI di Regno Unito e Stati Uniti, insieme alle trimestrali di Caterpillar e Intel.
Un evento rilevante sarà anche l’audizione di Kevin Warsh, che potrebbe influenzare le aspettative sulla Fed e avere impatti su dollaro USA, oro e indice US500.
Lunedì 20 aprile
05:00 CET — Decisione sui tassi della People's Bank of China
15:30 CET — Inflazione CPI Canada (marzo)
Martedì 21 aprile
Ultimo giorno del cessate il fuoco USA–Iran
Kevin Warsh (possibile nuovo presidente Fed)
02:45 CET — Inflazione CPI Nuova Zelanda (Q1)
10:00 CET — Dati mercato del lavoro Regno Unito (marzo)
11:30 CET — Dati mercato del lavoro Polonia (marzo)
13:00 CET — Indice ZEW Germania (aprile)
15:30 CET — Vendite al dettaglio USA (marzo)
23:40 CET — Scorte di petrolio API USA
Mercoledì 22 aprile
03:50 CET — Bilancia commerciale Giappone (marzo)
10:00 CET — Inflazione CPI e PPI Regno Unito (marzo)
14:00 CET — Decisione sui tassi della Central Bank of the Republic of Turkey
17:30 CET — Scorte di petrolio DoE USA
Giovedì 23 aprile
Tutto il giorno — Dati PMI manifatturieri e servizi delle principali economie globali
11:30 CET — Vendite al dettaglio Polonia (marzo)
15:30 CET — Richieste iniziali di sussidi di disoccupazione USA
17:30 CET — Scorte di gas naturale EIA USA
Venerdì 24 aprile
03:30 CET — Inflazione CPI Giappone (marzo)
17:00 CET — Fiducia dei consumatori USA (Università del Michigan, aprile)
Notizie del mattino (20.04.2026)
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