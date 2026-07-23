Calendario economico: Big Tech, tensioni sull'Iran e decisione della BCE ⏰

Oggi i mercati sono guidati da tre temi principali: i risultati delle Big Tech, le tensioni con l'Iran e la decisione della BCE.

Cosa sta muovendo i mercati?

Le spese delle Big Tech preoccupano gli investitori – Alphabet e Tesla hanno riportato ricavi solidi, ma il mercato ha penalizzato entrambe le società per l'entità degli investimenti in conto capitale (capex): Alphabet prevede di arrivare fino a 205 miliardi di dollari entro il 2026, mentre gli investimenti di Tesla sono aumentati del 142% su base annua, provocando un calo delle rispettive azioni. Nei prossimi giorni saranno pubblicati i risultati di Meta, Microsoft, Amazon e Apple: gli investitori guarderanno con la stessa attenzione ai piani di investimento nell'intelligenza artificiale quanto agli utili.

Il petrolio sale dopo le minacce di Trump all'Iran – Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato un attacco contro un'infrastruttura nucleare iraniana (Pickaxe Mountain) e si è verificato un nuovo attacco a una petroliera al largo delle coste dell'Arabia Saudita. Goldman Sachs avverte che il Brent potrebbe superare i 120 dollari al barile nel quarto trimestre se le interruzioni del traffico nello Stretto di Hormuz dovessero continuare.

Attesa per la decisione della BCE sui tassi – Alle 14:15 è prevista la decisione della Banca Centrale Europea. Il mercato si aspetta tassi invariati (tasso di rifinanziamento al 2,40% e tasso sui depositi al 2,25%), ma la situazione definita "estremamente volatile" legata al conflitto con l'Iran potrebbe influenzare il tono della conferenza stampa delle 14:45.

UniCredit supera le attese – La banca ha registrato un utile netto di 2,9 miliardi di euro nel secondo trimestre. L'amministratore delegato Andrea Orcel ha definito i progressi nell'operazione su Commerzbank "i migliori possibili".

Calendario macroeconomico di oggi

Il mercato del lavoro australiano ha riservato una sorpresa positiva: l'occupazione è cresciuta di 76.300 unità a fronte di una previsione di 15.100, un segnale di orientamento restrittivo ("hawkish") per la RBA. Il resto della giornata negli Stati Uniti e in Canada sarà incentrato sulle vendite al dettaglio e sui dati del mercato del lavoro, ma saranno la BCE e la situazione geopolitica legata all'Iran a rimanere i principali fattori di volatilità per il mercato petrolifero e gli indici azionari.

Prima dell'apertura della seduta europea, Nestlé, UniCredit, TotalEnergies, Thermo Fisher, RTX e Lockheed Martin diffonderanno oggi i propri risultati, mentre SAP e Intel li comunicheranno dopo la chiusura della seduta statunitense.