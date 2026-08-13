Grafico del giorno: GBPUSD in calo a causa del rallentamento della crescita del PIL nel Regno Unito! Un trend laterale impossibile da spezzare?

La sterlina interrompe la sua serie di rialzi dopo la pubblicazione degli ultimi dati sul PIL del Regno Unito. La crescita economica ha rallentato in modo significativo, sebbene i dati di giugno indichino una certa resilienza dei consumi. I rendimenti dei titoli di Stato britannici rimangono sostanzialmente invariati, ma GBPUSD, ancora in fase di consolidamento, ha trovato un motivo per riprendere la discesa dopo aver raggiunto la resistenza più vicina. Analisi tecnica: GBP/USD (D1) GBP/USD è inserito in un trend laterale ben definito, che riflette in parte l'incertezza sulla politica monetaria di entrambe le economie. Il cambio si trova attualmente esattamente sui livelli di inizio anno. Dopo il breakout di ieri sopra il massimo locale a 1,3545, le quotazioni stanno attualmente testando il livello di ritracciamento di Fibonacci del 23,6% (1,3480), che coincide con la media mobile esponenziale a 10 giorni (EMA10; gialla). Mantenere il prezzo al di sopra del cluster di medie mobili (EMA10, EMA30 ed EMA100 nell'area 1,3400–1,3470) sarà fondamentale per preservare il recente rimbalzo e tentare di uscire dal trend laterale. L'RSI (14), a 58,2, lascia spazio a ulteriori rialzi, anche se l'assenza di un impulso macroeconomico rialzista significa anche che manca un catalizzatore per un rally deciso. La principale resistenza rimane il massimo locale a 1,3545, mentre il supporto chiave si trova a 1,3440 (Fibonacci 38,2%). Fonte: xStation5 Cosa sta guidando oggi GBP/USD? La crescita del PIL britannico rallenta: la crescita del PIL del Regno Unito è rallentata allo 0,4% nel secondo trimestre, dallo 0,6% del primo trimestre. Tuttavia, il dato di giugno è risultato migliore delle attese, con l'economia in espansione dello 0,3% a fronte di una previsione di contrazione dello 0,1%.

la crescita del PIL del Regno Unito è rallentata allo 0,4% nel secondo trimestre, dallo 0,6% del primo trimestre. Tuttavia, il dato di giugno è risultato migliore delle attese, con l'economia in espansione dello 0,3% a fronte di una previsione di contrazione dello 0,1%. Crescita trainata dai servizi: l'espansione è stata sostenuta principalmente dal settore dei servizi, cresciuto dello 0,5%, grazie soprattutto al +2,7% registrato dal comparto dell'informazione e delle comunicazioni. La produzione nel settore delle costruzioni è aumentata dello 0,3%, mentre la produzione industriale è rimasta invariata nel trimestre.

l'espansione è stata sostenuta principalmente dal settore dei servizi, cresciuto dello 0,5%, grazie soprattutto al +2,7% registrato dal comparto dell'informazione e delle comunicazioni. La produzione nel settore delle costruzioni è aumentata dello 0,3%, mentre la produzione industriale è rimasta invariata nel trimestre. Resilienza dei consumi, ma aumentano i rischi: la resilienza dell'economia britannica è stata sostenuta soprattutto dai consumatori, che hanno mantenuto i livelli di spesa, favoriti dal clima soleggiato e dall'atmosfera legata ai Mondiali, a beneficio dei piccoli esercizi commerciali, del settore dell'ospitalità e della pubblicità. Tuttavia, questa resilienza potrebbe gradualmente venire meno a causa delle ripercussioni del conflitto in Medio Oriente e dell'aumento del 13% del tetto massimo dei prezzi dell'energia, che pesa sui bilanci delle famiglie. Il Cancelliere dello Scacchiere John Healey ha sottolineato la necessità di sostenere la crescita in tutto il Paese nonostante queste sfide persistenti.

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