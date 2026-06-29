Calendario economico: cosa potrebbe influenzare i mercati questa settimana? (29.06.2026)

La settimana in arrivo: gli appuntamenti da monitorare I prossimi giorni saranno ricchi di dati macroeconomici ed eventi che potrebbero aumentare la volatilità sui mercati globali. La settimana si apre con alcune pubblicazioni di secondo piano e con l'inizio del Forum di Sintra, uno degli appuntamenti annuali più importanti per i banchieri centrali, dal quale potrebbero emergere indicazioni preziose sul futuro percorso dei tassi d'interesse nelle principali economie mondiali. Martedì saranno pubblicati i dati PMI di giugno dalla Cina, oltre ai dati sull'inflazione di diversi Paesi europei. Mercoledì l'attenzione tornerà a Sintra (Portogallo), dove sono previsti gli interventi della presidente della BCE Christine Lagarde e del governatore della Federal Reserve Kevin Warsh (ore 14:00). Giovedì sarà l'ultima seduta della settimana per Wall Street, in vista del lungo weekend dedicato alle celebrazioni per il 250° anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti. Per questo motivo, in via eccezionale, il report Non-Farm Payrolls (NFP) – il dato più importante sul mercato del lavoro statunitense – verrà pubblicato proprio giovedì. Venerdì sarà invece una giornata decisamente più tranquilla, caratterizzata principalmente dagli interventi di alcuni banchieri centrali. Dati principali della sessione asiatica Giappone Le vendite al dettaglio di maggio hanno superato le attese, registrando l'accelerazione più forte da novembre 2023. Il rafforzamento dei consumi interni, in un contesto di inflazione ancora elevata e di uno yen debole, potrebbe rappresentare un ulteriore argomento a favore di una stretta monetaria da parte della Bank of Japan. Tuttavia, il mercato non sconta ancora completamente un rialzo dei tassi entro la fine dell'anno (probabilità implicita di circa l'87%) e il cambio USD/JPY sembra continuare a dirigersi verso la soglia di 162. Calendario macroeconomico Lunedì Spagna – Inflazione HICP (giugno) Ore: 08:00

Consenso: 3,0%

Precedente: 3,2% Eurozona – Indice di fiducia economica Ore: 10:00

Precedente: 93,5 Eurozona – Apertura del Forum di Sintra e discorso della Presidente Lagarde Ore: 20:00 Martedì (prima delle 10:00) Giappone – Tasso di disoccupazione (maggio) Ore: 00:30

Consenso: 2,5%

Precedente: 2,5% Giappone – Produzione industriale (maggio) Ore: 00:50

Consenso: +1,2%

Precedente: +2,0% Australia – Verbali della riunione della RBA Ore: 02:30 Cina – PMI (giugno) Ore: 02:30

Precedente: 50,5 Regno Unito – Revisione del PIL del primo trimestre Ore: 07:00

Prima stima: +1,1% Svezia – Vendite al dettaglio (maggio) Ore: 07:00

Precedente: +4,7% Francia – Inflazione HICP (giugno) Ore: 07:45

Consenso: 2,0%

Precedente: 2,4% Polonia – Inflazione CPI (giugno) Ore: 08:30

Consenso: 2,7%

Precedente: 3,1% Risultati societari Dopo la chiusura di Wall Street pubblicheranno i conti: AeroVironment (AVAV)

Richtech Robotics (RR)

Nuvve Holding (NVVE) Tre mercati da monitorare Yen giapponese (JPY) Il cambio USD/JPY si sta avvicinando alla soglia psicologica di 162, livello che potrebbe spingere nuovamente la Bank of Japan a intervenire sul mercato valutario. Inoltre, i dati macroeconomici giapponesi di maggio potrebbero modificare le aspettative sull'evoluzione futura dei tassi di interesse. Argento L'argento quota attualmente meno di 59 dollari l'oncia troy, circa la metà rispetto ai massimi registrati a gennaio. Il rapporto oro/argento (Gold/Silver Ratio) è tornato intorno a 70. Petrolio e GNL Nel fine settimana sono emersi dubbi sulla tenuta dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Tuttavia, la situazione si è parzialmente stabilizzata e un nuovo ciclo di negoziati tra le due parti è previsto per martedì. — Michał Jóźwiak

Analista dei mercati finanziari, XTB

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