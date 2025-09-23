Calendario economico: dati preliminari PMI di settembre; discorso di Powell (23.09.2025)

Iniziamo la sessione di martedì sui mercati finanziari. Le borse APAC hanno chiuso miste – Tokyo era chiusa per festività, Hang Seng in calo, Shanghai Composite in rialzo, e l’Australia ha chiuso in ribasso; i futures di Wall Street segnano un leggero rialzo dopo il positivo lunedì, mentre i futures sull’Euro Stoxx 50 sono moderatamente più alti in apertura. Il sentiment è stato sostenuto dalla notizia della partnership tra OpenAI e NVIDIA e dall’aumento del target price di Tesla da parte di Piper Sandler, evidenziando il vantaggio AI del gruppo. Il dollaro resta stabile, l’oro continua a salire, petrolio e gas in calo, e il mercato crypto mostra segnali misti in vista dei dati macro e dei PMI flash.
Pubblicazioni in programma oggi: Micron, Kingfisher (utili); la sessione sarà segnata dai PMI flash (EZ/UK/USA), dalle decisioni di Riksbank e NBH, e dai discorsi di BoE, Fed (Powell), BCE, BoC e del Presidente Trump all’ONU (ore 15:50 CET).
Calendario dettagliato del giorno (orari CET):
-
09:15 CET, Francia – PMI di settembre:
HCOB Services PMI: previsione 49,7; precedente 49,8
HCOB Composite PMI: previsione 49,9; precedente 49,8
HCOB Manufacturing PMI: previsione 50,2; precedente 50,4
-
09:30 CET, Germania – PMI di settembre:
HCOB Composite PMI: previsione 50,5; precedente 50,5
HCOB Manufacturing PMI: previsione 50,0; precedente 49,8
HCOB Services PMI: previsione 49,5; precedente 49,3
-
10:00 CET, Area Euro – PMI di settembre:
Services PMI: previsione 50,6; precedente 50,5
Composite PMI: previsione 51,1; precedente 51,0
Manufacturing PMI: previsione 50,7; precedente 50,7
-
10:30 CET, Regno Unito – PMI di settembre:
S&P Global Composite PMI: previsione 52,7; precedente 53,5
S&P Global Manufacturing PMI: previsione 47,1; precedente 47,0
S&P Global Services PMI: previsione 53,4; precedente 54,2
-
11:00 CET, Regno Unito – Discorso BoE MPC Member Pill
-
14:30 CET, USA – Discorso Fed Goolsbee
-
14:30 CET, USA – Conto corrente Q2: previsione -259,0B; precedente -450,2B
-
14:30 CET, Canada – New Housing Price Index agosto: previsione 0,0% MoM; precedente -0,1% MoM
-
15:00 CET, USA – Discorso FOMC Member Bowman
-
15:45 CET, USA – PMI di settembre:
S&P Services PMI: previsione 54,0; precedente 54,5
S&P Composite PMI: previsione 54,6; precedente 54,6
S&P Manufacturing PMI: previsione 52,2; precedente 53,0
-
15:50 CET, USA – Discorso Presidente Trump
-
16:00 CET, USA – Richmond Manufacturing Shipments settembre: precedente -5
-
16:00 CET, USA – Discorso FOMC Member Bostic
-
16:00 CET, USA – Richmond Manufacturing Index settembre: previsione -5; precedente -7
-
16:00 CET, USA – Richmond Services Index settembre: precedente 4
-
18:35 CET, USA – Discorso Fed Chair Powell
-
19:00 CET, USA – M2 Money Supply agosto: precedente 22,12T MoM
-
19:00 CET, USA – Asta 2-Year Note: precedente 3,641%
-
20:15 CET, Canada – Discorso BoC Gov Macklem
-
22:30 CET, USA – Dati EIA: API Weekly Crude Oil Stock: precedente -3,420M
-
00:00 CET (notte), Germania – Discorso German Buba Mauderer
-
01:20 CET, USA – Discorso Presidente Trump
-
02:30 CET, Giappone – PMI di settembre:
Manufacturing & Services PMI: precedente 52,00% MoM
au Jibun Bank Services PMI: precedente 53,1
au Jibun Bank Manufacturing PMI: previsione 50,2; precedente 49,7
Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.