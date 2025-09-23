Calendario economico: dati preliminari PMI di settembre; discorso di Powell (23.09.2025)

Iniziamo la sessione di martedì sui mercati finanziari. Le borse APAC hanno chiuso miste – Tokyo era chiusa per festività, Hang Seng in calo, Shanghai Composite in rialzo, e l’Australia ha chiuso in ribasso; i futures di Wall Street segnano un leggero rialzo dopo il positivo lunedì, mentre i futures sull’Euro Stoxx 50 sono moderatamente più alti in apertura. Il sentiment è stato sostenuto dalla notizia della partnership tra OpenAI e NVIDIA e dall’aumento del target price di Tesla da parte di Piper Sandler, evidenziando il vantaggio AI del gruppo. Il dollaro resta stabile, l’oro continua a salire, petrolio e gas in calo, e il mercato crypto mostra segnali misti in vista dei dati macro e dei PMI flash.

Pubblicazioni in programma oggi: Micron, Kingfisher (utili); la sessione sarà segnata dai PMI flash (EZ/UK/USA), dalle decisioni di Riksbank e NBH, e dai discorsi di BoE, Fed (Powell), BCE, BoC e del Presidente Trump all’ONU (ore 15:50 CET).

Calendario dettagliato del giorno (orari CET):