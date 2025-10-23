US Open: sentimenti contrastanti a Wall Street 📊IBM perde, Honeywell sale del 7%

Punti chiave L’indice US100 registra un lieve calo all’apertura dei mercati statunitensi.

registra un lieve calo all’apertura dei mercati statunitensi. Le azioni Tesla e IBM scendono dopo la pubblicazione dei risultati trimestrali, mentre Dow Inc. e Honeywell mettono a segno rialzi.

e scendono dopo la pubblicazione dei risultati trimestrali, mentre e mettono a segno rialzi. Intel pubblicherà i propri risultati dopo la chiusura dei mercati USA.

Il sentiment di Wall Street è stato misto all’apertura della sessione di trading statunitense.

Al 17 ottobre, circa il 12% delle società dell’S&P 500 aveva pubblicato i risultati del terzo trimestre. Un notevole 86% di esse ha riportato utili per azione (EPS) superiori alle aspettative degli analisti — un tasso più alto rispetto alla media quinquennale del 78% e a quella decennale del 75%. Tuttavia, la sorpresa media sugli utili è stata del 5,9%, inferiore alla media quinquennale dell’8,4%. Il tasso complessivo di crescita degli utili (al 17 ottobre), che include sia i risultati già pubblicati sia le stime per le società che devono ancora riportare, si attesta attualmente all’8,5%, rispetto al 7,7% della scorsa settimana e al 7,9% di fine settembre, secondo i dati di FactSet Research Systems. L’indice US100 fatica a mantenersi sopra la soglia dei 25.000 punti. Nel medio termine, il benchmark potrebbe tornare a testare la media mobile esponenziale a 50 giorni (EMA50, linea arancione), soprattutto se i compratori non riusciranno a spingerlo con decisione oltre questa barriera psicologicamente importante. Oggi, dopo la sessione statunitense, Intel (INTC.US) pubblicherà i propri risultati trimestrali. Fonte: xStation5 Tesla ha aperto la sessione con un gap ribassista di quasi il 3%. Fonte: xStation5 Il colosso industriale Honeywell ha beneficiato di un solido rapporto trimestrale, con le sue azioni che sono tornate sopra la media mobile esponenziale a 200 giorni (EMA200, linea rossa), cercando di invertire un trend ribassista di medio periodo. Fonte: xStation5 Company News Tesla (TSLA.US) fell 3.5% after profits plunged despite a record number of vehicle sales.

fell after profits plunged despite a record number of vehicle sales. Dow Inc. (DOW.US) è salita del 6% dopo che la società chimica statunitense ha superato le stime sull’ EBITDA operativo del terzo trimestre .

è salita del dopo che la società chimica statunitense ha superato le stime sull’ . Honeywell (HON.US) ha guadagnato il 4% a seguito di utili per azione ( EPS ) rettificati superiori alle attese.

ha guadagnato il a seguito di utili per azione ( ) rettificati superiori alle attese. IBM (IBM.US) è scesa del 7% poiché i ricavi nei principali segmenti software — inclusa l’unità Red Hat — sono risultati inferiori alle aspettative.

è scesa del poiché i ricavi nei principali segmenti software — inclusa l’unità — sono risultati inferiori alle aspettative. Las Vegas Sands (LVS.US) è salita del 5% dopo aver riportato un EPS del terzo trimestre superiore alle previsioni degli analisti.

è salita del dopo aver riportato un EPS del terzo trimestre superiore alle previsioni degli analisti. LendingClub (LC.US) è balzata dell’ 11% dopo aver fornito indicazioni positive sulla concessione di prestiti per il quarto trimestre; JPMorgan ha promosso il titolo a overweight .

è balzata dell’ dopo aver fornito indicazioni positive sulla concessione di prestiti per il quarto trimestre; ha promosso il titolo a . Moderna (MRNA.US) è scesa del 4% dopo che il suo vaccino contro il citomegalovirus non ha raggiunto l’endpoint in uno studio clinico avanzato.

è scesa del dopo che il suo vaccino contro il citomegalovirus non ha raggiunto l’endpoint in uno studio clinico avanzato. Molina Healthcare (MOH.US) è crollata del 18% dopo aver rivisto al ribasso le previsioni di utile rettificato per l’intero anno a causa dell’aumento dei costi medici in tutti i segmenti aziendali.

è crollata del dopo aver rivisto al ribasso le previsioni di utile rettificato per l’intero anno a causa dell’aumento dei costi medici in tutti i segmenti aziendali. T-Mobile US (TMUS.US) ha perso l’ 1% dopo i risultati del terzo trimestre.

ha perso l’ dopo i risultati del terzo trimestre. Tractor Supply (TSCO.US) è scesa del 3% dopo aver ridotto le previsioni di vendita per l’intero anno, con il valore centrale vicino al limite inferiore del range precedente.

è scesa del dopo aver ridotto le previsioni di vendita per l’intero anno, con il valore centrale vicino al limite inferiore del range precedente. Ribbon Communications (RBBN.US) è crollata del 14% dopo utili del terzo trimestre deludenti e deboli indicazioni sui ricavi del quarto trimestre.

è crollata del dopo utili del terzo trimestre deludenti e deboli indicazioni sui ricavi del quarto trimestre. Ventyx Biosciences (VTYX.US) è schizzata del 105% dopo che i risultati di uno studio clinico di fase intermedia hanno mostrato riduzioni significative dei fattori di rischio cardiovascolare tra pazienti obesi. Nvidia in consolidamento

Gli indici azionari statunitensi sono entrati in una fase di consolidamento, perfettamente rispecchiata dal prezzo delle azioni Nvidia, attualmente scambiato intorno alla media mobile esponenziale a 50 giorni (EMA50, linea arancione). Fonte: xStation5

