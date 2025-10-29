Calendario economico: Fed, BoC e Mag 7 società in lizza per l'attenzione degli investitori (29.10.2025)

Punti chiave Si prevede che oggi la Fed riduca i tassi d’interesse di 25 punti base.

I mercati cercheranno indicazioni su eventuali ulteriori allentamenti nel 2025.

Oltre alle decisioni della Fed e della BoC, sono attese le importanti trimestrali di Alphabet, Microsoft e Meta.

La seduta di mercoledì potrebbe rappresentare il picco di volatilità dei mercati di questa settimana, poiché l’attenzione degli investitori sarà divisa tra le importanti trimestrali delle Big Tech e la decisione della Federal Reserve sui tassi d’interesse. Al momento, i futures sugli indici statunitensi indicano un cauto ottimismo, sostenuto dalle alte aspettative per i colossi del cloud Alphabet e Microsoft in vista dei loro risultati. Il mercato dei derivati swap prezza da settimane con quasi totale certezza il taglio dei tassi previsto per oggi; pertanto, il punto chiave della conferenza stampa di Jerome Powell sarà capire se vi sia spazio per un ulteriore taglio nel 2025. I recenti dati sull’inflazione hanno rafforzato le attese di un proseguimento dell’allentamento monetario, rendendo la riunione odierna un possibile punto di svolta verso una Fed più “dovish”. Parallelamente alla Fed, i mercati attendono anche la decisione sui tassi della Bank of Canada, che si trova sotto pressione a causa del rallentamento del mercato del lavoro. Le società che pubblicheranno i risultati oggi includono: Alphabet, Microsoft, Meta, Caterpillar, Boeing, Starbucks e UBS. Calendario economico di oggi (orari in CET): 10:00 – Spagna: Dati sul PIL (Q3)

PIL (a/a): effettivo 2,8%; previsione 3,0%; precedente 3,1%

PIL (t/t): effettivo 0,6%; previsione 0,6%; precedente 0,8% 10:00 – Spagna: Vendite al dettaglio (settembre)

Vendite al dettaglio (a/a): effettivo 4,2%; precedente 4,5% 12:30 – Germania: Asta di titoli di Stato decennali (Bund)

Precedente: 2,720% 15:45 – Canada: Decisione sui tassi d’interesse (dicembre)

Previsione: 2,25%; precedente: 2,50% 15:45 – Canada: Dichiarazione della BoC

15:45 – Canada: Rapporto di politica monetaria della BoC 16:00 – Stati Uniti: Dati sul mercato immobiliare (settembre)

Indice delle vendite di case in corso (m/m): previsione 1,6%; precedente 4,0% 16:30 – Stati Uniti: Rapporto EIA

Scorte di gasolio da riscaldamento: precedente 0,088M

Scorte di greggio: previsione -0,900M; precedente -0,961M

Lavorazione del greggio (w/w): precedente 0,600M

Importazioni di greggio: precedente 0,656M

Scorte di greggio a Cushing: precedente -0,770M

Produzione di combustibili distillati: precedente 0,040M

Domanda di combustibili distillati (EIA): previsione -1,800M; precedente -1,479M

Produzione di benzina: precedente 0,235M

Tasso di utilizzo delle raffinerie (w/w): precedente 2,9%

Scorte di benzina: previsione -1,900M; precedente -2,147M 16:30 – Canada: Conferenza stampa della BoC 17:30 – Stati Uniti: Dati sul PIL

Stima GDPNow della Fed di Atlanta (Q3): previsione 3,9%; precedente 3,9% 20:00 – Stati Uniti: Decisione sui tassi d’interesse (dicembre)

Previsione: 4,00%; precedente: 4,25% 20:00 – Stati Uniti: Comunicato FOMC

20:30 – Stati Uniti: Conferenza stampa FOMC 21:30 – Eurozona: Discorso della Presidente BCE Christine Lagarde

