Calendario economico: gli utili di Alphabet sotto i riflettori 💡

La seduta di mercoledì sui mercati finanziari si preannuncia relativamente mista, dopo il significativo sell-off registrato ieri a Wall Street. Allo stesso tempo, i contratti futures prima dell’apertura dei mercati europei (orari CET) indicano un tentativo di rimbalzo dopo le recenti pressioni in vendita.

Il DE40 è attualmente in rialzo dello 0,3%, mentre l’EU50 guadagna lo 0,19%. Sul fronte statunitense, l’US100 segna un +0,22% e l’US500 un +0,26%. In Europa sono stati pubblicati i risultati trimestrali di UBS, Novartis e Crédit Agricole. Risultati finanziari UBS – quarto trimestre 2025 Utile ante imposte: 1,70 miliardi USD (attese: 1,46 miliardi USD)

Utile netto: 1,20 miliardi USD (attese: 966,7 milioni USD)

Riacquisto di azioni proprie: 3 miliardi USD nel 2026, con ulteriori iniziative pianificate

Ulteriori risparmi sui costi attesi: 2,8 miliardi USD nel 2026 Risultati Crédit Agricole – quarto trimestre Ricavi: 6,97 miliardi EUR (attese: 6,78 miliardi EUR)

Utile netto: 1,03 miliardi EUR (attese: 1,10 miliardi EUR)

Ricavi CIB: 2,15 miliardi EUR (attese: 2,14 miliardi EUR)

Utile netto retail banking Francia: 150 milioni EUR (-18% a/a)

Costi operativi: 4,10 miliardi EUR (attese: 3,90 miliardi EUR) Risultati Novartis – quarto trimestre Ricavi: 13,34 miliardi USD (attese: 13,68 miliardi USD)

Utile base per azione (EPS): 2,03 USD (attese: 2,01 USD)

Dividendo per l’esercizio: 3,70 CHF

Previsione crescita vendite nette 2026: bassa cifra singola (low single digit) Dati ed eventi macroeconomici da monitorare (orari CET) Nel corso della giornata è opportuno prestare attenzione a: PMI finale dei servizi (gennaio) per numerosi Paesi

Indice HICP preliminare dell’Eurozona (gennaio)

Indice CPI preliminare dell’Italia (gennaio)

Rapporto ADP sull’occupazione USA (gennaio)

Indice ISM dei servizi USA (gennaio)

Verbali della riunione della Riksbank (gennaio)

Annuncio sul rifinanziamento del governo

Decisione di politica monetaria della NBP Sul fronte societario, in arrivo i conti di Alphabet, Arm, Qualcomm, ELF, Snap, Uber, Eli Lilly, AbbVie, CME e Bunge. Calendario economico dettagliato a seguire.

