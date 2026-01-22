Calendario economico: i dati chiave degli Stati Uniti spostano l'attenzione dalla geopolitica (22.01.2026)

La giornata di giovedì sarà caratterizzata da un intenso flusso di dati macroeconomici statunitensi, che potrebbe potenzialmente spostare l’attenzione degli investitori dalle questioni geopolitiche alla dinamica economica. Il dato principale sarà la lettura finale del PIL degli Stati Uniti per il terzo trimestre del 2025, che secondo il consenso Bloomberg dovrebbe mostrare una crescita del 4,3% (in precedenza: 3,8%). I consumi privati hanno avuto un ruolo particolarmente rilevante nel terzo trimestre; pertanto, una conferma di questa tendenza e un dato eventualmente superiore alle attese potrebbero spingere in modo significativo le aspettative di mercato verso una minore propensione della Fed a proseguire con i tagli dei tassi di interesse. Insieme al PIL, saranno pubblicati anche i dati sull’inflazione PCE di ottobre e novembre, inclusa la misura Core PCE, che rappresenta l’indicatore di inflazione preferito dalla Fed. Il quadro sarà completato dalle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione, che da settimane mostrano un forte trend al ribasso, attenuando così le preoccupazioni sul mercato del lavoro statunitense. Per l’Area Euro, la pubblicazione più rilevante sarà rappresentata dai verbali dell’ultima riunione della BCE. Tutti gli orari sono CET; filtrati per: Stati Uniti, Regno Unito, Eurozona, Germania. Fonte: xStation5

