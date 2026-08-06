Calendario economico: i dati sull'occupazione meno corposi potrebbero spingere la Fed ad alzare i tassi?

Il calendario macroeconomico di giovedì si presenta relativamente leggero, consentendo ai mercati di concentrarsi principalmente sulla nuova tornata di trimestrali societarie, sia in Europa che negli Stati Uniti. In Europa, dopo la pubblicazione dei solidi dati sugli ordini all'industria tedeschi, l'unico dato macro di rilievo sarà quello sulle vendite al dettaglio dell'Eurozona. Negli Stati Uniti, invece, l'attenzione sarà rivolta ai dati secondari sul mercato del lavoro (rapporto Challenger e richieste iniziali di sussidio di disoccupazione), oltre al report settimanale dell'EIA sulle scorte di gas naturale. Il mercato sembra attraversare una fase di temporanea pausa dopo la recente volatilità. Tuttavia, un'altra serie di dati particolarmente robusti sul mercato del lavoro potrebbe riaccendere i timori degli investitori riguardo a un rapido irrigidimento della politica monetaria da parte della Fed. Principali dati pubblicati nella sessione asiatica e in mattinata Germania: gli ordini all'industria di giugno hanno sorpreso nettamente al rialzo. Su base mensile (m/m) sono aumentati del 3,1%, ben oltre il consenso di mercato pari allo 0,3%. Su base annua (a/a) la crescita è accelerata al 6,5%, rispetto al 4,5% del mese precedente, offrendo un importante segnale positivo per l'economia tedesca. Australia: la bilancia commerciale di giugno ha registrato un netto miglioramento. L'avanzo commerciale si è attestato a 1,93 miliardi di dollari australiani, contro attese per un deficit di 1,1 miliardi (dato precedente: -2,37 miliardi). Stati Uniti: durante la notte sono intervenute le dichiarazioni della presidente della Fed di San Francisco, Mary Daly, che ha commentato le prospettive dei tassi d'interesse e l'attuale situazione del mercato del lavoro. Calendario macroeconomico (orari CET) 08:00 – Germania: Ordini all'industria destagionalizzati (m/m, giugno)

Effettivo: 3,1% | Consenso: 0,3% | Precedente: 0,3%

– Ordini all'industria destagionalizzati (m/m, giugno) 3,1% | 0,3% | 0,3% 08:00 – Germania: Ordini all'industria corretti per i giorni lavorativi (a/a, giugno)

Effettivo: 6,5% | Precedente: 4,5%

– Ordini all'industria corretti per i giorni lavorativi (a/a, giugno) 6,5% | 4,5% 11:00 – Eurozona: Vendite al dettaglio destagionalizzate (m/m, giugno)

Consenso: 0,1% | Precedente: 0,2%

– Vendite al dettaglio destagionalizzate (m/m, giugno) 0,1% | 0,2% 11:00 – Eurozona: Vendite al dettaglio corrette per i giorni lavorativi (a/a, giugno)

Consenso: 0,9% | Precedente: 1,6%

– Vendite al dettaglio corrette per i giorni lavorativi (a/a, giugno) 0,9% | 1,6% 11:30 – Stati Uniti: Rapporto Challenger sui tagli occupazionali (luglio)

Precedente: 45,85 mila

– Rapporto Challenger sui tagli occupazionali (luglio) 45,85 mila 14:30 – Stati Uniti: Produttività del lavoro non agricolo (q/q, seconda stima del 2° trimestre)

Consenso: 0,7% | Precedente: 0,3%

– Produttività del lavoro non agricolo (q/q, seconda stima del 2° trimestre) 0,7% | 0,3% 14:30 – Stati Uniti: Costo unitario del lavoro (q/q, seconda stima del 2° trimestre)

Consenso: 2,1% | Precedente: 1,8%

– Costo unitario del lavoro (q/q, seconda stima del 2° trimestre) 2,1% | 1,8% 14:30 – Stati Uniti: Richieste iniziali di sussidio di disoccupazione

Consenso: 201 mila | Precedente: 197 mila

– Richieste iniziali di sussidio di disoccupazione 201 mila | 197 mila 16:00 – Stati Uniti: Scorte all'ingrosso (m/m, giugno)

Consenso: 0,3% | Precedente: 0,1%

– Scorte all'ingrosso (m/m, giugno) 0,3% | 0,1% 16:30 – Stati Uniti: Variazione delle scorte di gas naturale EIA

Consenso: +30 Bcf | Precedente: +28 Bcf

– Variazione delle scorte di gas naturale EIA +30 Bcf | +28 Bcf 23:30 – Stati Uniti: Discorso del presidente della Fed di St. Louis, Alberto Musalem Principali trimestrali di oggi Wall Street Eli Lilly (prima dell'apertura di Wall Street) – una delle trimestrali più attese del comparto farmaceutico. L'attenzione sarà rivolta soprattutto alle vendite dei farmaci per obesità e diabete.

(prima dell'apertura di Wall Street) – una delle trimestrali più attese del comparto farmaceutico. L'attenzione sarà rivolta soprattutto alle vendite dei farmaci per obesità e diabete. ConocoPhillips (prima dell'apertura) – indicazioni importanti sullo stato del settore energetico in un contesto di elevata volatilità del prezzo del petrolio.

(prima dell'apertura) – indicazioni importanti sullo stato del settore energetico in un contesto di elevata volatilità del prezzo del petrolio. Gilead Sciences (dopo la chiusura di Wall Street). Europa Deutsche Telekom

Siemens Tre mercati da monitorare oggi DE40 (DAX) – L'indice tedesco potrebbe beneficiare dell'ottimo dato sugli ordini all'industria, saliti del 3,1% su base mensile contro lo 0,3% atteso. I titoli industriali potrebbero guidare i rialzi a Francoforte, mentre alle 11:00 i dati sulle vendite al dettaglio dell'Eurozona completeranno il quadro macro europeo. EUR/USD – Il cambio potrebbe mostrare maggiore volatilità anche in presenza di dati considerati secondari sul mercato del lavoro statunitense. Dopo il forte dato ADP pubblicato ieri, ulteriori segnali di solidità dell'occupazione (ad esempio richieste di sussidio inferiori a 200 mila) potrebbero rafforzare le aspettative di nuovi rialzi dei tassi negli Stati Uniti. Gas Naturale (NATGAS) – Alle 16:30 sarà pubblicato il report settimanale dell'EIA sulle scorte di gas naturale negli Stati Uniti (consenso: +30 Bcf). In un contesto caratterizzato dall'ondata di caldo estiva negli USA e dalla maggiore domanda del settore elettrico, qualsiasi scostamento dalle attese potrebbe provocare un forte aumento della volatilità dei prezzi del gas.

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