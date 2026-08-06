Notizie del mattino: Azioni sotto pressione dopo le prese di beneficio a Wall Street, mercati valutari immobili (06.08.2026)

📈 Azioni: USA e Asia

Wall Street dopo le prese di profitto: i futures sugli indici statunitensi trattano sostanzialmente invariati dopo le prese di profitto della seduta di ieri, con una lieve pressione che continua a gravare sul comparto tecnologico (US2000: +0,03%, US500: +0,05%, US30: +0,1%, US100: -0,1%).

Correzione in Asia: le borse asiatiche hanno interrotto una serie positiva di quattro sedute consecutive, chiudendo prevalentemente in calo giovedì, penalizzate dalla vendita di titoli tecnologici a Wall Street e dai persistenti dubbi sulla redditività degli investimenti nell'intelligenza artificiale. Il Kospi sudcoreano ha perso oltre il 5% sui minimi intraday, mentre il Nikkei 225 di Tokyo è sceso di quasi il 2%. Ribassi anche a Hong Kong, Taipei e Wellington, mentre Shanghai, Sydney e Singapore hanno registrato modesti rialzi.

Vendite sui semiconduttori: i risultati trimestrali deludenti dei produttori di chip statunitensi (SanDisk, Western Digital) hanno colpito i principali gruppi asiatici del settore memoria e apparecchiature: Kioxia (-10%+), SK Hynix (-9,7%), Tokyo Electron (-7%), Samsung (-6,1%) e SoftBank (-6%).

🏛️ Macroeconomia e banche centrali

Sotto osservazione il rapporto Trump-Warsh: secondo il Wall Street Journal, il presidente Donald Trump e il presidente della Fed Kevin Warsh mantengono frequenti contatti telefonici diretti. Trump considera Warsh un prezioso consulente economico esterno, in una dinamica che ricorda il rapporto tra Clinton e Greenspan, alimentando interrogativi sull'indipendenza della banca centrale.

Avvertimento sull'inflazione (Mary Daly): la presidente della Fed di San Francisco, Mary Daly, ha sottolineato che la banca centrale deve essere pronta ad agire qualora l'inflazione dovesse peggiorare. Ha delineato due possibili scenari: l'attuale aumento dei prezzi si rivela temporaneo (con i tassi che restano invariati) oppure accelera ulteriormente, rendendo necessario un inasprimento aggressivo della politica monetaria.

Bilancia commerciale australiana: il saldo commerciale destagionalizzato dei beni è aumentato di 4,296 miliardi di dollari a giugno. L'espansione è stata trainata da un forte incremento delle esportazioni (+9,6%, principalmente oro non monetario) e da un lieve calo delle importazioni (-0,2%, soprattutto carburanti).

💱 Mercato valutario (Forex)

Stabilizzazione difensiva: dopo i recenti picchi di volatilità, il mercato valutario mostra un netto rallentamento. Il Dollar Index statunitense guadagna marginalmente lo 0,1%, mentre la volatilità delle principali valute del G10 resta contenuta entro ±0,1%. L'EUR/USD rimane sostanzialmente stabile in area 1,1550.

🛢️ Materie prime e geopolitica

Situazione nello Stretto di Hormuz: Iran e Oman hanno raggiunto un accordo su una rotta di transito congiunta, ma Teheran ribadisce che la riapertura dello stretto richiede la revoca del blocco navale statunitense. Nonostante le dichiarazioni ottimistiche di Donald Trump, l'Iran nega l'esistenza di negoziati diretti con gli Stati Uniti e punta a mantenere un controllo autonomo del traffico marittimo e della riscossione dei pedaggi.

Petrolio: la volatilità sul mercato energetico continua ad attenuarsi. I futures sul Brent cedono circa lo 0,25%, attestandosi intorno ai 79 dollari al barile.

Metalli preziosi: l'oro registra la quarta seduta consecutiva di rialzi (+0,4%, a 4.260 dollari l'oncia). L'argento tratta invariato, mentre il platino prosegue il suo forte trend rialzista (+2%), sostenuto dalle persistenti limitazioni dell'offerta.