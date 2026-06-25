Calendario economico 🔼 I mercati attendono i dati macroeconomici chiave dagli USA

La sessione di giovedì sarà guidata principalmente dalla pubblicazione di dati macroeconomici chiave dagli Stati Uniti, che potrebbero determinare la direzione di dollaro, obbligazioni e indici azionari. Il focus principale sarà il rapporto sull’inflazione PCE – la misura dei prezzi preferita dalla Federal Reserve – sia nella componente headline sia in quella core. Nello stesso tempo, gli investitori riceveranno la lettura finale della crescita economica del primo trimestre, i dati su redditi e spesa dei consumatori americani e le nuove richieste settimanali di sussidi di disoccupazione. Questo insieme di dati dovrebbe offrire un quadro più chiaro dello stato dell’economia statunitense e della persistenza delle pressioni inflazionistiche. Dati più forti delle attese potrebbero limitare le aspettative di rapidi tagli dei tassi da parte della Fed, mentre letture più deboli potrebbero rafforzare l’ipotesi di un orientamento monetario più accomodante. Data la concentrazione di pubblicazioni importanti alle 16:30 (CET), è attesa un’elevata volatilità su gran parte delle asset class. Calendario economico (ora italiana – CET) 07:00 – Giappone: Indicatore anticipatore, finale – previsione: –, precedente: 0,5 08:45 – Francia: Fiducia dei consumatori – previsione: 83, precedente: 82 09:00 – Spagna: Inflazione HICP YoY – previsione: 2,7%, precedente: 2,7%

09:00 – Spagna: PIL QoQ – previsione: 0,6%, precedente: 0,6% 10:00 – Italia: Produzione industriale MoM – previsione: – 11:00 – Regno Unito: Asta gilt 7 anni, rendimento – previsione: –, precedente: 4,419%

11:00 – Regno Unito: Asta gilt 7 anni, bid-to-cover – previsione: –, precedente: 3,6 12:00 – Eurozona: Dati BCE su prestiti CB – previsione: -40 mld EUR, precedente: -46 mld EUR 15:30 – Stati Uniti: PCE Price Index YoY – previsione: 3,8%, precedente: 4,1%

15:30 – Stati Uniti: PCE Price Index MoM – previsione: 0,4%, precedente: 0,5%

15:30 – Stati Uniti: Richieste iniziali sussidi disoccupazione – previsione: 226k, precedente: 225k

15:30 – Stati Uniti: PIL (lettura finale annualizzata QoQ) – previsione: 1,8%, precedente: 1,6%

15:30 – Stati Uniti: Ordini beni durevoli – previsione: 8,0%, precedente: -5,0%

15:30 – Stati Uniti: Core PCE YoY – previsione: 3,3%, precedente: 3,4%

15:30 – Stati Uniti: Core PCE MoM – previsione: 0,2%, precedente: 0,31%

15:30 – Stati Uniti: Spesa dei consumatori MoM – previsione: 0,5%, precedente: 0,6%

15:30 – Stati Uniti: Deflatore PIL (lettura finale) – previsione: 3,5%, precedente: 3,5%

15:30 – Stati Uniti: Reddito personale MoM – previsione: 0,0%, precedente: 0,4%

15:30 – Stati Uniti: Consumi reali MoM – previsione: 0,1%, precedente: 0,2%

15:30 – Stati Uniti: Ordini beni durevoli core – previsione: 1,1%, precedente: 0,6%

15:30 – Stati Uniti: Core PCE Price Index, lettura finale – previsione: 4,4%, precedente: 4,4%

15:30 – Stati Uniti: Richieste continuative sussidi disoccupazione – previsione: 1,810 mln, precedente: 1,801 mln

15:30 – Stati Uniti: PCE Price Index, lettura finale – previsione: 4,5%, precedente: 4,5%

15:30 – Stati Uniti: Variazione scorte gas naturale EIA – previsione: 73 mld piedi cubi, precedente: 69 mld 18:00 – Stati Uniti: Kansas City Fed Manufacturing Activity Index – previsione: 9, precedente: 7

18:00 – Stati Uniti: Kansas City Fed Composite Index – previsione: 8, precedente: 6 Interventi dei banchieri centrali 12:00 – Eurozona: Philip Lane (BCE) interviene

13:00 – Eurozona: Isabel Schnabel (BCE) interviene

15:00 – Eurozona: Piero Cipollone (BCE) interviene

21:40 – Stati Uniti: Williams (Fed) interviene Fonte: xStation5

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