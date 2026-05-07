Calendario economico: i mercati si concentrano sui dati tedeschi e sugli interventi delle banche centrali

La sessione di giovedì si preannuncia piuttosto intensa, sia sul fronte dei dati macroeconomici sia per gli interventi dei rappresentanti delle principali banche centrali. Gli investitori guarderanno soprattutto ai dati europei su industria e commercio, alle decisioni sui tassi d’interesse in Svezia e Norvegia, oltre ai numerosi discorsi di esponenti della BCE e della Federal Reserve. Particolare attenzione è rivolta ai solidi dati industriali tedeschi, che potrebbero contribuire a migliorare il sentiment sull’economia europea. Nel corso della giornata, l’attenzione dei mercati si sposterà poi sugli Stati Uniti, dove saranno cruciali i dati sul mercato del lavoro e i commenti dei funzionari della Fed. Calendario Economico di Oggi (orario CET) 08:00 – Germania

Ordini Industriali destagionalizzati (m/m) – Marzo

Dato effettivo: 5% | Previsione: 1% | Precedente: 1,4% 08:00 – Germania

Ordini Industriali non destagionalizzati (a/a) – Marzo

Precedente: 2,2% 08:00 – Germania

Ordini Industriali corretti per giorni lavorativi (a/a) – Marzo

Dato effettivo: 6,3% | Precedente: 3,5% 08:30 – Ungheria

Vendite al Dettaglio corrette per giorni lavorativi (a/a) – Marzo

Precedente: 3,8% 08:45 – Francia

Bilancia Commerciale destagionalizzata – Marzo

Previsione: -5,6 miliardi EUR | Precedente: -5,78 miliardi EUR 09:00 – Svizzera

Tasso di Disoccupazione non destagionalizzato – Aprile

Precedente: 3,1% 09:00 – Svizzera

Tasso di Disoccupazione destagionalizzato – Aprile

Previsione: 3% | Precedente: 3% 09:00 – Repubblica Ceca

Bilancia Commerciale – Marzo

Previsione: 19,8 miliardi CZK | Precedente: 19,3 miliardi CZK 09:00 – Repubblica Ceca

Produzione Industriale (a/a) – Marzo

Previsione: 1,9% | Precedente: 1,3% 09:00 – Slovacchia

Bilancia Commerciale – Marzo

Precedente: 321,6 milioni EUR 09:00 – Slovacchia

Vendite al Dettaglio (a/a) – Marzo

Precedente: -2,5% 09:00 – Eurozona

Intervento di Luis de Guindos, membro del Comitato Esecutivo BCE 09:30 – Svezia

Decisione sui Tassi d’Interesse – Maggio

Previsione: 1,75% | Precedente: 1,75% 10:00 – Norvegia

Decisione sui Tassi d’Interesse – Maggio

Previsione: 4,00% | Precedente: 4,00% 11:00 – Eurozona

Vendite al Dettaglio destagionalizzate (m/m) – Marzo

Previsione: -0,3% | Precedente: -0,2% 11:00 – Eurozona

Vendite al Dettaglio corrette per giorni lavorativi (a/a) – Marzo

Previsione: 0,9% | Precedente: 1,7% 13:30 – Stati Uniti

Rapporto Challenger sui Tagli di Posti di Lavoro – Aprile

Precedente: 60,62 mila 14:30 – Stati Uniti

Costo Unitario del Lavoro preliminare (q/q) – Q1

Previsione: 2,6% | Precedente: 4,4% 14:30 – Stati Uniti

Produttività preliminare (q/q) – Q1

Previsione: 1,1% | Precedente: 1,8% 14:30 – Cile

Bilancia Commerciale – Aprile

Precedente: 3,061 miliardi USD 14:30 – Repubblica Ceca

Decisione sui Tassi della CNB – Maggio

Previsione: 3,50% | Precedente: 3,50% 14:30 – Stati Uniti

Richieste Iniziali di Sussidio di Disoccupazione – Settimanale

Previsione: 205 mila | Precedente: 189 mila 14:40 – Eurozona

Intervento di Philip R. Lane, membro del Comitato Esecutivo BCE 15:00 – Polonia

Intervento del Governatore NBP Adam Glapiński 16:00 – Stati Uniti

Spesa per Costruzioni (m/m) – Febbraio

Precedente: -0,3% 16:00 – Stati Uniti

Spesa per Costruzioni (m/m) – Marzo

Previsione: 0,2% 16:30 – Stati Uniti

Variazione Settimanale delle Scorte di Gas Naturale

Precedente: 79 miliardi 19:00 – Eurozona

Intervento di Isabel Schnabel, membro del Comitato Esecutivo BCE 20:05 – Stati Uniti

Intervento della Presidente della Fed di Cleveland, Beth Hammack 21:00 – Stati Uniti

Credito al Consumo – Marzo

Previsione: 12,5 miliardi USD | Precedente: 9,48 miliardi USD 21:30 – Stati Uniti

Intervento del Presidente della Fed di New York, John Williams

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