Calendario economico: i mercati si concentrano sui dati tedeschi e sugli interventi delle banche centrali

La sessione di giovedì si preannuncia piuttosto intensa, sia sul fronte dei dati macroeconomici sia per gli interventi dei rappresentanti delle principali banche centrali. Gli investitori guarderanno soprattutto ai dati europei su industria e commercio, alle decisioni sui tassi d’interesse in Svezia e Norvegia, oltre ai numerosi discorsi di esponenti della BCE e della Federal Reserve. Particolare attenzione è rivolta ai solidi dati industriali tedeschi, che potrebbero contribuire a migliorare il sentiment sull’economia europea. Nel corso della giornata, l’attenzione dei mercati si sposterà poi sugli Stati Uniti, dove saranno cruciali i dati sul mercato del lavoro e i commenti dei funzionari della Fed.
Calendario Economico di Oggi (orario CET)
08:00 – Germania
Ordini Industriali destagionalizzati (m/m) – Marzo
Dato effettivo: 5% | Previsione: 1% | Precedente: 1,4%
08:00 – Germania
Ordini Industriali non destagionalizzati (a/a) – Marzo
Precedente: 2,2%
08:00 – Germania
Ordini Industriali corretti per giorni lavorativi (a/a) – Marzo
Dato effettivo: 6,3% | Precedente: 3,5%
08:30 – Ungheria
Vendite al Dettaglio corrette per giorni lavorativi (a/a) – Marzo
Precedente: 3,8%
08:45 – Francia
Bilancia Commerciale destagionalizzata – Marzo
Previsione: -5,6 miliardi EUR | Precedente: -5,78 miliardi EUR
09:00 – Svizzera
Tasso di Disoccupazione non destagionalizzato – Aprile
Precedente: 3,1%
09:00 – Svizzera
Tasso di Disoccupazione destagionalizzato – Aprile
Previsione: 3% | Precedente: 3%
09:00 – Repubblica Ceca
Bilancia Commerciale – Marzo
Previsione: 19,8 miliardi CZK | Precedente: 19,3 miliardi CZK
09:00 – Repubblica Ceca
Produzione Industriale (a/a) – Marzo
Previsione: 1,9% | Precedente: 1,3%
09:00 – Slovacchia
Bilancia Commerciale – Marzo
Precedente: 321,6 milioni EUR
09:00 – Slovacchia
Vendite al Dettaglio (a/a) – Marzo
Precedente: -2,5%
09:00 – Eurozona
Intervento di Luis de Guindos, membro del Comitato Esecutivo BCE
09:30 – Svezia
Decisione sui Tassi d’Interesse – Maggio
Previsione: 1,75% | Precedente: 1,75%
10:00 – Norvegia
Decisione sui Tassi d’Interesse – Maggio
Previsione: 4,00% | Precedente: 4,00%
11:00 – Eurozona
Vendite al Dettaglio destagionalizzate (m/m) – Marzo
Previsione: -0,3% | Precedente: -0,2%
11:00 – Eurozona
Vendite al Dettaglio corrette per giorni lavorativi (a/a) – Marzo
Previsione: 0,9% | Precedente: 1,7%
13:30 – Stati Uniti
Rapporto Challenger sui Tagli di Posti di Lavoro – Aprile
Precedente: 60,62 mila
14:30 – Stati Uniti
Costo Unitario del Lavoro preliminare (q/q) – Q1
Previsione: 2,6% | Precedente: 4,4%
14:30 – Stati Uniti
Produttività preliminare (q/q) – Q1
Previsione: 1,1% | Precedente: 1,8%
14:30 – Cile
Bilancia Commerciale – Aprile
Precedente: 3,061 miliardi USD
14:30 – Repubblica Ceca
Decisione sui Tassi della CNB – Maggio
Previsione: 3,50% | Precedente: 3,50%
14:30 – Stati Uniti
Richieste Iniziali di Sussidio di Disoccupazione – Settimanale
Previsione: 205 mila | Precedente: 189 mila
14:40 – Eurozona
Intervento di Philip R. Lane, membro del Comitato Esecutivo BCE
15:00 – Polonia
Intervento del Governatore NBP Adam Glapiński
16:00 – Stati Uniti
Spesa per Costruzioni (m/m) – Febbraio
Precedente: -0,3%
16:00 – Stati Uniti
Spesa per Costruzioni (m/m) – Marzo
Previsione: 0,2%
16:30 – Stati Uniti
Variazione Settimanale delle Scorte di Gas Naturale
Precedente: 79 miliardi
19:00 – Eurozona
Intervento di Isabel Schnabel, membro del Comitato Esecutivo BCE
20:05 – Stati Uniti
Intervento della Presidente della Fed di Cleveland, Beth Hammack
21:00 – Stati Uniti
Credito al Consumo – Marzo
Previsione: 12,5 miliardi USD | Precedente: 9,48 miliardi USD
21:30 – Stati Uniti
Intervento del Presidente della Fed di New York, John Williams
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