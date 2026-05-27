Notizie del mattino (27.05.2026)

La RBNZ ha lasciato invariato il tasso OCR al 2,25%, anche se la decisione è stata presa solo dopo una divisione interna del comitato di 3 voti contro 3 e un voto decisivo della governatrice Anna Breman.

Tutti i membri del board concordavano sul fatto che probabilmente saranno necessari ulteriori rialzi dei tassi — il disaccordo riguardava esclusivamente il momento in cui iniziare. Il percorso aggiornato dell’OCR è stato rivisto significativamente al rialzo, con il tasso terminale previsto al 3,28% entro giugno 2029.

Il dollaro neozelandese sta guadagnando tra lo 0,5% e lo 0,7% rispetto alle altre valute del G10.

La governatrice Breman ha sottolineato che il conflitto in Medio Oriente è stato il motivo diretto per mantenere invariati i tassi nell’attuale riunione. Anche se il conflitto terminasse immediatamente, gli effetti inflazionistici dovrebbero persistere più a lungo.

Le interruzioni nelle spedizioni hanno aumentato l’inflazione non solo attraverso i prezzi del carburante, ma anche tramite costi di trasporto più elevati e una crescita economica più lenta. Ciò significa che una soluzione geopolitica, da sola, non eliminerebbe la necessità di un ulteriore irrigidimento monetario.

L’inflazione CPI di aprile in Australia è rallentata al 4,2% su base annua, sotto le aspettative del mercato, principalmente a causa di una riduzione temporanea della tassa sui carburanti. Allo stesso tempo, l’inflazione core “trimmed mean” è salita al 3,4%, il livello più alto dalla fine del 2024.

Il governatore della BOJ, Kazuo Ueda, e i commenti ufficiali suggeriscono la possibilità di un rialzo dei tassi nella riunione del 16 giugno. Ueda ha definito il conflitto in Medio Oriente il “quinto shock petrolifero” per il Giappone.

Gli Stati Uniti hanno attaccato imbarcazioni iraniane accusate di aver posato mine nei pressi dello Strait of Hormuz, provocando una risposta iraniana e ulteriori raid statunitensi. Nonostante ciò, il negoziatore iraniano è rimasto in Qatar, segnalando che i canali diplomatici sono ancora operativi.

Il petrolio sta scendendo verso i 95 USD al barile, mentre il WTI cala a 91,90 USD al barile. Sono inoltre emerse notizie secondo cui potrebbe essere già stato raggiunto un accordo.

L’amministrazione di Donald Trump sembra lasciare maggiore libertà operativa a Israele contro Hezbollah in Libano. Secondo alcune fonti, Israele avrebbe eliminato il nuovo comandante di Qassam.

Goldman Sachs ha alzato il proprio target di fine 2026 per l’S&P 500 a 8.000 punti, rispetto ai precedenti 7.600.

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