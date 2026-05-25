Calendario economico: Stati Uniti, Regno Unito e alcune parti d'Europa saranno chiuse al commercio 💡 (25.05.2026)

Si noti: oggi i volumi di trading sono molto ridotti. I mercati sono chiusi negli Stati Uniti (Memorial Day), nel Regno Unito (Spring Bank Holiday) e in parte dell’Europa (Germania, Francia, Svizzera – Pentecoste). Euronext e Xetra resteranno aperti, ma con libri ordini sottili qualsiasi notizia proveniente da Teheran o Washington potrebbe innescare forti movimenti.
Cosa guida il mercato?
Il tema principale è rappresentato dai colloqui USA–Iran e dallo Stretto di Hormuz. Nel fine settimana, Trump ha inizialmente annunciato che l’accordo era stato “in gran parte negoziato”, salvo poi cambiare posizione domenica: il blocco navale resterà in vigore finché l’accordo non sarà firmato e ratificato. Nonostante ciò, il mercato resta sostenuto dall’ottimismo: due petroliere di GNL hanno lasciato lo Stretto di Hormuz e una superpetroliera con petrolio iracheno diretta in Cina ha lasciato il Golfo dopo essere rimasta bloccata per quasi tre mesi.
Apertura dei mercati – modalità risk-on
I futures europei aprono in modalità risk-on: DE40 +1,65% (25.252 punti), EU50 +1,60% (6.094 punti). Il Nikkei 225 ha raggiunto oggi un record storico, superando consecutivamente quota 64.000 e 65.000 punti e chiudendo a 65.263 punti (+3,04%). Anche il Taiex di Taiwan ha toccato un massimo storico sopra i 43.000 punti (+2,91%). I futures sull’S&P 500 salgono dello 0,7%, quelli sul Nasdaq dell’1,2%.
Petrolio – il maggiore perdente
Il Brent (OIL) perde il 5,35% a 94,52 dollari al barile, mentre il WTI scende del 5,75% a 90,65 dollari al barile — i livelli più bassi delle ultime due settimane. Si tratta di una reazione diretta ai progressi nei colloqui con l’Iran. L’oro sale dell’1,21% a 4.562 dollari l’oncia, sostenuto da un dollaro più debole piuttosto che dal tradizionale effetto bene rifugio. L’argento è ancora più forte, in rialzo del 2,91%.
Valute
Il dollaro è sotto pressione: l’USDIDX perde lo 0,30% a 98,93. EUR/USD sale a 1,1643, GBP/USD a 1,3486. Lo yuan cinese nel fixing della PBOC si attesta a 6,8318, il livello più forte da febbraio 2023.
Dati macroeconomici di oggi
Nessuno.
Cosa tenere d’occhio?
Qualsiasi tweet o post di Trump, o qualsiasi dichiarazione di Rubio sull’Iran, potrebbe provocare forti movimenti nel petrolio, nel dollaro e nei futures sugli indici. Con una liquidità ridotta, l’effetto potrebbe essere amplificato. Una sessione di trading pienamente operativa con liquidità normale riprenderà soltanto martedì; nel frattempo il mercato inizierà anche a confrontarsi con la stagione delle trimestrali: mercoledì Salesforce e PDD Holdings, giovedì Royal Bank of Canada, Dell Technologies e Autodesk.
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