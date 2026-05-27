Calendario economico: Indice della Fed di Richmond e risultati aziendali interessanti in arrivo 🔎

I mercati globali continuano a essere influenzati da due forze contrapposte: i segnali restrittivi (“hawkish”) delle banche centrali e l’ottimismo legato al settore tecnologico. US500 e US100 hanno chiuso la sessione su nuovi massimi storici, sostenuti dai forti rialzi delle società di semiconduttori, inclusa Micron Technology. Allo stesso tempo, le banche centrali continuano a ribadire che la lotta contro l’inflazione non è ancora conclusa. Nel mercato delle materie prime, gli sviluppi in Medio Oriente restano centrali. La prospettiva di un miglioramento delle relazioni tra Stati Uniti e Iran e una possibile riapertura dello Strait of Hormuz hanno ridotto il premio geopolitico incorporato nel prezzo del petrolio. Il WTI è tornato nell’area 91–92 USD al barile. Cosa è già successo? Dati macroeconomici La RBNZ ha mantenuto il tasso OCR al 2,25%, ma il messaggio è stato fortemente restrittivo. Il voto del comitato si è concluso con un pareggio 3–3 e il voto decisivo della governatrice Anna Breman ha mantenuto invariati i tassi. Il dollaro neozelandese (NZD) si è rafforzato significativamente dopo la decisione.

L’inflazione CPI in Australia è rallentata al 4,2% annuo dal precedente 4,6%, sotto il consenso del 4,4%. Allo stesso tempo, l’inflazione core è salita al 3,4% annuo, segnalando persistenti pressioni sui prezzi.

La Bank of Japan ha confermato la propria disponibilità a un ulteriore irrigidimento della politica monetaria, pur continuando a monitorare gli effetti delle tensioni geopolitiche sull’economia. Cosa ci aspetta oggi?

(Orari convertiti per lettori italiani – CEST/CET estivo, UTC+2) Principali dati macroeconomici 10:45 (Italia) – Francia: fiducia dei consumatori. Consenso: 85, precedente: 84.

– Francia: fiducia dei consumatori. Consenso: 85, precedente: 84. 15:00 (Italia) – Stati Uniti: dati MBA sul mercato dei mutui immobiliari. L’attenzione del mercato sarà concentrata sui tassi dei mutui trentennali e sulla variazione settimanale delle richieste di mutuo.

– Stati Uniti: dati MBA sul mercato dei mutui immobiliari. L’attenzione del mercato sarà concentrata sui tassi dei mutui trentennali e sulla variazione settimanale delle richieste di mutuo. 18:00 (Italia) – Stati Uniti: indice manifatturiero Richmond Fed. Consenso: 4, precedente: 3.

– Stati Uniti: indice manifatturiero Richmond Fed. Consenso: 4, precedente: 3. 00:30 (Italia, notte successiva) – Stati Uniti: report API sulle scorte di petrolio greggio. La rilevazione precedente aveva mostrato una diminuzione delle scorte di 9,1 milioni di barili. Principali eventi societari USA, prima dell’apertura di Wall Street: pubblicheranno i risultati società come PDD Holdings, Dick's Sporting Goods, Abercrombie & Fitch e Bank of Montreal.

pubblicheranno i risultati società come PDD Holdings, Dick's Sporting Goods, Abercrombie & Fitch e Bank of Montreal. USA, dopo la chiusura di Wall Street: diffonderanno i risultati Salesforce, HP, Marvell Technology, Nutanix e Agilent Technologies.

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