Calendario economico: in attesa dei dati sull'inflazione negli Stati Uniti (09.06.2026)

L'allentamento delle tensioni in Medio Oriente sta consentendo agli investitori di tornare a concentrarsi sui dati macroeconomici delle principali economie mondiali. Tuttavia, l'inizio della settimana non è particolarmente ricco di appuntamenti economici e le pubblicazioni più importanti della giornata sono già state diffuse. Dati macroeconomici Lunedì Gli ordinativi industriali tedeschi hanno fortemente deluso le aspettative, registrando ad aprile una marcata contrazione del 3,8% su base mensile . Si tratta dell'ennesimo dato che non alimenta l'ottimismo sulle prospettive di crescita economica dell'area euro.

. Si tratta dell'ennesimo dato che non alimenta l'ottimismo sulle prospettive di crescita economica dell'area euro. La decisione sui tassi d'interesse della BCE e la conferenza stampa della presidente Christine Lagarde sono previste per giovedì. Qualora venissero evidenziate criticità economiche o colli di bottiglia nella crescita, l'euro potrebbe subire pressioni.

Secondo un'indagine condotta dalla Federal Reserve di New York, le aspettative d'inflazione a un anno negli Stati Uniti sono diminuite leggermente, passando dal 3,6% al 3,5%. I mercati, tuttavia, attendono già con grande interesse la pubblicazione dell'indice CPI prevista per mercoledì. Martedì I dati sulla produzione industriale tedesca sono risultati leggermente migliori delle attese del mercato, attenuando le preoccupazioni emerse dopo il dato negativo sugli ordinativi industriali pubblicato ieri. Il calo su base annua si è limitato allo 0,5% .

. La Cina ha registrato una sorprendente ripresa del commercio estero. Le esportazioni di maggio sono aumentate del 14,1% su base annua. Nonostante una crescita ancora più sostenuta delle importazioni (+27,4% a/a), il surplus commerciale è aumentato. Calendario macroeconomico Martedì Mercoledì Calendario delle trimestrali Europa Bellway PLC (BWY.LN) – BMO (Before Market Open, prima dell'apertura dei mercati)

(Before Market Open, prima dell'apertura dei mercati) Oxford Instruments (OXIG.LN) – AMC (After Market Close, dopo la chiusura dei mercati) Stati Uniti J. M. Smucker Company (SJM.US) – BMO (Before Market Open)

(Before Market Open) Casey's General Stores (CASY.US) – AMC (After Market Close)

(After Market Close) Cracker Barrel Old Country Store (CBRL.US) – AMC (After Market Close) 3 Mercati da tenere d'occhio Euro (EUR) La valuta unica europea è in attesa della riunione della BCE prevista per giovedì. La banca centrale dovrebbe prendere una decisione in merito al primo rialzo dei tassi d'interesse dell'attuale ciclo monetario. Tale scenario è già completamente scontato dai mercati, per cui l'attenzione degli investitori si concentrerà soprattutto sulla conferenza stampa della presidente Christine Lagarde. US100 Dopo il ribasso di venerdì, gli indici statunitensi stanno iniziando a ritrovare una certa stabilità. Gli investitori restano tuttavia preoccupati dalla possibilità di una correzione più profonda del mercato. In questo contesto, gli sviluppi geopolitici in Medio Oriente continuano a rappresentare un fattore chiave. Corona Norvegese (NOK) La valuta scandinava rimane fortemente influenzata dai cambiamenti del sentiment di mercato e dall'elevata volatilità dei prezzi delle materie prime energetiche. Domani mattina dovrà affrontare un nuovo test con la pubblicazione dei dati sull'inflazione di maggio, che potrebbero incidere significativamente sull'andamento della valuta. — Michał Jóźwiak

Michał Jóźwiak

Analista dei mercati finanziari presso XTB.

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