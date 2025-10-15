Calendario economico: inflazione in Europa, discorsi della Fed e ulteriori utili bancari (15.10.2025)

Punti chiave Inflazione in Europa e vendite industriali in Canada

Interventi di Waller e Bostic della Fed

Utili di Morgan Stanley e Bank of America

A parte alcuni dati sull’inflazione, il calendario economico di oggi resta dominato dalla stagione degli utili, iniziata questa settimana. Oltre ai dati CPI/HICP di Francia e Spagna, è attesa anche l’inflazione in Polonia, che dovrebbe rimanere sotto il 3%, in linea con l’obiettivo della Banca Nazionale di Polonia (2,5% ± 1%). I tassi di cambio dell’euro potrebbero inoltre essere influenzati dai dati sulla produzione industriale dell’Eurozona, anche se i numeri delle principali economie (inclusa la Germania) sono già stati pubblicati la scorsa settimana. Oltreoceano, l’attenzione degli investitori sarà rivolta ai dati sulle vendite all’ingrosso e industriali del Canada, oltre che ai discorsi dei membri della Fed — in particolare di Waller, considerato un possibile successore di Jerome Powell. Tra le società che pubblicheranno oggi i risultati trimestrali figurano Morgan Stanley, Bank of America, PNC Financial, Abbott Laboratories e altre. Calendario economico di oggi (orari convertiti in CET) 06:30 CET, Giappone – Produzione industriale (agosto): Produzione industriale: attuale -1,5% m/m; previsione -1,2%; precedente -1,2%

Utilizzo della capacità produttiva: attuale -2,3% m/m; precedente -1,1% 08:45 CET, Francia – Dati sull’inflazione (settembre): HICP a/a: attuale 1,1%; previsione 1,1%; precedente 0,8%

HICP m/m: attuale -1,1%; previsione -1,1%; precedente -1,1%

CPI m/m: attuale -1,0%; previsione -1,0%; precedente 0,4%

CPI a/a: attuale 1,2%; previsione 1,2%; precedente 0,9% 09:00 CET, Spagna – Dati sull’inflazione (settembre): HICP a/a: attuale 3,0%; previsione 3,0%; precedente 2,7%

Core CPI a/a: attuale 2,4%; previsione 2,3%; precedente 2,4%

CPI a/a: attuale 3,0%; previsione 2,9%; precedente 2,7%

CPI m/m: attuale -0,3%; previsione -0,4%; precedente 0,0%

HICP m/m: attuale 0,2%; previsione 0,1%; precedente 0,0% 09:40 CET, Eurozona – Discorso del rappresentante BCE de Guindos

10:00 CET, Regno Unito – Discorso del membro MPC Ramsden

10:00 CET, Germania – Discorso della vicepresidente della Bundesbank Buch 10:00 CET, Polonia – Inflazione (settembre): CPI a/a: previsione 2,9%; precedente 2,9%

CPI m/m: previsione 0,0%; precedente 0,0% 11:00 CET, Eurozona – Produzione industriale (agosto): m/m: previsione -1,6%; precedente 0,3%

a/a: precedente 1,8% 13:00 CET, Cina – Massa monetaria M2 (settembre)

13:00 CET, Cina – Nuovi prestiti (settembre): previsione 1.460 mld; precedente 590 mld 14:30 CET, Canada – Vendite all’ingrosso (agosto): previsione -1,3% m/m; precedente 1,2%

14:30 CET, Canada – Vendite industriali (agosto): previsione -1,5% m/m; precedente 2,5% 14:30 CET, USA – Produzione industriale (ottobre): Indice manifatturiero di New York: previsione -1,80; precedente -8,70 18:10 CET, USA – Discorso del membro FOMC Raphael Bostic

19:00 CET, USA – Discorso del membro del Board Fed Waller

20:00 CET, Eurozona – Discorso del rappresentante BCE de Guindos

20:00 CET, USA – Beige Book 22:30 CET, USA – Rapporto EIA: Scorte settimanali di greggio API: precedente 2,780 mln 23:50 CET, Australia – Discorso del vice governatore RBA Kent

