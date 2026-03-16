L'Europa tenta la ripresa nella speranza di ripristinare il traffico a Hormuz 🚢

Mercati e Aziende Gli indici stanno recuperando le perdite grazie alle speranze di una possibile ripresa del traffico nello Stretto di Hormuz, dopo che la prima petroliera non iraniana—di proprietà della National Shipping Corp. del Pakistan—ha transitato con successo nonostante l’elevato livello di minaccia. L’Europa guida il rimbalzo: il DAX tedesco (DE40) guida la ripresa con un +1,1%, principalmente sostenuto dal +6,6% delle azioni Commerzbank, dopo che la UniCredit italiana ha lanciato una nuova offerta di acquisizione. Amsterdam (NED25) e Londra (UK100) salgono rispettivamente dell’1% e dello 0,9%, mentre i mercati emergenti come la Polonia (W20: +0,2%) continuano a restare indietro. Focus settoriale: i major petroliferi restano dominanti con il Brent sopra i 100$/bbl (Shell +1,3%, BP +0,6%). Guadagnano terreno anche banche e società immobiliari, sostenute dalle prospettive di rialzi dei tassi nell’Eurozona. UniCredit vs. Commerzbank: UniCredit ha annunciato l’intenzione di acquisire il 100% di Commerzbank (dall’attuale 30%), un’operazione che porterebbe a una massiccia consolidazione bancaria europea. Tuttavia, il consiglio di Commerzbank ha criticato l’offerta per mancanza di premio e termini sufficienti, con la CEO Bettina Orlopp che ha ribadito l’impegno a una strategia indipendente. Bayer Upgrade: le azioni Bayer sono salite di quasi il 5% dopo l’upgrade di UBS a “Buy”. Gli analisti restano ottimisti per un possibile accordo sul glifosato e per le solide performance di farmaci come Nubeqa e Kerendia. Materie prime e FX: la pressione sul petrolio in apertura di sessione si è attenuata, con Brent e WTI scesi rispettivamente a 102$ (-1,4%) e 95$ (-3,5%). Il Dollar Index (USDIDX) è in calo (-0,35%), segnalando un ritorno dell’appetito per il rischio. AUD e NZD guadagnano circa lo 0,9% sul dollaro, mentre EURUSD rimbalza dello 0,4% a 1,148. Volatilità nelle società dello Stoxx 600. Fonte: Bloomberg Finance LP Economia e Geopolitica Inflazione in Polonia: a febbraio 2026 l’inflazione core (esclusi cibo ed energia) è rallentata al 2,5% su base annua, mentre l’headline CPI si è attestata al 2,1%. Sebbene questi dati della NBP indichino un calo delle pressioni sui prezzi in segmenti chiave, non riflettono ancora l’ultimo shock dei prezzi energetici. La coalizione per Hormuz: Donald Trump sta aumentando la pressione su alleati della NATO e su Cina per garantire la sicurezza dello Stretto di Hormuz, avvertendo che il futuro della NATO è in gioco se i membri rimangono inattivi. Gli USA prevedono di annunciare già questa settimana una coalizione multinazionale di scorta. Posizione dell’Iran: il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha chiarito che, dal punto di vista di Teheran, lo Stretto è “aperto”, ma strettamente chiuso a Stati Uniti, Israele e i loro “alleati” che hanno compiuto “aggressioni ingiuste”. Trattative commerciali: il negoziatore cinese Li ha descritto come produttivi i recenti colloqui con gli USA, concentrandosi su una possibile estensione della sospensione dei dazi. Rallentamento in Canada: l’inflazione canadese è scesa all’1,8% a febbraio. Sebbene un effetto base abbia contribuito ad abbassare il dato headline, i costi mensili del carburante sono comunque aumentati del 3,6% a causa del conflitto in Medio Oriente. Il dollaro ha registrato un calo, parallelamente al prezzo del petrolio, durante la seduta odierna. Fonte: xStation5

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