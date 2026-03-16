USDCAD rimbalza dopo un indice dei prezzi al consumo inferiore alle attese 🇨🇦 📈

Canada – dati sull’inflazione di febbraio: CPI YoY : 1,8% (Previsto 1,9%, Precedente 2,3%)

CPI MoM : 0,5% (Previsto 0,7%, Precedente 0,0%)

CPI Trim : 2,3% (Previsto 2,3%, Precedente 2,4%)

CPI Median: 2,3% (Previsto 2,4%, Precedente 2,5%) Questi dati mostrano un raffreddamento dell’inflazione rispetto alle attese, pur mantenendo i livelli annuali superiori al target della banca centrale. Il tasso di inflazione in Canada continua a rimanere al di sotto dell’obiettivo del 2%. Fonte: XTB Research L’inflazione annua in Canada è rallentata all’1,8% a febbraio rispetto al 2,3% di gennaio. Questo rallentamento è stato principalmente determinato da un effetto base, a seguito della fine della tassa temporanea GST/HST del 2025. Uscendo dal calcolo dei 12 mesi il picco temporaneo dei prezzi dell’anno scorso, i valori complessivi sono scesi per pasti nei ristoranti, alcolici e giocattoli. Ulteriore pressione al ribasso è arrivata dal raffreddamento dei prezzi alimentari e da un calo annuo del 14,2% della benzina. Tuttavia, i costi mensili del carburante sono aumentati del 3,6%, a causa delle preoccupazioni per il conflitto in Medio Oriente e delle interruzioni dell’offerta. Escludendo le tasse indirette, l’inflazione è salita dell’1,9%, confermando un trend di allentamento costante dal dicembre 2025. USDCAD (M30)

Dopo la pubblicazione dei dati, la coppia USDCAD ha interrotto il ribasso e ha rimbalzato significativamente, riflettendo la divergenza di politica monetaria tra Stati Uniti e Canada, testando attualmente il livello Fibo 23,6% dell’ultima onda discendente. Tuttavia, le prospettive a lungo termine potrebbero rimanere leggermente ribassiste, considerando il mantenimento dei prezzi del petrolio sopra i 100 USD. Fonte: xStation5

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