Notizie dal mondo delle criptovalute: Bitcoin si avvicina al massimo delle ultime sei settimane 📈 La corsa al rialzo è tornata?

Bitcoin registra solide performance oggi, rimbalzando insieme all’apertura positiva dei mercati azionari dopo un weekend turbolento. Gli ETF su BTC hanno ripreso attività di acquisto, accumulando la criptovaluta per quasi 10 sedute consecutive. Il mercato sembra gradualmente spostare l’attenzione dalla situazione in Iran e Medio Oriente, probabilmente prevedendo che il traffico marittimo nello Stretto di Hormuz si normalizzi entro poche settimane. Di conseguenza, i trader non si aspettano interruzioni durature nell’offerta di petrolio a breve termine. Anche le riserve strategiche rilasciate negli Stati Uniti e nella regione Medio Oriente/Africa (MEA) contribuiscono a ridurre i timori di uno shock nel mercato energetico. Bitcoin sembra beneficiare di questo trend. Dall’inizio del conflitto, BTC ha chiaramente sovraperformato l’oro, che oggi è sceso sotto i 5.000$ per oncia. Seguendo il movimento di Bitcoin, crescono anche Ethereum e le azioni di società legate alle criptovalute, tra cui Strategy, Circle e BitMine Immersion, tutte in rialzo prima dell’apertura del mercato USA. Il prezzo di BTC si sta avvicinando alla zona 74.000–75.000$, dove si trova un importante livello di resistenza, parzialmente legato al posizionamento dei dealer di gamma nel mercato delle opzioni. Se BTC supera i 75.000$, i fondi potrebbero essere costretti ad acquistare ulteriori BTC mentre i prezzi salgono fino alla scadenza delle opzioni. Al contrario, i 75.000$ potrebbero rivelarsi una resistenza significativa, esponendo nuovamente la struttura di mercato a potenziali fragilità. Grafico Bitcoin (D1)

Analizzando la dinamica del pullback attuale, emergono somiglianze evidenti con l’impulso correttivo precedente, che aveva rallentato intorno al 38,2% del ritracciamento di Fibonacci. Non vi è alcuna garanzia che lo scenario si ripeta, ma è chiaro che BTC ha raggiunto un livello chiave di resistenza a breve termine. Un rifiuto da questi livelli potrebbe spingere il prezzo ben al di sotto dei 60.000$. Fonte: xStation5 Durante il bear market del 2022, Bitcoin ha subito tre principali ondate di pressione di vendita. La prima si è verificata in inverno, alimentata dalle preoccupazioni legate all’inflazione. La seconda è stata innescata dal crollo dell’ecosistema Luna/Terra, mentre l’ultima ondata è arrivata in autunno, quando il fallimento di FTX ha colpito gravemente il sentiment di mercato. L’ultimo calo di quel periodo ha portato i prezzi a scendere di circa il 40%. Fonte: xStation5 Flussi degli ETF

Gli afflussi negli ETF si stanno gradualmente riprendendo. Fonte: Bloomberg Finance LP

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