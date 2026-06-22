Calendario economico: l'indice dei prezzi al consumo (CPI) del Canada è al centro dell'attenzione 💡

Gli indici europei stanno iniziando la mattinata con un leggero orientamento agli acquisti, ignorando in gran parte alcuni dei rischi geopolitici emersi durante il fine settimana. Il DAX tedesco (DE40) quota 25.182 punti (+0,07%), il CAC 40 francese (FRA40) guadagna lo 0,14% a 8.441 punti, mentre l’Euro Stoxx 50 sale dello 0,22% a 6.325 punti. Anche il FTSE MIB italiano (ITA40, +0,11%) e lo SMI svizzero (SUI20, +0,22%) mostrano una buona performance, segnalando che gli investitori considerano la riapertura dello Stretto di Hormuz e il preliminare accordo tra Stati Uniti e Iran come fattori chiaramente positivi per il sentiment di mercato. Calendario economico di oggi La prima parte della giornata è stata relativamente tranquilla. Gli appuntamenti principali: 03:00 – Cina Tasso di riferimento sui prestiti a 1 anno: 3,00% (in linea con le previsioni e con il dato precedente) Tasso di riferimento sui prestiti a 5 anni: 3,50% (invariato)

09:30 – Polonia Salari (maggio, su base annua): previsione +6,0% contro il precedente +5,4% Vendite al dettaglio (maggio, su base annua): previsione +5,3% contro il precedente +2,8%

13:00 Intervento del Presidente della Bundesbank, Joachim Nagel

14:30 – Canada Inflazione CPI di maggio (su base annua): previsione 3,0% contro il precedente 2,8% Inflazione CPI di maggio (su base mensile): previsione 0,8% contro il precedente 0,4% Dato chiave della giornata

14:30 Intervento della Presidente della BCE, Christine Lagarde

15:00 Risultati societari della settimana Questa settimana la stagione delle trimestrali si concentra su alcuni annunci particolarmente rilevanti: Martedì 23 giugno FedEx EPS atteso: 5,96 USD (contro 6,07 USD precedente) Ricavi attesi: 23,54 miliardi USD (contro 22,2 miliardi USD precedente) I risultati saranno pubblicati questa sera e sono considerati molto importanti come indicatore dello stato della logistica globale.

Carnival Corporation & plc EPS atteso: 0,46 USD (contro 0,35 USD precedente)

Mercoledì 24 giugno Micron Technology ⭐ Uno dei risultati più importanti dell’intera stagione per il settore dei semiconduttori. EPS atteso: 10,81 USD (contro 1,91 USD un anno fa) Ricavi attesi: 22,51 miliardi USD (contro 9,3 miliardi USD un anno fa) I risultati saranno pubblicati questa sera.

Giovedì 25 giugno

Pubblicazione dei risultati prima dell’apertura dei mercati per: Darden Restaurants

TD SYNNEX

McCormick & Company

Acuity Brands Focus della settimana La maggiore volatilità potenziale è attesa per i risultati di Micron Technology di mercoledì. I conti del gruppo potrebbero influenzare significativamente l’intero comparto dei semiconduttori, soprattutto nel contesto dell’attuale boom dell’intelligenza artificiale, dove la domanda di memorie ad alte prestazioni rappresenta uno dei principali motori di crescita del settore.

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