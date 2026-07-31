Calendario economico: dati chiave sull'inflazione (CPI) in Europa e risultati dei giganti del petrolio

I mercati finanziari globali mostrano un netto miglioramento del sentiment e una maggiore propensione al rischio, sostenuti dai solidi rialzi di Wall Street e dal forte recupero dei mercati azionari asiatici. Il movimento è stato alimentato dalle prospettive positive e dai robusti risultati del settore tecnologico e dei semiconduttori. Allo stesso tempo, gli investitori continuano a monitorare attentamente i rischi geopolitici in Medio Oriente. I prezzi del petrolio si avviano a chiudere il mese in forte rialzo, mentre i mercati seguono da vicino gli sviluppi nello Stretto di Hormuz. Nel frattempo, gli investitori stanno valutando la decisione della Federal Reserve di mantenere invariati i tassi di interesse. L'attenzione della seduta odierna sarà rivolta ai dati preliminari sull'inflazione CPI e sul PIL dell'Eurozona, all'indice Core PCE degli Stati Uniti e ai risultati trimestrali dei principali colossi petroliferi, tra cui ExxonMobil e Chevron. Principali dati della sessione asiatica Giappone – Produzione industriale (m/m), giugno: la produzione industriale è diminuita dell'1,8% su base mensile, a fronte di un calo atteso dell'1,2% e dopo il precedente +3,6%. Giappone – Vendite al dettaglio (a/a), giugno: il dato si è attestato all'1,7% su base annua, al di sotto delle attese del 2,1% e del precedente 2,8%. Cina – PMI manifatturiero NBS, luglio: l'indice si è attestato a 49,4 punti, leggermente sopra le attese di 49,3 punti ma in lieve calo rispetto ai 49,5 punti precedenti. Cina – PMI non manifatturiero NBS, luglio: l'indice è sceso a 50,2 punti dai precedenti 50,5 punti. Australia – Vendite al dettaglio (m/m), giugno: le vendite al dettaglio sono aumentate dello 0,5% su base mensile, superando il consenso dello 0,2%, dopo il precedente +0,6%. I mercati azionari asiatici hanno registrato un forte recupero: il Kospi sudcoreano ha chiuso in deciso rialzo, mentre il Nikkei 225 giapponese ha guadagnato terreno grazie al forte sentiment positivo nel comparto tecnologico. L'oro si stabilizza intorno ai 4.100 dollari l'oncia dopo la decisione della Federal Reserve di lasciare invariati i tassi, mentre il Brent continua a scambiare intorno agli 85 dollari al barile. Calendario macroeconomico 08:30 – Svizzera: vendite al dettaglio destagionalizzate (a/a), giugno. Consenso: 3,1% | Precedente: 3,5%. 08:45 – Francia: inflazione CPI preliminare (a/a), luglio. Consenso: 1,8% | Precedente: 1,8%. 08:45 – Francia: inflazione HICP preliminare (a/a), luglio. Consenso: 2,1% | Precedente: 2,0%. 09:30 – Polonia: inflazione CPI preliminare (a/a), luglio. Consenso: 3,0% | Precedente: 2,5%. 09:55 – Germania: tasso di disoccupazione destagionalizzato, luglio. Consenso: 6,3% | Precedente: 6,3%. 11:00 – Eurozona: inflazione HICP preliminare (a/a), luglio. Consenso: 2,9% | Precedente: 2,8%. 11:00 – Eurozona: inflazione HICP core preliminare (a/a), luglio. Consenso: 2,4% | Precedente: 2,4%. 14:30 – Canada: PIL mensile (m/m), maggio. Consenso: 0,2% | Precedente: 0,5%. 15:45 – Stati Uniti: indice Chicago PMI, luglio. Consenso: 56,7 | Precedente: 56,7. 19:00 – Stati Uniti: numero di impianti petroliferi attivi (Oil Rig Count, dato settimanale). Consenso: 451 | Precedente: 450. Trimestrali in agenda (Wall Street / Europa) Prima dell'apertura di Wall Street: ExxonMobil

Chevron

AbbVie

Colgate-Palmolive

Enbridge

NatWest Group

Engie Tre mercati da monitorare EUR/USD – sotto osservazione per la concentrazione di importanti dati macroeconomici provenienti dall'Eurozona, tra cui inflazione CPI e PIL, oltre alla pubblicazione del Core PCE statunitense. Petrolio (WTI e Brent) – al centro dell'attenzione per le tensioni geopolitiche in Medio Oriente e per le trimestrali dei principali gruppi energetici, tra cui ExxonMobil e Chevron. Settore tecnologico / Indici azionari USA (Nasdaq e S&P 500) – gli investitori valuteranno la direzione dei mercati dopo la stagione delle trimestrali delle principali società tecnologiche e il miglioramento del sentiment globale verso gli asset rischiosi.

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