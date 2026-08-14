Grafico del giorno 🚩 Ipotesi su rialzi dei tassi più rapidi in Giappone: USD/JPY potrebbe invertire la tendenza?

USDJPY è in leggero calo oggi, in parte a causa dell’indebolimento del dollaro statunitense, sebbene anche lo yen sembri beneficiare delle indiscrezioni riportate da Reuters. Secondo tre fonti anonime vicine alla Banca del Giappone, la BOJ potrebbe aumentare i tassi di interesse già a settembre 2026. Secondo quanto riferito, la banca centrale starebbe inoltre valutando di accelerare il ritmo del processo di normalizzazione monetaria, passando dagli attuali circa due rialzi dei tassi all’anno a un ritmo più sostenuto. Le fonti hanno indicato la possibilità di un intervento in occasione della riunione del 17-18 settembre, sebbene la BOJ non abbia commentato le indiscrezioni. Per lo yen, questo potrebbe rappresentare un importante cambiamento di scenario, poiché il mercato potrebbe dover considerare non solo un nuovo rialzo dei tassi, ma anche intervalli potenzialmente più brevi tra le successive mosse.

Il tasso di riferimento della BOJ è attualmente all’1%, il livello più alto degli ultimi 31 anni, dopo che la banca centrale ha lasciato i tassi invariati nella riunione di luglio.

I mercati stanno scontando una probabilità di circa l’80% di un rialzo dei tassi a settembre, mentre il rendimento dei titoli di Stato giapponesi a 5 anni è salito a un nuovo massimo storico.

Lo yen resta vicino a quota 160 contro il dollaro statunitense, nonostante l’intervento congiunto di Giappone e Stati Uniti sul mercato valutario a luglio.

Perché la BOJ potrebbe accelerare il ritmo dei rialzi?

Il principale argomento a favore di un inasprimento monetario più rapido è rappresentato dal quadro inflazionistico sempre più problematico del Giappone. L’inflazione all’ingrosso su base annua è rimasta a luglio sui massimi degli ultimi tre anni, mentre le indagini sulle aspettative di inflazione di famiglie, imprese ed economisti mostrano valori prossimi o superiori al 2%.

Il tasso di cambio riveste un’importanza particolare. Uno yen debole aumenta il costo dell’energia, delle materie prime e di altri beni importati, alimentando potenzialmente le pressioni inflazionistiche nell’intera economia. A luglio, la valuta giapponese è scesa al livello più debole degli ultimi circa 40 anni e il successivo recupero non è stato sufficiente a determinare un’inversione duratura. Con i prezzi del petrolio ancora elevati, la debolezza dello yen è diventata sempre più rilevante per gli sforzi della BOJ di contenere l’inflazione.

Un cambiamento di approccio emerge anche dalla comunicazione della banca centrale. Il resoconto delle opinioni della riunione di luglio ha mostrato che alcuni membri del consiglio della BOJ erano favorevoli ad accelerare i rialzi dei tassi per evitare che la politica monetaria rimanesse indietro rispetto all’inflazione. Anche il governatore Kazuo Ueda ha indicato che il ritmo dell’inasprimento potrebbe essere accelerato qualora le condizioni finanziarie risultassero troppo accomodanti.

Cosa significherebbe un’accelerazione dei rialzi per lo yen?

Per lo yen, la questione fondamentale non riguarda necessariamente un singolo rialzo a settembre, quanto piuttosto un potenziale cambiamento dell’intero percorso dei tassi di interesse. Per anni il Giappone ha mantenuto costi di finanziamento estremamente bassi, mentre i tassi di interesse statunitensi erano considerevolmente più elevati. Questo differenziale ha aumentato l’attrattiva delle strategie che prevedono il finanziamento in yen e l’investimento in attività con rendimenti più elevati.

Se la BOJ passasse da circa due rialzi all’anno a un processo di inasprimento più frequente, il differenziale di rendimento tra le attività giapponesi e quelle estere potrebbe ridursi più rapidamente. Il mercato obbligazionario suggerisce che gli investitori stiano già scontando parzialmente uno scenario di questo tipo: dopo le indiscrezioni Reuters, il rendimento dei titoli di Stato giapponesi a 2 anni, particolarmente sensibile alle aspettative sulla politica della BOJ, è salito, mentre il rendimento a 5 anni ha raggiunto un nuovo massimo storico.

La prospettiva di tassi di interesse più elevati in Giappone non implica automaticamente un apprezzamento duraturo dello yen. USDJPY dipende anche dai rendimenti dei Treasury statunitensi, dalla politica della Federal Reserve, dai prezzi dell’energia e dalla domanda globale di dollari. I rendimenti elevati dei titoli di Stato statunitensi continuano a offrire al dollaro un vantaggio relativo, mentre prezzi del petrolio più elevati sono sfavorevoli per il Giappone, in quanto importante importatore di energia.

Questo contribuisce anche a spiegare perché l’intervento congiunto di Giappone e Stati Uniti a luglio non sia riuscito a produrre un cambiamento duraturo nella tendenza del cambio. Un intervento può modificare bruscamente le dinamiche di mercato nel breve periodo, ma da solo può avere difficoltà a contrastare i differenziali dei tassi di interesse e le altre forze macroeconomiche. Per la direzione dello yen nel lungo periodo, la questione fondamentale potrebbe quindi essere se un rialzo a settembre — qualora avvenisse — rappresenterebbe una mossa isolata oppure l’inizio di un ciclo di inasprimento più rapido da parte della BOJ.

Grafico USDJPY (D1, H1)

La coppia ha recuperato parte delle perdite provocate dall’intervento, che non rappresenta un meccanismo duraturo per influenzare le dinamiche del libero mercato. USDJPY rimane all’interno di un canale rialzista e, finché si mantiene al di sopra di 155 e della media mobile esponenziale a 200 sessioni (EMA200, linea rossa, intorno a 159), lo scenario di riferimento resta quello di un trend rialzista di fondo. Un nuovo calo verso 156 potrebbe aumentare la probabilità di un’inversione del trend e non può essere escluso qualora la BOJ apportasse un cambiamento significativo alla propria politica monetaria.

Fonte: xStation5

Sul timeframe orario, USDJPY rimane all’interno di un canale rialzista di breve termine. Una rottura al di sotto del suo limite inferiore potrebbe innescare una correzione 1:1 e potenzialmente spingere la coppia verso l’area di 150.

Fonte: xStation5

Il grafico del posizionamento speculativo sui futures sullo yen mostra un chiaro cambiamento dopo gli ultimi interventi. I dati pubblicati venerdì scorso, relativi alle posizioni detenute al martedì precedente, hanno evidenziato un passaggio da un posizionamento netto short a uno netto long. In passato, variazioni di questa portata hanno spesso fornito ulteriore sostegno allo yen. La domanda chiave è quindi cosa mostreranno gli ultimi dati sul posizionamento, relativi a questo martedì e attesi per la pubblicazione oggi.

Fonte: Team di ricerca di XTB.