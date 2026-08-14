Calendario economico 🗽 Riflettori puntati sulle vendite al dettaglio USA e sui dati dell'Università del Michigan

Il calendario macroeconomico di oggi è relativamente ricco, con gli investitori concentrati soprattutto sui dati provenienti dall’Eurozona e dagli Stati Uniti. In mattinata sarà pubblicata la seconda stima del PIL dell’Eurozona per il secondo trimestre, mentre le vendite al dettaglio statunitensi rappresenteranno il dato principale della seconda parte della giornata. La sessione comprenderà inoltre alcuni dati canadesi e la lettura preliminare dell’indice di fiducia dei consumatori statunitensi dell’Università del Michigan per agosto. Calendario economico (14 agosto) 09:45 CEST Francia – CPI di luglio: precedente 2,1% su base annua e 0,6% su base mensile.

09:45 CEST Francia – HICP finale di luglio: precedente 2,4% su base annua e 0,6% su base mensile.

11:00 CEST Eurozona – Seconda stima del PIL del secondo trimestre: attesa 1,0% su base annua e 0,4% su base trimestrale; precedente rispettivamente 1,0% e 0,4%.

11:00 CEST Eurozona – Variazione dell’occupazione nel secondo trimestre: precedente +0,1% su base trimestrale.

15:30 CEST Stati Uniti – Vendite al dettaglio di luglio: attesa +0,1% su base mensile; precedente +0,2% su base mensile.

15:30 CEST Stati Uniti – Vendite al dettaglio core di luglio: attesa +0,2% su base mensile; precedente -0,2% su base mensile.

15:30 CEST Stati Uniti – Vendite al dettaglio: precedente +6,7% su base annua.

15:30 CEST Canada – Vendite all’ingrosso di giugno: attesa +2,7% su base mensile; precedente 0,0%.

15:30 CEST Canada – Vendite manifatturiere di giugno: attesa -0,1% su base mensile; precedente +1,3%.

17:00 CEST Stati Uniti – Indice preliminare di fiducia dei consumatori dell’Università del Michigan per agosto: attesa 55,0; precedente 55,2.

17:00 CEST Stati Uniti – Aspettative dei consumatori dell’Università del Michigan: attesa 55,2; precedente 55,4.

17:00 CEST Stati Uniti – Condizioni attuali dell’Università del Michigan: attesa 54,8; precedente 54,8.

17:00 CEST Stati Uniti – Aspettative di inflazione a 5 anni dell’Università del Michigan: attesa 3,3%; precedente 3,3%.

17:00 CEST Stati Uniti – Aspettative di inflazione a 1 anno dell’Università del Michigan: attesa 4,2%; precedente 4,2%.

17:00 CEST Stati Uniti – Scorte aziendali di giugno: attesa +0,1% su base mensile; precedente +0,3% su base mensile. EURUSD (intervallo D1) Alla luce del calendario macroeconomico odierno, EURUSD potrebbe registrare un aumento significativo della volatilità in entrambe le direzioni. Vendite al dettaglio statunitensi inferiori alle attese potrebbero influenzare le aspettative degli investitori sui tassi di interesse statunitensi per quest’anno e ridurre significativamente la probabilità di un eventuale rialzo dei tassi, soprattutto se accompagnate da una lettura debole dell’indice di fiducia dell’Università del Michigan e da aspettative di inflazione più contenute. Per EURUSD, uno scenario di questo tipo potrebbe teoricamente favorire un tentativo di ritorno sopra quota 1,16 e un eventuale superamento della linea di minore resistenza in area 1,155. Al contrario, vendite al dettaglio solide e un miglioramento della fiducia dei consumatori potrebbero spingere il cambio nuovamente verso il suo trend ribassista di fondo. La seconda stima del PIL dell’Eurozona dovrebbe avere un’importanza secondaria per EURUSD, poiché gli investitori non si aspettano revisioni significative. Fonte: xStation5

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