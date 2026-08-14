Riepilogo di mercato: i titoli europei del software mantengono gli indici vicino ai massimi storici. Il dollaro cede i guadagni della settimana (14.08.2026)

📊 Indici e società Il mercato europeo nel suo complesso è oggi privo di una direzione chiara: i forti rialzi di alcuni colossi industriali e del settore IT sono compensati da lievi ribassi sul resto del mercato.

I futures sullo Stoxx 50 ( EU50 ) sono invariati. Il DAX tedesco è il migliore ( DE40 : +0,3%), sostenuto dai rialzi di SAP, mentre lo SMI svizzero è il più debole ( SUI20 : -0,6%), penalizzato dalle prese di profitto nel settore farmaceutico.

) sono invariati. Il DAX tedesco è il migliore ( : +0,3%), sostenuto dai rialzi di SAP, mentre lo SMI svizzero è il più debole ( : -0,6%), penalizzato dalle prese di profitto nel settore farmaceutico. I titoli IT europei registrano forti rialzi venerdì ( SAP : +4,3%, Nemetschek : +8,8%, TeamViewer : +6,0%), sostenuti dalle indiscrezioni di Reuters relative ai colloqui tra Silver Lake e Workday per una possibile acquisizione e dalla riduzione dei timori degli investitori riguardo al rifinanziamento del debito nel settore tecnologico.

: +4,3%, : +8,8%, : +6,0%), sostenuti dalle indiscrezioni di Reuters relative ai colloqui tra Silver Lake e Workday per una possibile acquisizione e dalla riduzione dei timori degli investitori riguardo al rifinanziamento del debito nel settore tecnologico. Le azioni Workday sono balzate di quasi il 18% (il più forte rialzo intraday dal 2012) dopo le indiscrezioni su una possibile acquisizione. La notizia ha sostenuto anche altri titoli del settore, tra cui Salesforce, HubSpot e Wix.com. Fonte: Team di ricerca di XTB 🌍 Economia e geopolitica Secondo la stima preliminare di Eurostat, nel secondo trimestre il PIL destagionalizzato è cresciuto dello 0,4% su base trimestrale (+1,0% su base annua) nell’area euro e dello 0,5% su base trimestrale (+1,2% su base annua) nell’UE, mostrando un’accelerazione dopo il debole primo trimestre. L’occupazione in entrambe le aree è aumentata dello 0,1% su base trimestrale (+0,5% su base annua).

L’inflazione CPI francese è salita al 2,1% su base annua a luglio 2026, dall’1,8% di giugno, registrando un aumento dello 0,6% su base mensile. La crescita dei prezzi è stata trainata dai servizi (trasporti e alloggi) e dall’energia (+2,3% su base mensile), mentre i ribassi stagionali sui beni manifatturieri (-2,0% su base mensile) hanno contribuito a contenerla.

I prezzi all’ingrosso in Germania sono aumentati del 5,3% su base annua (+0,2% su base mensile) a luglio 2026. I principali fattori alla base del rialzo sono state le tensioni geopolitiche legate all’Iran e la scadenza dei tagli temporanei alle imposte sui carburanti (prodotti petroliferi: +24,1% su base annua). Anche i metalli non ferrosi hanno registrato un forte aumento (+27,8% su base annua), mentre sono stati rilevati cali dei prezzi per gli animali vivi (-18,5%) e i prodotti lattiero-caseari.

I dati di Kpler indicano che il 13 agosto sono stati registrati 13 attraversamenti confermati dello Stretto di Hormuz (+44% su base giornaliera), di cui 9 effettuati da navi che hanno utilizzato rotte tracciate dall’Iran. Un aumento del traffico è stato rilevato anche nello Stretto di Bab el-Mandeb (29 attraversamenti) e nel Mar Rosso (18 navi in entrata e 11 in uscita). 💱 Valute, materie prime ed energia L’indice del dollaro statunitense ( USDIDX ) cede lo 0,3% oggi, dopo il tentativo di breakout di ieri verso i massimi delle ultime due settimane. Il dollaro neozelandese è la valuta in maggiore recupero ( NZDUSD : +0,8%), dopo il sell-off di ieri innescato dal calo delle aspettative di inflazione. EURUSD guadagna lo 0,35%, salendo a 1,1570.

) cede lo 0,3% oggi, dopo il tentativo di breakout di ieri verso i massimi delle ultime due settimane. Il dollaro neozelandese è la valuta in maggiore recupero ( : +0,8%), dopo il sell-off di ieri innescato dal calo delle aspettative di inflazione. guadagna lo 0,35%, salendo a 1,1570. I metalli preziosi sono in lieve recupero dopo la correzione di ieri. L’oro guadagna lo 0,3%, a 4.362 dollari l’oncia, mentre l’argento sale dello 0,8%, raggiungendo 64,95 dollari l’oncia.

guadagna lo 0,3%, a 4.362 dollari l’oncia, mentre sale dello 0,8%, raggiungendo 64,95 dollari l’oncia. I futures sul Brent (OIL) hanno azzerato i rialzi iniziali e sono invariati intorno agli 87 dollari al barile. Proseguono invece i rialzi dei futures sul gas naturale (NATGAS: +0,2%; NATGAS.EU: +0,5%).

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