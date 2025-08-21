Calendario economico: PMI e richieste di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti al centro dell'attenzione (21.08.2025)

Giovedì sarà dominato dai dati PMI, che offriranno indicazioni sull’andamento di manifattura e servizi nelle principali economie. L’indice dell’Eurozona, leggermente sopra 50 da mesi, è atteso in calo di 0,2 punti, segnalando un rallentamento dell’espansione del settore privato dopo l’entrata in vigore dei dazi di Donald Trump. Dall’altra parte dell’Atlantico, oltre ai PMI, verranno pubblicati i dati sulle richieste di sussidi di disoccupazione USA—particolarmente rilevanti dopo che i verbali della Fed di ieri hanno evidenziato fiducia nell’occupazione e maggiori preoccupazioni per l’inflazione. In programma anche il report regionale della Fed di Philadelphia e l’indice anticipatore statunitense. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile Calendario economico di oggi (orari CET):

09:15 – Francia, PMI agosto:

• Composito: atteso 48,5; precedente 48,6

• Manifatturiero: atteso 48,2; precedente 48,2

• Servizi: atteso 48,5; precedente 48,5 09:30 – Germania, PMI agosto:

• Composito: atteso 50,2; precedente 50,6

• Manifatturiero: atteso 48,8; precedente 49,1

• Servizi: atteso 50,4; precedente 50,6 10:00 – Eurozona, PMI agosto:

• Composito: atteso 50,7; precedente 50,9

• Servizi: atteso 50,8; precedente 51,0

• Manifatturiero: atteso 49,5; precedente 49,8 10:00 – Polonia, produzione industriale luglio:

• Atteso 1,6% a/a; precedente -0,1% a/a 10:00 – Polonia, mercato del lavoro luglio:

• Crescita occupazione: attesa -0,8% a/a; precedente -0,8% a/a

• Salari settore corporate: attesi 8,6% a/a; precedente 9,0% a/a 10:00 – Polonia, inflazione luglio:

• PPI: atteso -1,4% a/a; precedente -1,8% a/a 10:30 – Regno Unito, PMI agosto:

• Servizi: atteso 51,8; precedente 51,8

• Manifatturiero: atteso 48,2; precedente 48,0

• Composito: atteso 51,6; precedente 51,5 13:30 – USA, intervento di Raphael Bostic (FOMC) 14:30 – Canada, indice prezzi materie prime (RMPI) luglio:

• Mensile: atteso -0,5% m/m; precedente 2,7% m/m

• Annuale: precedente 1,1% a/a 14:30 – Canada, inflazione luglio:

• IPPI: atteso 0,3% m/m; precedente 0,4% m/m

• IPPI a/a: precedente 1,7% a/a 14:30 – USA, richieste settimanali di sussidi di disoccupazione:

• Iniziali: attese 226K; precedente 224K

• Media 4 settimane: precedente 221,75K

• Continuative: attese 1,960M; precedente 1,953M 14:30 – USA, report Fed di Philadelphia agosto:

• Indice manifatturiero: atteso 6,8; precedente 15,9

• Condizioni business: precedente 21,5

• Prezzi: precedente 58,8

• Nuovi ordini: precedente 18,4

• Occupazione: precedente 10,3 15:45 – USA, PMI agosto:

• Manifatturiero: atteso 49,7; precedente 49,8

• S&P Global composito: precedente 55,1

• Servizi: atteso 54,2; precedente 55,7 16:00 – USA, indice anticipatore luglio:

• Atteso -0,1% m/m; precedente -0,3% m/m 16:00 – USA, vendite case esistenti luglio:

• Attese 3,92M; precedente 3,93M 19:00 – USA, asta TIPS a 30 anni:

• Precedente 2,403%

