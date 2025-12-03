Calendario economico: PMI, occupazione ADP e produzione industriale USA (03.12.2025)

La sessione di oggi sarà ricca di dati macroeconomici su entrambe le sponde dell’Atlantico, e metterà probabilmente alla prova l’incertezza degli investitori che persiste dall’inizio della settimana, in attesa di una serie di pubblicazioni cruciali per la Fed. Dopo il CPI svizzero, l’attenzione europea si sposterà sulle letture finali dei PMI dei servizi. I PMI manifatturieri sono risultati leggermente più deboli del previsto, quindi la stabilità nei servizi sarà fondamentale per evitare un ritorno delle preoccupazioni sulla crescita dell’Eurozona e per non mettere in discussione i recenti miglioramenti delle previsioni da parte della BCE. L’attenzione si rivolgerà anche al discorso di Christine Lagarde davanti alla commissione ECON del Parlamento europeo. Negli Stati Uniti, la pubblicazione più attesa sarà il rapporto ADP sull’occupazione nel settore privato che, a causa dell’uscita posticipata dei dati NFP, rappresenterà l’unico vero riferimento sul mercato del lavoro per la Fed in vista del prossimo FOMC. Insieme all’ADP, sono attesi anche i dati sulla produzione industriale e — come in Europa — le letture dei PMI/ISM dei servizi. I mercati energetici reagiranno al rapporto settimanale dell’EIA. Calendario Economico di Oggi (CET) 08:30 CET, Svizzera – Inflazione di novembre: CPI m/m: attuale –0,2%; previsione –0,1%; precedente –0,3%

CPI y/y: attuale 0,0%; previsione 0,1%; precedente 0,1% 09:15 CET, Spagna – PMI di novembre: PMI servizi: previsione 56,3; precedente 56,6 09:30 CET, Eurozona – Discorso della Presidente BCE Lagarde 09:50 CET, Francia – PMI di novembre: PMI servizi: previsione 50,8; precedente 48,0

PMI composito (S&P Global): previsione 49,9; precedente 47,7 09:55 CET, Germania – PMI di novembre: PMI composito: previsione 52,1; precedente 53,9

PMI servizi: previsione 52,7; precedente 54,6 10:00 CET, Eurozona – PMI di novembre: PMI composito (S&P Global): previsione 52,4; precedente 52,5

PMI servizi: previsione 53,1; precedente 53,0 10:30 CET, Regno Unito – PMI di novembre: PMI servizi: previsione 50,5; precedente 52,3 10:30 CET, Svizzera – PMI di novembre: procure.ch PMI: previsione 48,6; precedente 48,2 10:30 CET, Regno Unito – PMI di novembre: PMI composito: previsione 50,5; precedente 52,2 11:30 CET, Eurozona – Discorso di Lane (BCE) 14:15 CET, Stati Uniti – Mercato del lavoro di novembre: ADP variazione occupazione non agricola: previsione 5K; precedente 42K 14:30 CET, Canada – Produttività del lavoro (Q3): Previsione 0,4%; precedente –1,0% 14:30 CET, Stati Uniti – Bilancia commerciale (settembre): Import price index m/m: previsione 0,1%; precedente 0,3%

Import price index y/y: precedente 0,0%

Export price index m/m: previsione 0,1%; precedente 0,3%

Export price index y/y: precedente 3,4% 14:30 CET, Eurozona – Discorso della Presidente BCE Lagarde 15:00 CET, Polonia – Decisione sui tassi di interesse (dicembre): Previsione 4,00%; precedente 4,25% 15:15 CET, Stati Uniti – Produzione industriale (settembre): Produzione industriale m/m: previsione 0,1%; precedente 0,2%

Produzione industriale y/y: precedente 0,87%

Output manifatturiero m/m: previsione 0,1%; precedente 0,1% 15:45 CET, Stati Uniti – PMI di novembre: PMI composito (S&P Global): previsione 54,8; precedente 54,6

PMI servizi: previsione 55,0; precedente 54,8 16:00 CET, Stati Uniti – Dati sull’inflazione (settembre): Spesa per costruzioni: precedente 0,2% m/m 16:00 CET, Stati Uniti – ISM di novembre: ISM servizi attività: precedente 54,3

ISM servizi occupazione: precedente 48,2

ISM servizi nuovi ordini: precedente 56,2

ISM servizi indice generale: previsione 52,0; precedente 52,4

ISM servizi prezzi: precedente 70,0 16:00 CET, Stati Uniti – Vendite totali di veicoli (novembre): Previsione 15,40M; precedente 15,30M 16:30 CET, Eurozona – Discorso della Presidente BCE Lagarde 16:30 CET, Stati Uniti – Rapporto EIA: Produzione distillati: precedente 0,087M

Utilizzo raffinerie (w/w): precedente 2,3%

Scorte di gasolio da riscaldamento: precedente 0,057M

Produzione di benzina: precedente 0,286M

Prezzi distillati settimanali (EIA): precedente 1,147M

Scorte di Cushing: precedente –0,068M

Importazioni di greggio: precedente 1,046M

Throughput raffinerie (w/w): precedente 0,211M

Scorte di greggio: previsione –1,900M; precedente 2,774M

Scorte di benzina: precedente 2,513M 18:00 CET, Regno Unito – Discorso di Mann (BoE, MPC) 20:30 CET, Stati Uniti – Discorso del Presidente Donald Trump

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.