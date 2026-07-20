Calendario economico: pressioni inflazionistiche in Germania e Canada e pacchetto di dati economici della Polonia

🌍 Outlook di mercato Le crescenti tensioni geopolitiche in Medio Oriente continuano a influenzare il sentiment dei mercati. Le notizie relative agli attacchi statunitensi contro obiettivi in Iran hanno spinto il prezzo del Brent oltre la soglia dei 90 dollari al barile. Allo stesso tempo, la prosecuzione della correzione del settore tecnologico negli Stati Uniti mantiene un clima di prudenza sui mercati azionari europei, offrendo al contempo un sostegno di fondo al dollaro statunitense (USD). La giornata odierna sarà caratterizzata dalla pubblicazione di importanti dati sull'inflazione e sull'economia reale. L'attenzione degli investitori sarà rivolta soprattutto ai dati sui prezzi alla produzione (PPI) della Germania, ai dati su produzione industriale e PPI della Polonia e, nel pomeriggio, all'inflazione al consumo (CPI) del Canada. Questi appuntamenti potrebbero aumentare la volatilità su dollaro canadese (CAD), indici azionari europei e mercati obbligazionari. 📊 Principali dati della sessione asiatica La People's Bank of China (PBoC) ha lasciato invariati i tassi di riferimento ( Loan Prime Rate ) all' 1 anno al 3,00% e al 5 anni al 3,50% , in linea con le attese del mercato.

ha lasciato invariati i tassi di riferimento ( ) all' e al , in linea con le attese del mercato. La bilancia commerciale della Nuova Zelanda di giugno si è attestata a 23 milioni di dollari neozelandesi (NZD) , ben al di sotto delle aspettative di 250 milioni di NZD .

di giugno si è attestata a , ben al di sotto delle aspettative di . La Borsa giapponese è rimasta chiusa per la festività del Marine Day. 📅 Calendario economico di oggi (orario italiano – CEST) 08:00 🇩🇪 Germania – Indice dei prezzi alla produzione (PPI) mensile (giugno)

Consenso: +0,3% | Precedente: -0,2% 08:00 🇩🇪 Germania – Indice dei prezzi alla produzione (PPI) annuale (giugno)

Consenso: +2,2% | Precedente: +1,9% 09:30 🇵🇱 Polonia – Produzione industriale (a/a) (giugno)

Consenso: +4,1% | Precedente: +7,2% 09:30 🇵🇱 Polonia – Indice dei prezzi alla produzione (PPI) (a/a) (giugno)

Consenso: +2,4% | Precedente: +1,6% 09:30 🇵🇱 Polonia – Produzione nel settore delle costruzioni (a/a) (giugno)

Consenso: +3,9% | Precedente: +5,0% 09:30 🇵🇱 Polonia – Retribuzione media lorda nel settore aziendale (a/a) (giugno)

Consenso: +5,8% | Precedente: +5,6% 09:30 🇵🇱 Polonia – Occupazione nel settore aziendale (a/a) (giugno)

Consenso: -0,9% | Precedente: -0,9% 14:30 🇨🇦 Canada – Indice dei prezzi al consumo (CPI) mensile (giugno)

Consenso: +1,0% | Precedente: -0,2% 14:30 🇨🇦 Canada – Indice dei prezzi al consumo (CPI) annuale (giugno)

Consenso: +3,2% | Precedente: +2,9% 16:00 🇺🇸 Stati Uniti – Conference Board Leading Economic Index (giugno)

Consenso: +0,1% | Precedente: -0,1% 📈 Calendario delle trimestrali Prima dell'apertura di Wall Street Ryanair Holdings Dopo la chiusura di Wall Street Crown Holdings

Steel Dynamics

Zions Bancorporation

W.R. Berkley 👀 Tre mercati da monitorare USD/CAD

L'inflazione canadese rappresenta il principale driver per il dollaro canadese, poiché può modificare le aspettative sulle prossime decisioni di politica monetaria della Bank of Canada. DAX (DE40)

I dati sull'inflazione alla produzione in Germania, insieme agli altri indicatori macroeconomici europei, potrebbero influenzare il sentiment sul mercato azionario tedesco e sugli indici europei. Brent (Petrolio)

L'intensificarsi delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente continua a sostenere un elevato premio per il rischio, mantenendo alta la volatilità sul mercato energetico globale.

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