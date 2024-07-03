Calendario economico: rapporto ADP e riunione FOMC sotto i riflettori 📃

Il calendario economico odierno comprende diverse pubblicazioni significative che potrebbero avere un impatto sui mercati finanziari globali. Gli investitori riceveranno i dati finali PMI per il settore dei servizi dalle principali economie mondiali e il rapporto sull'occupazione ADP dagli Stati Uniti. Successivamente vengono pubblicati il ​​rapporto ISM non manifatturiero e il rapporto sugli ordini di beni durevoli per maggio. E alla fine della giornata, verranno pubblicati i verbali dell'ultima riunione del FOMC, che faranno luce sulla potenziale prospettiva di politica monetaria della Fed. Tuttavia, l'evento chiave della giornata sarà la pubblicazione del rapporto sull'occupazione dell'ADP. Le aspettative indicano un aumento di 159mila occupati a giugno, un risultato simile rispetto al mese precedente. Gli investitori e gli economisti cercheranno nel rapporto indizi sulla potenziale ulteriore normalizzazione del mercato del lavoro. Alla conferenza di ieri in Portogallo, Jerome Powell ha affermato che l'attuale mercato del lavoro è ancora competitivo e che il tasso di disoccupazione del 4% è ancora basso. Il rapporto sull'occupazione di oggi sarà il primo di una serie di rapporti, che culmineranno con la pubblicazione del NFP insieme ai dati sulla disoccupazione e sui salari venerdì. Calendario dettagliato della giornata: 09:15 CET, Spagna - Dati PMI per giugno: HCOB Spagna PMI servizi: previsione 56,5; precedente 56,9; 09:30 CET, Svizzera - Dati PMI: procure.ch PMI: previsione 44,9; precedente 46.4; 09:45 CET, Italia - Dati PMI per giugno: HCOB PMI Servizi Italia: previsione 53,9; precedente 54.2; 09:50 CET, Francia - Dati PMI di giugno: HCOB PMI servizi Francia: previsione 48,8; precedente 49,3; 09:55 CET, Germania - Dati PMI per giugno: PMI servizi Germania HCOB: previsione 53,5; precedente 54.2; 10:00 CET, Eurozona - Dati PMI per giugno: HCOB PMI servizi zona euro: previsione 52,6; precedente 53.2; 10:30 CET, Regno Unito - Dati PMI per giugno: PMI servizi S&P Global/CIPS UK: previsione 51,2; precedente 52,9; 11:00 CET, Eurozona - Dati sull'inflazione per maggio: PPI: previsione -4,1% su base annua; precedente -5,7% su base annua;

PPI: previsione -0,1% su base mensile; precedente -1,0% su base mensile; 13:00 CET, Stati Uniti - Interviene il membro del FOMC Williams 13:30 CET, Stati Uniti - Tagli di posti di lavoro Challenger per giugno: precedente 63.816K; 13:30 CET, Stati Uniti - Tagli di posti di lavoro Challenger: precedente -20,3% su base annua; 14:15 CET, Stati Uniti - Dati sull'occupazione per giugno: Variazione dell'occupazione non agricola ADP: previsione 163.000; precedenti 152K; 14:30 CET, Stati Uniti - Dati sull'occupazione: Media di 4 settimane richieste di sussidio di disoccupazione: precedenti 236,00K;

Richieste iniziali di disoccupazione: previsione 234K; precedente 233K;

Richieste di disoccupazione continue: previsione 1.840K; precedenti 1.839 mila; 15:45 CET, Stati Uniti - Dati PMI per giugno: PMI servizi globali S&P: previsione 55,1; precedente 54,8;

S&P Global Composite PMI: previsione 54,6; precedente 54,5; 16:00 CET, Stati Uniti - Beni durevoli per maggio: Ordini alle fabbriche al netto dei trasporti: previsione 0,3% su base mensile; precedente 0,7% su base mensile; 16:00 CET, Stati Uniti - Dati ISM per giugno: Prezzi ISM non manifatturieri: precedente 58,1;

Attività commerciale ISM non manifatturiera: precedente 61,2;

Occupazione non manifatturiera ISM: precedente 47.1;

Nuovi ordini ISM non manifatturiero: precedente 54.1;

PMI ISM non manifatturiero: previsione 52,6; precedente 53,8; 16:00 CET, Stati Uniti - Beni durevoli per maggio: Beni durevoli esclusi i trasporti: precedente -0,1% su base mensile;

Beni durevoli esclusa la difesa: precedente -0,2% su base mensile;

Ordini alle fabbriche: previsione 0,2% su base mensile; precedente 0,7% su base mensile; 16:15 CET, Eurozona - Parla la presidente della BCE Lagarde 16:30 CET, Stati Uniti - Dati VIA: Azioni settimanali distillati dell'EIA: previsione -1.100 milioni; precedente -0,377 milioni;

Scorte Benzina: previsione -1.500M; precedenti 2.654 milioni;

Inventari di petrolio greggio: previsione -0,400 milioni; precedenti 3.591 milioni; 20:00 CET, Stati Uniti - Verbali della riunione del FOMC

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