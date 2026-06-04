Calendario economico: petrolio, Federal Reserve, richieste di sussidi di disoccupazione e utili di Wall Street 🔎

Il sentiment dei mercati si raffredda dopo il rally Il clima sui mercati finanziari globali si è leggermente raffreddato dopo la sessione precedente. L'indice US500 ha chiuso a 7.550 punti, interrompendo un'impressionante serie positiva di nove sedute consecutive. Il fattore scatenante della correzione è stato l'aumento delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Dopo le notizie secondo cui l'Iran avrebbe lanciato missili verso Kuwait e Bahrein, le forze del Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) hanno effettuato attacchi di rappresaglia contro una stazione di controllo iraniana sull'isola di Qeshm. Il petrolio Brent si è stabilizzato intorno ai 97 dollari al barile, mentre il WTI è stato scambiato vicino a 95,30 dollari al barile. Principali dati della sessione asiatica Forte miglioramento della bilancia commerciale australiana: Il surplus commerciale dell'Australia ha raggiunto 1,791 miliardi di dollari australiani (AUD) ad aprile, superando le attese di 1,230 miliardi e migliorando nettamente rispetto al deficit di -1,024 miliardi registrato nel mese precedente.

Marcato aumento delle esportazioni australiane: Le esportazioni sono cresciute del 7,2% su base mensile, mentre le importazioni sono aumentate solo dello 0,8%, fornendo un significativo sostegno al dollaro australiano.

Prezzi delle materie prime in aumento in Nuova Zelanda: L'indice ANZ dei prezzi delle materie prime è salito dello 0,7% a maggio, dopo il calo dello 0,8% registrato ad aprile.

Commenti dei funzionari della RBA: La governatrice Michele Bullock e il vice governatore Christopher Kent hanno segnalato un approccio prudente alla politica monetaria, monitorando attentamente l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia sull'inflazione domestica. Calendario macroeconomico 10:00 – Eurozona Discorso della Presidente della BCE, Christine Lagarde 11:00 – Eurozona Vendite al dettaglio (a/a): consenso 0,3%; precedente 1,2%

Vendite al dettaglio (m/m): consenso -0,3%; precedente -0,1% 14:30 – Stati Uniti Richieste iniziali di sussidi di disoccupazione: consenso 214.000; precedente 215.000

Richieste continuative di sussidi di disoccupazione: consenso 1,780 milioni; precedente 1,786 milioni 16:30 – Stati Uniti Variazione settimanale delle scorte di gas naturale: consenso 99 miliardi di piedi cubi; precedente 92 miliardi 19:10 – Stati Uniti Intervento pubblico della membro del FOMC Mary Daly Calendario delle trimestrali Le pubblicazioni degli utili trimestrali odierne a Wall Street e nei mercati asiatici offriranno indicazioni importanti sulla spesa aziendale per le infrastrutture di rete e sulla domanda dei consumatori nei settori dell'abbigliamento e della vendita al dettaglio. Prima dell'apertura dei mercati statunitensi, l'attenzione sarà rivolta a Ciena, gigante delle apparecchiature per le telecomunicazioni, i cui risultati forniranno un'indicazione concreta del ritmo di diffusione delle reti ottiche legate all'intelligenza artificiale. Dopo la chiusura dei mercati, gli investitori seguiranno con interesse i risultati di Lululemon Athletica, che continua a subire pressioni sui margini, e della società pioniera delle firme digitali DocuSign. Società che pubblicano i risultati Prima dell'apertura del mercato Ciena Corporation (CIEN)

Sekisui House (1928)

Brown-Forman Corporation (BF-A) Dopo la chiusura del mercato Lululemon Athletica (LULU)

DocuSign (DOCU)

Samsara (IOT)

The Cooper Companies (COO)

Rubrik (RBRK)

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