Nasdaq 100 di nuovo sopra i 30.000 punti 📈 Oro e argento riducono i guadagni

In un contesto di sessione contrastata in Asia, con l’Hang Seng di Hong Kong in calo di quasi l’1%, mentre il KOSPI sudcoreano e il Nikkei giapponese hanno registrato rialzi, gli investitori azionari stanno prendendo alcuni profitti dopo i forti guadagni degli ultimi giorni. Il sentiment sui mercati globali è sostenuto dai rialzi di Wall Street, dai prezzi del petrolio leggermente più bassi e da una lettura dell’indice dei prezzi alla produzione (PPI) statunitense inferiore alle attese. In Asia, i titoli tecnologici hanno registrato performance particolarmente positive, comprese le società giapponesi e sudcoreane del settore dei semiconduttori.

I futures sul Nasdaq 100 sono in leggero calo, in ribasso di poco meno dello 0,2%, sebbene l’indice abbia finalmente chiuso sopra i 30.000 punti per la prima volta da metà luglio. Nel frattempo, l’S&P 500 ha raggiunto un nuovo massimo storico, superando quota 7.800 punti. I futures sui principali indici europei, tra cui Euro Stoxx 50 (EU50) e DAX (DE40), sono sostanzialmente invariati in vista di un calendario relativamente ricco di importanti dati macroeconomici.

Oggi l’attenzione degli investitori sarà rivolta principalmente alla stima preliminare del PIL dell’Eurozona per il secondo trimestre (ore 10:00 GMT, con il mercato che prevede una crescita dell’1% su base annua e dello 0,4% su base trimestrale), alle vendite al dettaglio statunitensi di luglio (ore 13:30 GMT, con Wall Street che si attende un aumento dello 0,1% su base mensile, dopo il +0,2% di giugno), nonché alla lettura preliminare dell’indice di fiducia dei consumatori statunitensi dell’Università del Michigan e delle aspettative di inflazione per agosto (ore 15:00 GMT).

(ore 10:00 GMT, con il mercato che prevede una crescita dell’1% su base annua e dello 0,4% su base trimestrale), alle (ore 13:30 GMT, con Wall Street che si attende un aumento dello 0,1% su base mensile, dopo il +0,2% di giugno), nonché alla lettura preliminare dell’indice di fiducia dei consumatori statunitensi dell’Università del Michigan e delle aspettative di inflazione per agosto (ore 15:00 GMT). I metalli preziosi sono in calo, con l’argento in ribasso di circa l’1% e l’oro in flessione dello 0,7%, verso i 4.300 dollari, rispetto ai circa 4.440 dollari di ieri. Il dollaro statunitense si indebolisce, mentre EURUSD sta testando l’area di 1,154. I prezzi del petrolio restano sostanzialmente stabili, con il Brent (OIL) scambiato intorno agli 87 dollari al barile. Gli investitori stanno valutando il rischio di un’ulteriore escalation delle tensioni con l’Iran rispetto ai timori di un indebolimento della domanda globale. Gli Stati Uniti hanno annunciato misure economiche senza precedenti contro Teheran, mentre il Pentagono ha indicato che il blocco navale dei porti iraniani potrebbe essere mantenuto a tempo indeterminato.

Gli Stati Uniti si preparano a inviare la portaerei USS George Washington in Medio Oriente, dove sostituirà la USS Abraham Lincoln nell’ambito di una rotazione precedentemente programmata. La Lincoln è dispiegata da oltre 250 giorni, di cui un record di 200 giorni senza fare scalo in un porto, alimentando le preoccupazioni del Congresso riguardo a carenze nelle forniture, affaticamento dell’equipaggio e problemi tecnici.

I caccia della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lettonia dopo che quest’ultimo aveva violato lo spazio aereo del Paese venerdì mattina. Anche la Finlandia ha adottato misure precauzionali, limitando temporaneamente il traffico aereo e marittimo in alcune aree del Golfo di Finlandia a causa del rischio di attività con droni.

I futures sul grano sono in rialzo di oltre l’1% a causa dei timori legati al calo delle spedizioni di cereali da Ucraina e Russia attraverso il Mar Nero. Secondo quanto riportato, l’Ucraina avrebbe proposto alla Russia un accordo reciproco per fermare gli attacchi alle navi civili nel Mar Nero, che potrebbe contribuire a ripristinare una rotta fondamentale per le esportazioni di cereali. Secondo Reuters, la proposta è stata trasmessa tramite una terza parte, ma la Russia non ha ancora risposto.

S&P Dow Jones Indices ha annunciato che Reddit sostituirà AvalonBay Communities nell’S&P 500. La modifica entrerà in vigore prima dell’apertura dei mercati di martedì 18 agosto, mentre le azioni Reddit hanno guadagnato oltre il 12% nelle contrattazioni after-hours di ieri.

JPMorgan ha declassato Honeywell, riducendo il target price da 262 a 252 dollari, mentre Jefferies ha alzato il target price di Heico da 410 a 425 dollari per azione. Un movimento verso quota 425 dollari implicherebbe un potenziale rialzo di circa il 15% rispetto ai livelli attuali.

Le esportazioni ICT della Corea del Sud, che includono semiconduttori, componenti elettronici e apparecchiature per le telecomunicazioni, sono aumentate del 140% su base annua a luglio. La forte crescita è stata trainata principalmente dalla domanda sostenuta di chip utilizzati nelle applicazioni di intelligenza artificiale.

Le case automobilistiche di Detroit avvertono che le modifiche proposte all’accordo commerciale nordamericano potrebbero aumentare i costi annuali per ciascun produttore di almeno 2 miliardi di dollari. Washington vuole che i veicoli contengano almeno il 50% di componenti prodotti negli Stati Uniti per poter beneficiare di tariffe più basse. General Motors (GM.US) stima i costi dei dazi per quest’anno tra 2,5 e 3,5 miliardi di dollari, mentre Ford (F.US) prevede un impatto di circa 1 miliardo di dollari.

Apple sta investendo centinaia di milioni di dollari in un nuovo impianto di produzione avanzata a Houston, che ha già spedito i primi server per l’intelligenza artificiale. Lo stabilimento dovrebbe inoltre iniziare a produrre computer Mac mini entro la fine dell’anno.

Sono stati nuovamente segnalati incendi nel porto russo di Ust-Luga. La Corea del Nord ha avvertito che potrebbe ricorrere a “nuovi metodi di deterrenza” in vista delle prossime esercitazioni militari congiunte tra Corea del Sud e Stati Uniti.

Grafico US100 (intervallo D1)

I futures sul Nasdaq 100 hanno messo a segno un rimbalzo a V e un movimento stabile al di sopra dell’importante soglia psicologica dei 30.000 punti potrebbe suggerire che i rialzisti, analogamente a quanto osservato sui futures S&P 500 (US500), puntino a ritestare i massimi storici in area 30.700 punti. Tra la fine di luglio e l’inizio di agosto, l’indice si è avvicinato alla sua media mobile esponenziale a 200 sessioni (EMA200), difendendo con successo il trend rialzista di fondo.