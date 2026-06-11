Calendario economico: tutti gli occhi puntati sulla BCE 🇪🇺 Ritorno degli aumenti dei tassi in Europa❓(11.06.2026)

I mercati stanno temporaneamente prendendo fiato dopo la fase di vendite innescata da una combinazione di segnali geopolitici sfavorevoli e da un dato sull'inflazione statunitense (CPI) superiore alle attese (4,2% su base annua), che allontana significativamente la prospettiva di un allentamento della politica monetaria da parte della Federal Reserve. Nel corso della seduta odierna, l'attenzione degli investitori si sposterà sull'Europa e sui dati macroeconomici provenienti dagli Stati Uniti. L'evento principale della giornata sarà la decisione sui tassi di interesse della Banca Centrale Europea (BCE). I recenti dati sull'inflazione, inferiori alle aspettative nelle principali economie dell'Eurozona (2,6% in Germania e 2,4% in Francia), insieme alle preoccupazioni riguardanti la crescita economica, potrebbero offrire alla BCE margini per lasciare invariati i tassi. D'altra parte, la principale fonte di preoccupazione per la banca centrale — i prezzi dell'energia persistentemente elevati — influenzerà in modo significativo le nuove previsioni economiche, potenzialmente giustificando un rialzo "precauzionale" dei tassi. Nel pomeriggio, gli investitori analizzeranno i dati sull'inflazione alla produzione negli Stati Uniti (PPI) e sulla situazione del mercato del lavoro, elementi che potrebbero generare un aumento della volatilità sui principali cambi valutari e sugli indici azionari. Principali dati della sessione asiatica La Cina ha pubblicato i dati relativi all'offerta di moneta M2 di maggio, pari all' 8,5% su base annua , in leggero calo rispetto al mese precedente.

di maggio, pari all' , in leggero calo rispetto al mese precedente. È stato inoltre diffuso il dato sui nuovi prestiti bancari concessi in Cina a maggio (500 miliardi di yuan), segnalando un recupero della liquidità dopo un aprile particolarmente debole. Calendario macroeconomico (orari CET) 14:15 – Eurozona Decisione BCE sul tasso sui depositi

Consenso: 2,25%

Precedente: 2,00% 14:30 – Stati Uniti Inflazione PPI annuale Consenso: 6,4% Precedente: 6,0%

Inflazione PPI Core annuale Consenso: 5,4% Precedente: 5,2%

Inflazione PPI mensile Consenso: 0,7% Precedente: 1,4%

Richieste iniziali di sussidio di disoccupazione Consenso: 220 mila Precedente: 225 mila

14:45 – Eurozona Conferenza stampa della BCE 16:30 – Stati Uniti Variazione settimanale delle scorte di gas naturale EIA Consenso: 101 miliardi Precedente: 95 miliardi

Principali trimestrali societarie Wizz Air (prima dell'apertura dei mercati)

Adobe (dopo la chiusura)

RH (dopo la chiusura) 📊 3 mercati da monitorare oggi EUR/USD È il mercato maggiormente esposto agli eventi chiave della giornata. La decisione della BCE sul possibile rialzo dei tassi al 2,25%, insieme ai dati sull'inflazione alla produzione statunitense, determinerà probabilmente la direzione principale del mercato valutario nei prossimi giorni. Petrolio Brent Il premio per il rischio geopolitico continua a crescere dopo gli attacchi aerei statunitensi effettuati durante la notte in Iran. Un ulteriore fattore di volatilità sarà rappresentato dalla pubblicazione del rapporto mensile dell'OPEC, che aggiornerà le previsioni sulla domanda e sull'offerta globale di petrolio. Nasdaq 100 L'indice tecnologico resta sotto forte pressione dopo il dato CPI statunitense superiore alle attese e la reazione negativa del mercato ai risultati di Oracle. Gli investitori attendono ora con particolare attenzione la pubblicazione dei risultati finanziari di Adobe, che potrebbe influenzare significativamente il sentiment sul comparto tecnologico.

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