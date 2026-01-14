Calendario economico: vendite al dettaglio negli Stati Uniti e dati PPI al centro dell'attenzione a Wall Street 🗽

Oggi i mercati si concentreranno sulla decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti in materia di dazi, sui dati delle vendite al dettaglio USA e sull’inflazione PPI statunitense. Gli investitori attendono inoltre le trimestrali delle principali banche USA (Wells Fargo, Citibank, Bank of America) e diversi interventi di esponenti della Federal Reserve (Paulson, Kashkari, Bostic, Williams).

Il calendario macroeconomico europeo è molto scarno, motivo per cui l’attenzione del mercato sarà quasi interamente rivolta ai dati USA del pomeriggio. Inoltre, sono previsti per oggi incontri tra delegazioni dell’amministrazione statunitense e rappresentanti delle autorità della Groenlandia. Calendario economico (orari CET) 13:30 CET – Vendite al dettaglio USA (dicembre)

Attese: +0,5% m/m vs 0,0% precedente

Core attese: +0,4% m/m vs +0,4% precedente 13:30 CET – Inflazione PPI USA (dicembre)

Attesa: 2,7% a/a vs 2,7% precedente

Attesa: +0,2% m/m vs +0,3% precedente Core PPI

Attesa: 2,7% a/a vs 2,6% precedente

Attesa: +0,2% m/m vs +0,1% precedente 15:00 CET – Vendite di abitazioni USA

Attese: 4,22 mln vs 4,12 mln precedenti

(+2,18% m/m vs +0,5% precedente) 15:00 CET – Scorte delle imprese USA

Attese: +0,1% vs +0,2% precedente 15:30 CET – Scorte di petrolio greggio USA (variazione)

Attese: -1,68 mln barili vs -3,8 mln precedenti 15:30 CET – Scorte di gas naturale USA (variazione)

Attese: +2 bcf vs +7,7 bcf precedenti Decisione della Corte Suprema USA sui dazi – attesa intorno alle 15:00 CET Trimestrali societarie (pre-market USA) Citigroup

Bank of America

Wells Fargo Interventi delle banche centrali 14:50 CET – Fed Paulson

15:00 CET – Fed Bostic & Kashkari

17:10 CET – Fed Williams

