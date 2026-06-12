Calendario macro: Conclusione di una settimana intensa (12.06.2026)

Nei giorni scorsi si sono verificati numerosi eventi rilevanti per i mercati finanziari, e non soltanto in Medio Oriente. Mercoledì sono stati pubblicati i dati sull’inflazione statunitense di maggio, che hanno rappresentato una gradita sorpresa per i responsabili della politica monetaria della Federal Reserve. Giovedì, invece, è intervenuta la presidente della BCE, Christine Lagarde, che ha adottato un tono sorprendentemente restrittivo (hawkish) nelle sue dichiarazioni.

Oggi l’attenzione macroeconomica era rivolta principalmente all’andamento del PIL britannico. Anche in questo caso non ci sono state particolari sorprese: l’economia del Regno Unito si è contratta dello 0,1% su base mensile.

L’attenzione degli investitori, tuttavia, è concentrata soprattutto sull’IPO di SpaceX prevista per oggi.

Dati Macroeconomici

Giovedì

La Banca Centrale Europea ha aumentato i tassi di interesse di 25 punti base.

La decisione è stata accompagnata da una retorica relativamente restrittiva da parte della presidente Christine Lagarde, che ha sottolineato come la crescita economica dell’Eurozona non sia assente né significativamente minacciata.

Lagarde si è mostrata prudente anche sul fronte dell’inflazione. Come ha dichiarato:

«La nostra decisione è giustificata in qualsiasi scenario inflazionistico: nello scenario che prevede una significativa escalation, nello scenario di base e nello scenario che presuppone una de-escalation.»

«La nostra decisione è giustificata in qualsiasi scenario inflazionistico: nello scenario che prevede una significativa escalation, nello scenario di base e nello scenario che presuppone una de-escalation.» Le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti sono salite a 229.000 unità, il livello più alto da febbraio.

Nonostante ciò, non vi sono particolari motivi di preoccupazione per il mercato del lavoro statunitense, soprattutto perché gli investitori continuano a fare riferimento all’eccezionalmente forte dato sui Non-Farm Payrolls (NFP).

Venerdì

L’economia britannica si è contratta dello 0,1% su base mensile ad aprile.

Il calo era in linea con le attese e segue due mesi di crescita sostenuta (+0,4% e +0,3%), circostanza che ne attenua l’impatto negativo.

Calendario Macroeconomico

Venerdì

Calendario delle Trimestrali (Earnings Calendar)

Stati Uniti

Prima dell'apertura dei mercati (BMO – Before Market Open):

Bitcoin Depot Inc. (BTM.US)

Replimune (REPL.US)

CURRENC Group (CURR.US)

Jiayin Group (JFIN.US)

Dopo la chiusura dei mercati (AMC – After Market Close):

Children's Place (PLCE.US)

The Children's Place (PLCE.US)

Fathom Holdings (FTHM.US)

3 Mercati da Tenere d'Occhio

Nasdaq 100 (US100)

SpaceX entra oggi nell'indice. L'interesse degli investitori verso la società è enorme, anche se il prezzo delle azioni risulta molto elevato. Ciò non cambia il fatto che si tratti della più grande IPO della storia.

Dollaro Statunitense (USD)

La comunicazione spesso imprevedibile del presidente Trump sta aumentando la volatilità sul mercato valutario. Gli investitori attendono inoltre la riunione del FOMC della prossima settimana, che potrebbe fornire indicazioni cruciali sulla futura politica monetaria della Federal Reserve.

Apple (AAPL.US)

Alcuni mesi fa, la società ha firmato un contratto da 2,5 miliardi di dollari per i diritti televisivi della Major League Soccer (MLS). Per questo motivo, il successo commerciale dell'attuale Coppa del Mondo, che potrebbe contribuire a rendere il calcio più popolare negli Stati Uniti, riveste una particolare importanza strategica per l'azienda.

Michał Jóźwiak

Analista dei Mercati Finanziari presso XTB.