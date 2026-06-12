Calendario macro: Conclusione di una settimana intensa (12.06.2026)

Nei giorni scorsi si sono verificati numerosi eventi rilevanti per i mercati finanziari, e non soltanto in Medio Oriente. Mercoledì sono stati pubblicati i dati sull’inflazione statunitense di maggio, che hanno rappresentato una gradita sorpresa per i responsabili della politica monetaria della Federal Reserve. Giovedì, invece, è intervenuta la presidente della BCE, Christine Lagarde, che ha adottato un tono sorprendentemente restrittivo (hawkish) nelle sue dichiarazioni.
Oggi l’attenzione macroeconomica era rivolta principalmente all’andamento del PIL britannico. Anche in questo caso non ci sono state particolari sorprese: l’economia del Regno Unito si è contratta dello 0,1% su base mensile.
L’attenzione degli investitori, tuttavia, è concentrata soprattutto sull’IPO di SpaceX prevista per oggi.
Dati Macroeconomici
Giovedì
- La Banca Centrale Europea ha aumentato i tassi di interesse di 25 punti base.
- La decisione è stata accompagnata da una retorica relativamente restrittiva da parte della presidente Christine Lagarde, che ha sottolineato come la crescita economica dell’Eurozona non sia assente né significativamente minacciata.
- Lagarde si è mostrata prudente anche sul fronte dell’inflazione. Come ha dichiarato:
«La nostra decisione è giustificata in qualsiasi scenario inflazionistico: nello scenario che prevede una significativa escalation, nello scenario di base e nello scenario che presuppone una de-escalation.»
- Le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti sono salite a 229.000 unità, il livello più alto da febbraio.
- Nonostante ciò, non vi sono particolari motivi di preoccupazione per il mercato del lavoro statunitense, soprattutto perché gli investitori continuano a fare riferimento all’eccezionalmente forte dato sui Non-Farm Payrolls (NFP).
Venerdì
- L’economia britannica si è contratta dello 0,1% su base mensile ad aprile.
- Il calo era in linea con le attese e segue due mesi di crescita sostenuta (+0,4% e +0,3%), circostanza che ne attenua l’impatto negativo.
Calendario Macroeconomico
Venerdì
Calendario delle Trimestrali (Earnings Calendar)
Stati Uniti
Prima dell'apertura dei mercati (BMO – Before Market Open):
- Bitcoin Depot Inc. (BTM.US)
- Replimune (REPL.US)
- CURRENC Group (CURR.US)
- Jiayin Group (JFIN.US)
Dopo la chiusura dei mercati (AMC – After Market Close):
- Children's Place (PLCE.US)
- The Children's Place (PLCE.US)
- Fathom Holdings (FTHM.US)
3 Mercati da Tenere d'Occhio
Nasdaq 100 (US100)
SpaceX entra oggi nell'indice. L'interesse degli investitori verso la società è enorme, anche se il prezzo delle azioni risulta molto elevato. Ciò non cambia il fatto che si tratti della più grande IPO della storia.
Dollaro Statunitense (USD)
La comunicazione spesso imprevedibile del presidente Trump sta aumentando la volatilità sul mercato valutario. Gli investitori attendono inoltre la riunione del FOMC della prossima settimana, che potrebbe fornire indicazioni cruciali sulla futura politica monetaria della Federal Reserve.
Apple (AAPL.US)
Alcuni mesi fa, la società ha firmato un contratto da 2,5 miliardi di dollari per i diritti televisivi della Major League Soccer (MLS). Per questo motivo, il successo commerciale dell'attuale Coppa del Mondo, che potrebbe contribuire a rendere il calcio più popolare negli Stati Uniti, riveste una particolare importanza strategica per l'azienda.
Michał Jóźwiak
Analista dei Mercati Finanziari presso XTB.
Grafico del giorno: si tratta di una vera svolta nel mercato petrolifero, questa volta? (12.06.2026)
Notizie del mattino: il prezzo del petrolio cala dopo l'annuncio della pace da parte di Trump (12.06.2026)
SpaceX, cosa aspettarsi dalla IPO di oggi
Mercati in Ripresa prima di SpaceX
Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.