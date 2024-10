Capri Holdings perde il 45%; Tapestry in rialzo del 16%

La società di holding moda Tapestry (TPR.US), che possiede marchi come Coach New York, Kate Spade New York e Stuart Weitzman, non ha ricevuto l'approvazione per acquisire Capri Holdings (CPRI.US), che vanta un portafoglio di marchi iconici come Michael Kors, Versace e Jimmy Choo. Già sei mesi fa, la FTC degli Stati Uniti aveva bloccato un accordo di acquisizione che avrebbe valutato Capri 8,5 miliardi di dollari, rispetto a una capitalizzazione attuale di 2,5 miliardi di dollari.

All'epoca, la FTC aveva citato una significativa concorrenza tra le due aziende, in particolare nel settore delle borse di lusso, e aveva sottolineato che l'acquisizione avrebbe aumentato i costi per i consumatori finali. Un tribunale federale ha fatto un'argomentazione simile, bloccando un accordo che molti azionisti di Capri vedevano come potenzialmente estremamente vantaggioso per l'azienda. Nonostante il suo ampio portafoglio di marchi di lusso, Capri ha affrontato una serie di problemi strutturali. Di conseguenza, gli azionisti di Tapestry hanno visto il blocco dell'operazione come un elemento positivo.

Tapestry (TPR.US), intervallo D1

Fonte: xStation5