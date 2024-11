Chevron ed ExxonMobil superano le aspettative in rialzo pre-market 📄

Gadagni Chevron EPS rettificato: $ 2,51 (stima: $ 2,40)

Entrate e altri proventi: 50,67 miliardi di dollari (stima: 49,34 miliardi di dollari)

Utili upstream: 4,59 miliardi di dollari (stima: 4,35 miliardi di dollari)

Guadagni a valle: $ 595 milioni

Flusso di cassa derivante dalle operazioni: 9,78 miliardi di dollari

Produzione mondiale: 3.364 mila barili di petrolio equivalente al giorno (stima: 3.278 mboe/giorno) Chevron ha registrato utili nel terzo trimestre 2024 pari a 4,5 miliardi di dollari (2,48 dollari per azione - diluito), in calo rispetto a 6,5 ​​miliardi di dollari (3,48 dollari per azione - diluito) nello stesso trimestre dello scorso anno. Il calo è stato determinato dai margini inferiori sulle vendite di prodotti raffinati, dai minori realizzi e dall'assenza di effetti fiscali e valutari favorevoli rispetto all'anno precedente. Ciononostante, la società ha offerto rendimenti record agli azionisti, distribuendo 7,7 miliardi di dollari attraverso dividendi e riacquisti di azioni. Il CEO Mike Wirth ha sottolineato i risultati strategici della Chevron, compreso l’avvio di progetti chiave nel Golfo del Messico negli Stati Uniti, che secondo le previsioni aumenteranno la produzione a 300.000 barili di petrolio netto equivalente al giorno entro il 2026. La produzione nel bacino del Permiano ha stabilito un altro record, contribuendo ad un aumento del 7% della produzione mondiale netta equivalente di petrolio rispetto allo scorso anno. Chevron sta inoltre ottimizzando il proprio portafoglio con una vendita di asset canadesi per 6,5 miliardi di dollari e prevede di disinvestire 10-15 miliardi di dollari di asset non core entro il 2028. Gli sforzi di riduzione dei costi della società mirano a raggiungere risparmi strutturali di 2-3 miliardi di dollari entro il 2026. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Chevron guadagna il 2,20% nelle contrattazioni di pre-apertura a 152 dollari per azione.   Guadagni Exxon Mobil EPS rettificato: $ 1,92 (stima: $ 1,87)

Entrate totali e altri proventi: 90,028 miliardi di dollari (stima: 87,15 miliardi di dollari)

Produzione: 4.582 mila barili equivalenti di petrolio al giorno (stima: 4.522 KOEBD)

Produzione della raffineria: 3.985 mila barili al giorno (stima: 3.871 kbd)

Spese in conto capitale per l'intero anno: previste a circa 28 miliardi di dollari (stima: 24,8 miliardi di dollari)

Spese aziendali e finanziarie del 4° trimestre: previste tra i 300 e i 500 milioni di dollari Exxon Mobil ha riportato robusti utili nel terzo trimestre 2024 pari a 8,6 miliardi di dollari, o 1,92 dollari per azione, grazie all’elevata efficienza operativa e al risparmio sui costi. L'azienda ha raggiunto una produzione record di liquidi di 3,2 milioni di barili al giorno, la più alta in oltre 40 anni, e ha aumentato significativamente le vendite di prodotti di alto valore. Da inizio anno, Exxon ha realizzato utili per 26,1 miliardi di dollari, nonostante le difficoltà derivanti dai margini di raffinazione e dai prezzi del gas naturale più deboli rispetto ai livelli elevati dello scorso anno. Il CEO Darren Woods ha sottolineato la trasformazione dell’azienda a livello aziendale, che ha rafforzato la sua redditività e portato a risparmi strutturali sui costi di 11,3 miliardi di dollari dal 2019. Exxon ha anche annunciato un aumento del 4% del suo dividendo trimestrale, segnando 42 anni consecutivi di crescita dei dividendi. La performance upstream è stata sostenuta dalla produzione record degli asset in Guyana e nel bacino del Permiano. Tuttavia, l’azienda ha dovuto affrontare sfide derivanti dalla dismissione di asset non strategici e da maggiori spese di ammortamento. Exxonmobil guadagna l'1,45% nelle contrattazioni di pre-apertura a 118,45 dollari per azione.  Â

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività , presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.