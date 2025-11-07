Chip più costosi, dispositivi più costosi: TSMC sta cambiando le regole!

Punti chiave

Gli aumenti di prezzo di TSMC riguardano i chip destinati ad Apple, Samsung e altri produttori Android .

riguardano i chip destinati ad . I maggiori costi di produzione potrebbero tradursi in prezzi più alti per smartphone e computer di punta o in margini più bassi per i produttori di dispositivi .

o in . Per TSMC, gli aumenti significano ricavi più elevati e un potenziale miglioramento dei margini , grazie alla sua posizione di leadership nel mercato dei chip avanzati.

e un potenziale , grazie alla sua posizione di leadership nel mercato dei chip avanzati.

La Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), il più grande produttore di chip a contratto al mondo, ha annunciato un aumento dei prezzi dell’8-10% per i suoi processori più avanzati, a partire dal 2026. Le modifiche riguarderanno i chip utilizzati in smartphone di punta, computer ad alte prestazioni e sistemi di intelligenza artificiale, inclusi i processori Apple e chip chiave dei principali produttori Android. L’incremento maggiore riguarda il nuovo processo produttivo a 2 nanometri, destinato ai dispositivi di nuova generazione. I costi più alti derivano dai consistenti investimenti di TSMC in fabbriche e attrezzature avanzate necessarie per la produzione di questi chip. I produttori di smartphone e computer dovranno decidere se assorbire questi maggiori costi nei propri margini o trasferirli ai consumatori, con possibili ripercussioni sui prezzi dei nuovi dispositivi. Apple prevede di utilizzare i processori a 2 nanometri solo in alcuni modelli di iPhone 18, suggerendo che i costi potrebbero limitare la disponibilità della nuova tecnologia sull’intera gamma di prodotti. Sfide simili sono attese per Samsung, Qualcomm e MediaTek, con conseguenti prezzi più alti per gli smartphone Android di punta nel 2026. Gli aumenti di prezzo avranno anche implicazioni finanziarie per TSMC: prezzi più alti contribuiranno alla crescita dei ricavi e, grazie alla posizione dominante sul mercato, l’azienda potrà mantenere o migliorare la redditività nonostante l’aumento dei costi di produzione. I clienti TSMC dovranno scegliere se trasferire i costi ai consumatori o ridurre i propri margini, influenzando i prezzi dei dispositivi o la redditività dei produttori di hardware. A lungo termine, la politica dei prezzi di TSMC riflette le tendenze generali del settore: i maggiori costi per la produzione di chip avanzati stanno diventando la norma, mentre l’azienda beneficia della crescente domanda di chip per IA e ad alte prestazioni, rafforzando la sua posizione finanziaria e di mercato. Fonte: xStation5

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.