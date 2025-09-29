Chiusura del governo degli Stati Uniti: cosa significa e chi sarà interessato

Questo pomeriggio, i leader del Congresso si incontreranno con il Presidente degli Stati Uniti nel tentativo di evitare una chiusura del governo. Una chiusura avviene quando i legislatori non riescono ad approvare in tempo le leggi di spesa che finanziano le operazioni federali. Cos’è una chiusura del governo?

Sebbene a volte sia collegata al debt ceiling (tetto del debito), una chiusura del governo è in realtà un problema di autorizzazione della spesa a breve termine: i fondi esistono, ma legalmente non possono essere utilizzati perché il Congresso non ha approvato le leggi di stanziamento o le risoluzioni continuative per finanziare le agenzie federali. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Scarica la app mobile Scarica la app mobile Con entrambe le camere divise e fortemente polarizzate, le minacce di chiusura sono diventate una caratteristica ricorrente delle battaglie sul bilancio a Washington. Nel 2018, durante il primo mandato di Trump, un'impasse ha portato a una chiusura di 34 giorni, la più lunga della storia moderna. In quel periodo, circa 800.000 dei 2,1 milioni di dipendenti federali rimasero senza stipendio, generando incertezza diffusa—pari a circa un quarto o un terzo di tutti i lavoratori pubblici. Se non si raggiunge un accordo, molti settori governativi e agenzie federali smetteranno di ricevere finanziamenti e saranno costretti a sospendere o chiudere tutte le funzioni non essenziali. Questa volta, l’impatto potrebbe essere anche più grave del solito. La Casa Bianca ha minacciato licenziamenti permanenti in caso di chiusura. Cosa sta causando il conflitto questa volta?

Il nuovo anno fiscale federale inizia il 1° ottobre, e il Congresso non ha ancora raggiunto un accordo su un progetto di finanziamento a breve termine. Donald Trump ha annullato i colloqui con i leader democratici del Congresso all’inizio di questa settimana, affermando che un incontro informale non sarebbe stato “produttivo” e definendo le loro richieste “non serie”. La mossa ha irritato i Democratici, e il Leader della Minoranza al Senato, Chuck Schumer, e il Leader della Minoranza alla Camera, Hakeem Jeffries, hanno incolpato il presidente e i Repubblicani del Congresso, che controllano entrambe le camere, per una possibile chiusura. I Democratici chiedono un’estensione dei sussidi che limitano i costi delle assicurazioni sanitarie previsti dall’Affordable Care Act, in scadenza imminente. Questa era una delle misure incluse nei tagli a Medicaid approvati nel “One Big Beautiful Bill” di Trump, passato all’inizio di quest’anno. Cosa succede durante una chiusura del governo?

Tra le principali conseguenze di una chiusura del governo ci sono: Sospensione delle attività ritenute “non essenziali” .

Circa 800.000 dipendenti federali potrebbero essere messi in ferie non pagate o costretti a lavorare senza stipendio fino alla risoluzione dell’impasse.

Servizi essenziali come sicurezza nazionale, controllo del traffico aereo, operazioni militari, pagamenti del debito e Social Security continuano.

Parchi nazionali, musei, uffici amministrativi e processi come domande per visti o permessi potrebbero essere sospesi o ritardati. Conseguenze sui mercati finanziari

Finora i mercati hanno in gran parte ignorato la minaccia di una chiusura del 1° ottobre, sebbene il rischio aumenti di giorno in giorno. Secondo Polymarket, c’è una probabilità del 72% che una chiusura avvenga prima del 31 dicembre a causa della mancanza di un accordo sui finanziamenti, mentre la probabilità di una chiusura già dal 1° ottobre è del 67%. L’impatto più significativo sui mercati di una chiusura riguarda la sospensione della pubblicazione dei dati economici governativi. In tal caso, a partire da mercoledì mattina, non verrebbero pubblicati nuovi dati, inclusi il tasso di disoccupazione e i nonfarm payrolls di settembre. Una chiusura del governo ha importanza per molte ragioni oltre ai mercati finanziari, ma il suo impatto iniziale sui prezzi delle azioni dovrebbe essere minimo, anche se molto dipenderebbe dalla sua durata. Infatti, storicamente, dal 1975, per le chiusure durate più di 3 giorni, l’S&P 500 ha registrato in media un guadagno dell’1,7% nei 50 giorni successivi, con poca volatilità in quel periodo. Per tutte le chiusure, indipendentemente dalla durata, il guadagno medio è stato del 2,2%. Performance dell’S&P 500 durante le chiusure del governo:

Fonte: XTB Finora, il dollaro è nuovamente l’asset sotto maggiore pressione—una situazione che si è verificata durante tutto l’anno in ogni episodio politico—spinta dall’incertezza. Questa mattina segue lo stesso schema in vista dell’incontro odierno tra i leader del Congresso USA e il Presidente Donald Trump. Performance dell’oro

Il dollaro USA più debole ha fornito nuovo supporto all’oro, oltre alla corsa durata un anno, alimentata da stimoli monetari e fiscali, aspettative inflazionistiche, gli attacchi di Trump all’indipendenza della Federal Reserve, e la domanda da parte delle banche centrali guidata dalla Cina. Dal 1975, l’oro ha registrato in media un aumento del 3% nei 50 giorni successivi a una chiusura del governo. Performance dell’oro durante le chiusure del governo:

Fonte: XTB L’oro è aumentato del 45% finora quest’anno. I prezzi sono sulla buona strada per chiudere il terzo trimestre consecutivo in positivo, con gli ETF garantiti dall’oro ai livelli di detenzione più alti dal 2022.

Intervallo D1 d'oro. Fonte: Xstation Intervallo D1 d'oro. Fonte: Xstation

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.