CHN.cash perde il 2% 📉Le prese di profitto in Cina trascinano il sentiment dei mercati azionari europei

Dopo un rally quasi continuo di quasi il 30%, l'indice Hang Seng è sceso di oltre il 4,5% oggi al culmine della vendita, indicando la maggiore svendita degli ultimi 2 anni, dopo una striscia di 13 giorni ininterrotti al rialzo. Tuttavia, l'indice ha rimbalzato dopo la svendita, ora perde l'1%, ma i futures su benchmark cinesi come CHN.cash suggeriscono una ulteriore svendita di attività cinesi e prese di profitto. I mercati della Cina continentale sono chiusi a causa della Golden Week. A causa dei ribassi in Cina, stiamo osservando un sentiment più debole anche nel mercato azionario europeo, dove tra le aziende in calo, quasi tutti gli indici del Vecchio Continente "guidano" la strada con azioni che hanno registrato guadagni significativi negli ultimi giorni, supportate dall'ottimismo in Cina.

In Germania, le aziende automobilistiche stanno perdendo terreno, con Porsche AG (P911.DE) che scivola di quasi il 3%, mentre anche le aziende chimiche e delle materie prime sono sotto pressione; il DAX tedesco perde quasi l'1%. Anche gli ADR cinesi quotati negli Stati Uniti potrebbero aprire in ribasso oggi; i contratti di Wall Street stanno anche scendendo tra lo 0,5% e l'1% prima dell'apertura, con il VIX che guadagna quasi il 3%.

I prezzi del petrolio sono aumentati per quasi un terzo giorno consecutivo, anche se hanno visto una leggera correzione ieri. Attualmente, il Brent sta ancora negoziando intorno ai 75 dollari al barile. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha chiesto a Israele di astenersi dall'attaccare le strutture nucleari iraniane.

Un rapporto ADP più forte del previsto ha portato ieri i mercati a ridurre le aspettative per un aggressivo taglio dei tassi d'interesse della Fed a novembre. Attualmente, il mercato sta prezzando un taglio di 33 punti base rispetto ai 44 punti base della scorsa settimana, inclinando sempre più verso un taglio minore, di 25 punti base. Di conseguenza, l'EURUSD sta perdendo quasi lo 0,13% oggi ritirandosi a 1,103.

Le vendite al dettaglio di Hong Kong, pubblicate oggi, sono scese del 10,1% su base annua rispetto al -9% previsto e al -11,8% precedente. La lettura è chiaramente più forte di prima, tuttavia è importante sapere che gli stimoli non aumenteranno immediatamente i consumi cinesi, mentre la domanda complessiva nell'economia rimane debole, con un calo a doppia cifra nella regione di Hong Kong (l'anno scorso il consumo era già abbastanza debole, mentre ora è molto peggiore). Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Grafico CHN.cash (intervallo M15)

Fonte: xStation5

