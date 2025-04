CHN.cash rimbalza del 6,7% mentre i mercati attendono i negoziati tra Stati Uniti e Cina e gli stimoli di Pechino 📈

I contratti sull'indice cinese HSCEI (CHN.cash) stanno salendo di quasi il 7% oggi, poiché il mercato prevede che l’impatto dei dazi al 104% contro la Cina possa rafforzare le aspettative di uno stimolo economico da parte di Pechino. Gli investitori si aspettano che la Cina si sentirà obbligata a sostenere il sentiment dei mercati finanziari adottando una politica monetaria ultra-espansiva e, possibilmente, introducendo un pacchetto di aiuti più ampio volto a stimolare la domanda interna — una misura finora evitata per non rischiare un aumento dell’inflazione. Se le imprese cinesi verranno paralizzate dalla guerra commerciale, è ragionevole aspettarsi che Pechino intervenga con misure economiche per stabilizzare la situazione, il che potrebbe sollevare temporaneamente il sentiment di mercato. Oggi sono anche in programma colloqui ad alto livello tra le delegazioni di Stati Uniti e Cina in merito ai dazi. Il miglioramento del sentiment sui mercati cinesi potrebbe derivare in parte dalla speranza di un parziale ritiro dei dazi da parte degli Stati Uniti. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile CHN.cash (grafico giornaliero – D1)

Il rally di oggi si è fermato in corrispondenza di una resistenza chiave: la media mobile esponenziale a 200 giorni (linea rossa) e il livello del 38,2% di ritracciamento di Fibonacci del movimento rialzista iniziato a inizio 2024. Se i negoziati con gli Stati Uniti non dovessero portare a una riduzione dei dazi, ci si potrebbe aspettare un impulso ribassista su CHN.cash e una parziale cancellazione dei guadagni. Al contrario, se gli Stati Uniti dovessero ammorbidire la propria posizione mantenendo solo dazi parziali, il mercato cinese potrebbe beneficiarne, poiché le condizioni per uno stimolo economico migliorerebbero. Le aziende cinesi orientate al mercato interno, in particolare, potrebbero trarne vantaggio. Tuttavia, è importante considerare che un colpo all’economia cinese potrebbe innescare uno shock finanziario e aggravare ulteriormente i problemi nel settore immobiliare e bancario. Il rimbalzo odierno sembra inoltre sostenuto in parte dall’attività dei fondi statali cinesi, che potrebbero essere intervenuti acquistando asset cinesi per limitare i ribassi. La resistenza chiave si trova attualmente a 7.600 punti, mentre i principali livelli di supporto sono situati intorno a 6.700 e 6.550 punti, dove in passato si sono verificate reazioni di prezzo. Fonte: xStation5

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività , presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.