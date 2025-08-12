Commenti accomodanti del nuovo candidato di Trump alla Fed e nuovi attacchi a Powell

Stephen Miran (candidato di Trump alla Fed) Soddisfatto dei dati sull’inflazione del BLS , definendoli “ben comportati”.

Sostiene che non ci siano prove di un’inflazione spinta dai dazi; elementi del CPI core come prezzi delle auto e tariffe aeree restano invariati.

Ritiene che l’inflazione degli affitti sia in parte conseguenza dell’ immigrazione illegale ; prevede una disinflazione nei servizi se cambieranno le politiche.

Sottolinea l’importanza dell’ indipendenza della Fed , ma è favorevole a ulteriori allentamenti monetari.

È noto per preferire un dollaro debole e una politica monetaria più espansiva. Donald Trump Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile Intensifica le critiche pubbliche al presidente della Fed Jerome Powell , chiedendo tagli aggressivi ai tassi di interesse.

Solleva l’ipotesi di cause legali riguardo la gestione degli edifici della Fed.

Sostiene che Powell sia stato “troppo lento” nell’allentare la politica monetaria; chiede tagli più rapidi e profondi. Thomas Barkin (presidente della Fed di Richmond) Avverte che i rischi inflazionistici restano irrisolti, con mercato del lavoro e consumi ancora incerti.

Evidenzia la stanchezza dei consumatori per i prezzi elevati; avverte che un calo della spesa potrebbe minacciare l’economia.

Suggerisce che la Fed debba rimanere prudente e guidata dai dati. Le ultime dichiarazioni di Miran e Trump rafforzano l’ipotesi di un possibile orientamento più accomodante della politica monetaria USA. Al contrario, la prudenza di Barkin segnala che la Fed non ha fretta di abbassare i tassi, mentre la nomina di Miran introduce una voce favorevole a un ulteriore allentamento e a un dollaro più debole. La forte pressione pubblica di Trump sulla Fed per ottenere tassi più bassi aumenta le aspettative di un’imminente distensione monetaria. Nel complesso, questi sviluppi puntano verso una maggiore pressione ribassista sul dollaro USA, soprattutto in vista della riunione di settembre della Fed. Gli operatori di mercato dovrebbero monitorare un possibile indebolimento del dollaro in autunno, con rischi orientati verso ulteriori allentamenti se la crescita economica dovesse rallentare. L'EUR/USD è in rialzo oggi dopo i dati contrastanti sull'IPC e i commenti accomodanti del nuovo candidato alla Fed. Inoltre, Trump ha ripreso gli attacchi a Jerome Powell, il che potrebbe esercitare ulteriore pressione sul dollaro. Fonte: xStation5

