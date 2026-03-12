Chubb assicurerà le navi che attraversano lo Stretto di Hormuz 🗽 Cosa significa per l'azienda?

Il colosso assicurativo statunitense Chubb (CB.US) è stato designato come assicuratore principale in un programma sostenuto dalla U.S. International Development Finance Corporation (DFC) volto a ripristinare il traffico commerciale attraverso lo Stretto di Hormuz, in un contesto di rischi elevati legati alla guerra con l’Iran. Il programma include un meccanismo di riassicurazione fino a 20 miliardi di dollari, pensato per coprire eventuali danni legati alla guerra. Il programma assicurativo copre le carene delle navi, le macchine e il carico trasportato, oltre ai danni ambientali, come i costi per la pulizia di eventuali fuoriuscite di petrolio. Chubb fornirà assicurazioni dirette agli armatori e coordinerà le informazioni relative alle navi e ai carichi in transito nella regione. L’iniziativa mira a ridurre la paralisi del traffico marittimo regionale. In condizioni normali, circa 15 milioni di barili di petrolio greggio e 5 milioni di barili di prodotti petroliferi raffinati transitano ogni giorno attraverso lo Stretto di Hormuz. Tuttavia, dall’inizio del conflitto, il traffico delle petroliere è diminuito significativamente a causa del rischio di attacchi. Negli ultimi giorni si sono verificati ulteriori incidenti di sicurezza. Secondo UK Maritime Trade Operations, tre navi al largo delle coste iraniane sono state colpite da proiettili, confermando l’elevato rischio operativo per le compagnie di navigazione. Lo Stretto di Hormuz resta un punto critico per il mercato globale del petrolio, collegando il Golfo Persico con il Mar Arabico e servendo come principale rotta marittima per l’esportazione di risorse energetiche dalla regione. L’amministrazione Donald Trump ha indicato la possibilità di ulteriori azioni militari qualora l’Iran tentasse di bloccare le spedizioni attraverso lo stretto. In caso di conflitto prolungato, anche la US Navy potrebbe scortare le petroliere lungo la via d’acqua. Gli analisti sottolineano che il ripristino di flussi commerciali stabili richiederà probabilmente sia protezione militare delle rotte marittime sia meccanismi assicurativi in grado di ridurre il rischio finanziario per armatori e operatori logistici. Evan Greenberg, Chairman e CEO di Chubb, ha dichiarato che l’azienda è orgogliosa di guidare il programma in collaborazione con il governo USA e la DFC, sottolineando che il commercio attraverso lo Stretto di Hormuz ha un ruolo vitale nell’economia globale e che fornire protezione assicurativa alle navi è essenziale per il ripristino dei flussi commerciali. Nei risultati 2025, Chubb ha riportato un reddito record da sottoscrizione property & casualty di 6,53 miliardi di dollari, con un incremento dell’11,6% rispetto all’anno precedente. Contemporaneamente, l’azienda ha registrato un combined ratio del 85,7%, riflettendo una forte redditività assicurativa. Perché potrebbe rappresentare un’opportunità di business Premi assicurativi più alti: in tempo di guerra, l’assicurazione “war-risk” per petroliere può aumentare di molte volte.

Ampiezza del mercato: circa 20 milioni di barili di petrolio e prodotti petroliferi transitano normalmente ogni giorno, creando un mercato potenziale significativo per la copertura assicurativa.

Ruolo di assicuratore principale: Chubb diventa il protagonista centrale del programma, rafforzando la propria posizione nel mercato globale delle assicurazioni marine ed energetiche.

Rapporto con il governo USA: la collaborazione con la DFC potrebbe portare ad altri contratti legati a infrastrutture e progetti energetici. Perché i profitti immediati potrebbero non essere elevati Riassicurazione statale: fino a 20 miliardi di dollari di copertura forniti dalla DFC, quindi parte del rischio e dei margini è regolata e non può essere semplicemente aumentata.

Alto rischio catastrofale: ad esempio, l’affondamento di una superpetroliera VLCC potrebbe generare perdite da miliardi di dollari (carico, nave, danni ambientali).

Condivisione del rischio: le compagnie assicurative distribuiscono normalmente l’esposizione tramite sindacati, quindi Chubb non sopporterà l’intero rischio da sola. In definitiva, il valore maggiore potrebbe risiedere non solo nel profitto immediato, ma anche nella potenziale posizione dominante a lungo termine nel mercato delle assicurazioni war-risk, nell’accesso ai dati sui flussi commerciali globali di petrolio e nel rafforzamento della reputazione come assicuratore di infrastrutture strategiche. Azioni Chubb (D1) Le azioni Chubb non hanno reagito con rialzi alla notizia del contratto governativo. Gli investitori potrebbero temere che l’azienda stia assumendo rischi difficili da monetizzare. Tuttavia, a lungo termine il contratto potrebbe rivelarsi molto vantaggioso, soprattutto se non si verificano incidenti catastrofici riguardanti le navi assicurate da Chubb. Fonte: xStation5

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