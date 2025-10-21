Il cacao si riprende nonostante i dati negativi del Nord America e il rallentamento delle esportazioni della Costa d'Avorio 📈

Punti chiave Le esportazioni di fave di cacao dalla Costa d’Avorio sono diminuite del 31% su base annua tra il 1° e il 19 ottobre.

I futures sul cacao hanno recentemente toccato i minimi degli ultimi 20 mesi.

I dati sulla macinazione del cacao mostrano un calo del 17% su base annua in Asia (il livello più basso degli ultimi 9 anni) e una diminuzione di quasi il 5% in Europa (il minimo degli ultimi 10 anni).

Il report sulla macinazione in Nord America ha invece sorpreso con un aumento su base annua di oltre il 3%.

I prezzi del cacao stanno cercando di rimbalzare dai minimi di diversi mesi, nonostante le notizie fondamentali negative.

La produzione per la stagione di raccolto 2025/2026 è prevista in aumento.

Il cacao (COCOA) sta tentando di recuperare dopo un forte sell-off che ha spinto il contratto ICE sotto i 6.000 dollari per tonnellata. La principale preoccupazione del mercato al momento riguarda i deboli dati di macinazione del cacao in Asia e in Europa (in calo rispettivamente di oltre il 17% e del 4,8%), che indicano potenziali problemi sul lato della domanda. Dall’altro lato, i dati provenienti dal Nord America hanno mostrato un inatteso aumento del 3,2% su base annua, raggiungendo quasi 112,8 mila tonnellate metriche. A parte il report sulla macinazione statunitense — che inizialmente ha avuto un impatto limitato sul mercato — il recente rimbalzo dei prezzi può essere in parte attribuito alla copertura di posizioni short, in seguito ai segnali di rallentamento delle esportazioni di cacao dalla Costa d’Avorio, il maggiore produttore mondiale.

Secondo i dati governativi pubblicati lunedì, gli agricoltori ivoriani hanno spedito 133.209 tonnellate metriche di cacao dai porti tra il 1° e il 19 ottobre della nuova stagione, pari a un calo del 31% rispetto alle 192.804 tonnellate dello stesso periodo dell’anno scorso. COCOA (timeframe D1) I dati sulla macinazione suggeriscono che il numero di acquirenti globali sia diminuito durante il rialzo parabolico dei prezzi, che ha fatto aumentare in modo marcato i prezzi del cioccolato e dei prodotti derivati. Nel frattempo, la stagione del raccolto in Africa occidentale è iniziata in modo piuttosto positivo e le rese complessive dovrebbero aumentare in modo significativo su base annua. Inoltre, i governi di Costa d’Avorio e Ghana hanno recentemente aumentato i prezzi pagati agli agricoltori per le fave di cacao, misura che dovrebbe stimolare le vendite e rafforzare l’offerta. L’indicatore RSI sul grafico orario rimane sotto quota 30, riflettendo il pessimismo del mercato riguardo a una ripresa dei prezzi nel medio periodo. Allo stesso tempo, però, gran parte delle notizie negative sembra essere già scontata nei prezzi, mentre diversi fattori potenzialmente positivi — come il calo delle esportazioni ivoriane e l’aumento della macinazione nordamericana — potrebbero offrire un temporaneo equilibrio. Fonte: xStation5 Osservando il posizionamento dei fondi speculativi, i dati indicano che gli speculatori hanno accumulato la loro più ampia posizione short dall’autunno 2023; il posizionamento netto è sceso a livelli che segnalano una condizione di “mercato ipervenduto”. Fonte: Team di ricerca di XTB, ICE Europe

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.