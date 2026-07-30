Commento trimestrali Apple e Amazon

Trimestrali ottime per Amazon e Apple che mostrano numeri che battono le attese cosí come hanno fatto gli altri colossi tech nel corso degli scorsi giorni. Amazon tocca i 200 miliardi di dollari di ricavi in un trimestre, Apple supera i 109 miliardi di dollari, numeri da record. Amazon sacrifica parte del flusso di cassa libero per alimentare gli investimenti in IA, Apple si concentra sulla redditivita dei suoi prodotti e servizi. La reazione del mercato é stata opposta per i due titoli con Amazon che rompe i 250 dollari al rialzo con un balzo di oltre l'8% riportandosi a ridosso dei massimi visti nella settimana del 13 luglio. Apple scende di un -4,5% riportandosi sui massimi visti a giugno in area 317 dollari, perdendo quindi terreno seppur in presenza di una trimestrale eccezionale. In sostanza abbiamo visto trimestrali eccezionali, si confermano i trend positivi degli andamenti dei fondamentali del settore tech. Le reazioni del mercato confermano l'andamento altamente tecnico sui singoli titoli, infatti le reazioni che vediamo vanno verso livelli di prezzo tecnici, come ad esempio i massimi di giugno per Apple oppure verso la rottura dei massimi settimanali per Amazon, complice ovviamente la classica volatilitá che caratterizza le trimestrali. Apple quindi ritraccia momentaneamente di fronte ad una performance strabiliante che abbiamo visto nelle scorse settimane e che ha portato il titolo a raggiungere la vetta assoluta delle market cap superando Nvidia. Amazon invece raggiunge i massimi settimanali interrompendo momentaneamente un ribasso consolidato sul lungo periodo che al momento rimane ancora in essere su base mensile. Recap delle trimestrali Amazon Il secondo trimestre 2026 di Amazon segna una crescita vigorosa, trainata da un'accelerazione record di AWS e da una forte performance pubblicitar Dati Finanziari: Ricavi Netti: $200,6 Miliardi (+20% su base annua). Utile Operativo: $27,5 Miliardi (+43% YoY). Utile Netto: $62,6 Miliardi (incluso un beneficio non operativo di $53,4 Mld legato agli investimenti in Anthropic).

Punti Chiave: AWS: Crescita del 37% (il miglior dato degli ultimi 18 trimestri), con un run rate annualizzato di $169 Miliardi. I segmenti AI e Chips superano entrambi i $25 miliardi di run rate annualizzato. Retail & Ads: Servizio di consegna Prime a velocità record (consegne same-day/overnight aumentate del 40%) e crescita del settore advertising (+26% YoY). Investimenti (CapEx): Aumento massiccio nel settore proprietà e attrezzature (+66,1 Mld) per sostenere l'espansione dell'infrastruttura AI, che ha impattato temporaneamente il Free Cash Flow (uscita di $7,6 Mld).

Apple Apple chiude il suo terzo trimestre fiscale 2026 registrando il suo miglior trimestre di giugno di sempre, superando le aspettative del mercato. Dati Finanziari: Ricavi Totali: $109,4 Miliardi (+16% su base annua). Utile Netto: $29,8 Miliardi (+27% rispetto ai 23,4 Mld dello scorso anno). EPS (Utile per azione): $2,02 (+29% YoY).

Performance per Segmento: iPhone: $54,3 Miliardi. Servizi: $30,7 Miliardi (record storico). Mac: $10,4 Miliardi. iPad: $6,2 Miliardi. Wearables, Home & Accessories: $7,9 Miliardi.

Punti Chiave: Margini: Margine lordo del 50,1%, sostenuto anche da impatti favorevoli legati a rimborsi doganali. Strategia: Tim Cook ha sottolineato la forte accoglienza per le nuove innovazioni software e l'introduzione di "Siri AI" presentata al WWDC26. Base Installata: Raggiunto un nuovo massimo storico per la base di dispositivi attivi in tutte le aree geografiche e categorie di prodotto.



David Pascucci Esperti

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