Anteprima Amazon: AWS contro 200 miliardi di dollari in spese in conto capitale (CapEx)

Per anni Amazon ha convinto gli investitori di essere in grado di espandere contemporaneamente il proprio business dell’e-commerce, scalare le attività pubblicitarie e costruire una delle divisioni cloud più redditizie al mondo. Tuttavia, i risultati trimestrali pubblicati oggi potrebbero mostrare che il mercato ha iniziato a guardare alla società da una prospettiva completamente diversa.

L’attenzione non è più rivolta esclusivamente ai tassi di crescita dei ricavi o ai livelli di profitto. La domanda sempre più rilevante è se le centinaia di miliardi di dollari investiti in data center e infrastrutture per l’intelligenza artificiale stiano iniziando a generare ritorni misurabili.

AWS rimane il principale motore di crescita e redditività di Amazon. Il consenso degli analisti prevede che i ricavi della divisione aumentino di circa il 31% su base annua, raggiungendo 40,57 miliardi di dollari. Questo rappresenterebbe una crescita significativamente superiore rispetto a quella complessiva del gruppo e fornirebbe un’ulteriore conferma del ruolo del cloud computing come principale pilastro della redditività di Amazon.

Questa volta, tuttavia, una crescita elevata potrebbe non essere sufficiente. Gli investitori confronteranno i risultati di AWS con le performance di Microsoft Azure e Google Cloud, cercando di capire se l’aumento degli investimenti nelle infrastrutture per l’AI si stia traducendo in una domanda reale e in una crescita futura dei ricavi.

Un altro tema centrale dell’intera trimestrale sarà rappresentato dagli enormi investimenti in conto capitale (CapEx). Amazon sta aumentando significativamente la spesa destinata a data center, server e infrastrutture necessarie allo sviluppo dell’intelligenza artificiale. Il consenso prevede circa 52,5 miliardi di dollari di CapEx nel terzo trimestre e oltre 200 miliardi di dollari nell’intero anno.

La portata di questi investimenti è enorme. Il mercato non si concentrerà quindi soltanto sull’ammontare della spesa prevista da Amazon, ma soprattutto sulla capacità di questi investimenti di tradursi in una domanda più forte, un migliore utilizzo dei data center e una crescita futura dei ricavi.

I risultati di oggi metteranno quindi alla prova due elementi fondamentali: la solidità di AWS e la capacità di Amazon di trasformare gli ingenti investimenti nell’intelligenza artificiale in ritorni economici concreti.

Principali aspettative finanziarie

Ricavi totali della società: 197,01 miliardi di dollari

197,01 miliardi di dollari Crescita dei ricavi complessivi: circa +18% su base annua

circa +18% su base annua Ricavi AWS: 40,57 miliardi di dollari

40,57 miliardi di dollari Crescita dei ricavi AWS: circa +31,3% su base annua

circa +31,3% su base annua Ricavi dagli store online: 69,92 miliardi di dollari

69,92 miliardi di dollari Ricavi dagli store fisici: 5,87 miliardi di dollari

5,87 miliardi di dollari Ricavi dai servizi ai venditori terzi: 46,15 miliardi di dollari

46,15 miliardi di dollari Ricavi pubblicitari: 19,32 miliardi di dollari

19,32 miliardi di dollari Ricavi dai servizi in abbonamento: 13,75 miliardi di dollari

13,75 miliardi di dollari Ricavi Nord America: 113,95 miliardi di dollari

113,95 miliardi di dollari Ricavi internazionali: 42,71 miliardi di dollari

42,71 miliardi di dollari Utile per azione (EPS): 1,83 dollari

1,83 dollari Utile operativo: 23,61 miliardi di dollari

23,61 miliardi di dollari Margine operativo: 12%

Previsioni future

Ricavi attesi per il terzo trimestre: 203,93 miliardi di dollari

203,93 miliardi di dollari Utile operativo atteso per il terzo trimestre: 25,07 miliardi di dollari

25,07 miliardi di dollari CapEx stimati per il terzo trimestre: 52,46 miliardi di dollari

52,46 miliardi di dollari CapEx stimati per l’intero anno: 200,53 miliardi di dollari

AWS rimane il cuore dei profitti di Amazon

Amazon oggi è molto più di una semplice società di e-commerce. Gli store online continuano a generare la quota maggiore dei ricavi, ma AWS rimane il principale motore della crescita della redditività.

Il consenso degli analisti prevede ricavi AWS pari a 40,57 miliardi di dollari, con una crescita di circa il 31% su base annua. Si tratterebbe di un ritmo significativamente superiore rispetto alla crescita complessiva della società e rappresenterebbe un'ulteriore conferma della forte domanda per i servizi cloud.

La crescita di AWS è particolarmente importante perché il segmento cloud genera margini significativamente più elevati rispetto alle attività tradizionali di e-commerce. Di conseguenza, ogni dollaro aggiuntivo di ricavi AWS può avere un impatto maggiore sull’utile operativo rispetto alle vendite generate dal business retail di Amazon.

Per Amazon, AWS rappresenta contemporaneamente un motore di crescita, una fonte di redditività e la base della strategia sull’intelligenza artificiale. Attraverso AWS, l’azienda fornisce ai clienti accesso a capacità di calcolo, infrastrutture e servizi necessari per sviluppare e implementare soluzioni basate sull’AI.

Se la crescita del segmento resterà intorno al 31%, Amazon dimostrerà che l’aumento degli investimenti nei data center sta rispondendo a una domanda reale. Tuttavia, se la crescita dovesse risultare più debole, il mercato potrebbe iniziare a chiedersi se la portata degli investimenti stia superando la capacità dell’azienda di monetizzarli efficacemente.

AWS sarà confrontata con Microsoft e Alphabet

I risultati di AWS non verranno analizzati isolatamente rispetto alla concorrenza. Anche Microsoft e Alphabet stanno aumentando la spesa per data center e infrastrutture dedicate all’intelligenza artificiale.

Tutte e tre le società competono per conquistare clienti che necessitano di quantità crescenti di potenza di calcolo per l’addestramento dei modelli, l’elaborazione dei dati e l’utilizzo di strumenti di AI.

Il report odierno rappresenterà quindi anche un test della posizione competitiva di AWS rispetto ad Azure e Google Cloud.

Se AWS registrerà una crescita in linea o superiore alle attese, il mercato potrebbe concludere che Amazon sta ancora beneficiando della crescita globale della domanda di servizi cloud.

Al contrario, se i concorrenti cresceranno più rapidamente, potrebbero emergere dubbi sulla capacità di AWS di acquisire nuovi clienti, sulla disponibilità di infrastrutture e sulla capacità di mantenere il proprio vantaggio competitivo.

Nell’attuale ciclo di investimenti, la domanda non è più semplicemente chi possiede i data center più grandi. Sempre più importante sarà capire chi riesce a sfruttare meglio la crescente domanda e trasformare le infrastrutture in flussi di ricavi sostenibili.

AWS dispone di una scala enorme, una vasta base clienti e un’offerta molto ampia. I risultati odierni mostreranno se questi vantaggi si stanno traducendo in una crescita sufficiente a mantenere la leadership del mercato.

L’intelligenza artificiale è più importante della dimensione dei CapEx

Amazon non deve più convincere il mercato della propria intenzione di investire enormi quantità di capitale. Il consenso prevede circa 52,5 miliardi di dollari di investimenti nel terzo trimestre e oltre 200 miliardi di dollari nell’intero anno.

Si tratta di livelli che solo pochi anni fa sarebbero sembrati quasi impensabili.

Oggi, tuttavia, il semplice annuncio di elevati investimenti in conto capitale non rappresenta più la principale sorpresa.

Gli investitori comprendono la portata della corsa alle infrastrutture per l’AI. Sanno che data center, server e sistemi avanzati di calcolo richiedono investimenti enormi.

La domanda più importante quindi non è quanto Amazon spenderà.

La vera domanda è se questi investimenti stanno iniziando a generare ritorni.

Il mercato cercherà informazioni su:

crescita della domanda di servizi AI all’interno di AWS;

utilizzo dei nuovi data center;

disponibilità di capacità di calcolo;

ritmo di acquisizione dei clienti;

sviluppo dei chip proprietari di Amazon;

impatto dell’AI sulla crescita futura dei ricavi e dei margini.

Se il management dimostrerà che la nuova capacità infrastrutturale viene rapidamente adottata dai clienti, gli elevati livelli di investimento potrebbero essere considerati una scelta strategica per sostenere la crescita futura.

Al contrario, se la spesa continuerà ad aumentare senza una chiara accelerazione dei ricavi, il mercato potrebbe concentrarsi sulla pressione esercitata sul free cash flow.

I chip proprietari potrebbero migliorare l’economia di AWS

Uno degli aspetti che gli investitori monitoreranno attentamente riguarda lo sviluppo dei chip proprietari di Amazon.

Processori sviluppati internamente e chip dedicati all’intelligenza artificiale potrebbero consentire ad Amazon di ridurre la dipendenza dai fornitori esterni, personalizzare meglio l’infrastruttura per le esigenze dei clienti e ridurre il costo della fornitura di servizi cloud.

Nel lungo periodo, i chip proprietari potrebbero inoltre migliorare i margini di AWS.

Se Amazon riuscirà a offrire capacità di calcolo competitiva a costi inferiori, potrebbe aumentare i margini oppure proporre prezzi più vantaggiosi ai clienti.

Tuttavia, il mercato richiederà prove concrete sull’adozione di queste soluzioni. La semplice presenza di chip proprietari nell’offerta AWS non sarà sufficiente.

La domanda chiave sarà capire se i clienti stanno effettivamente aumentando l’utilizzo dei chip sviluppati da Amazon e se questi possono rappresentare un vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti.

L’e-commerce continua a generare la maggior parte dei ricavi

Sebbene AWS riceva la maggiore attenzione degli investitori, il business retail rimane la principale fonte di ricavi per Amazon.

Il consenso prevede circa:

69,9 miliardi di dollari di vendite dagli store online;

di vendite dagli store online; 46,2 miliardi di dollari di ricavi dai servizi ai venditori terzi.

Quest’ultimo segmento è particolarmente importante per la qualità dei risultati.

I servizi ai venditori terzi includono commissioni, logistica e altre soluzioni offerte alle aziende che utilizzano il marketplace Amazon.

La crescita dei venditori terzi permette ad Amazon di espandere il proprio business senza dover finanziare direttamente tutto l’inventario.

Il consenso prevede che i venditori terzi rappresentino circa il 60,2% delle unità vendute. Questo dimostra quanto Amazon si sia trasformata da retailer tradizionale a piattaforma globale di servizi.

Anche la pubblicità rimane un pilastro importante.

Ricavi attesi per circa 19,3 miliardi di dollari mostrano che Amazon sta diventando sempre più efficace nel monetizzare il traffico generato dalla propria piattaforma.

L’ecosistema e-commerce di Amazon non riguarda quindi più soltanto la vendita di prodotti, ma anche la creazione di ricavi ad alto margine legati a pubblicità, logistica e servizi ai venditori.

La guidance potrebbe contare più dei risultati del secondo trimestre

Il consenso prevede una crescita dei ricavi del secondo trimestre di circa il 18% su base annua, fino a 197,01 miliardi di dollari.

Si tratta di una crescita molto solida, ma il mercato si aspetta un rallentamento nel trimestre successivo.

Le stime per il terzo trimestre indicano ricavi pari a circa 203,93 miliardi di dollari. Per questo motivo gli investitori presteranno particolare attenzione alle indicazioni future del management.

I risultati del secondo trimestre mostreranno cosa è accaduto negli ultimi mesi.

La guidance fornirà invece indicazioni sulla visione di Amazon riguardo domanda, andamento delle vendite e dinamiche di crescita nei prossimi mesi.

I margini rimangono solidi, ma il free cash flow potrebbe subire pressioni

Il consenso degli analisti prevede un utile operativo di circa 23,6 miliardi di dollari e un margine operativo del 12%.

Per il terzo trimestre, l’utile operativo è atteso in crescita fino a circa 25,1 miliardi di dollari. I fondamentali operativi di Amazon rimangono quindi molto solidi.

Amazon ha migliorato la redditività in diversi segmenti e la crescita di AWS, pubblicità e servizi ai venditori terzi sta aumentando il peso delle attività con margini più elevati all’interno dei risultati complessivi della società.

La sfida principale è che un forte utile operativo non si traduce automaticamente in un free cash flow altrettanto elevato.

Con investimenti annuali in conto capitale superiori ai 200 miliardi di dollari, una parte significativa della liquidità generata potrebbe essere reinvestita in data center e infrastrutture per l’intelligenza artificiale.

Per questo motivo, la trimestrale odierna rappresenterà anche un test sulla qualità della crescita di Amazon.

La società potrebbe registrare una forte crescita dei ricavi e profitti in aumento, ma gli investitori vorranno capire quanta liquidità rimane disponibile dopo aver finanziato livelli record di investimento.

La crescita di AWS e la domanda di AI determineranno la reazione del mercato

Se AWS continuerà a crescere rapidamente e la domanda di servizi legati all’intelligenza artificiale accelererà in modo significativo, il mercato potrebbe accettare la pressione sul free cash flow derivante dagli elevati livelli di investimento.

Tuttavia, se i CapEx resteranno estremamente elevati senza una corrispondente accelerazione della crescita dei ricavi, gli investitori potrebbero concludere che il ritorno sugli investimenti sia ancora troppo lontano.

Il punto chiave non è se Amazon sia in grado di sostenere investimenti di questa portata.

L’azienda dispone della solidità finanziaria, della posizione di mercato e delle capacità operative necessarie per continuare ad ampliare la propria infrastruttura.

La vera domanda è se questi investimenti stiano creando le basi per una futura crescita degli utili.

L’attuale ciclo di investimenti nell’AI è diverso dai precedenti cicli tecnologici. Le aziende non stanno semplicemente aumentando la capacità produttiva: stanno costruendo infrastrutture che potrebbero diventare la base dei futuri servizi digitali, delle applicazioni aziendali e delle piattaforme di intelligenza artificiale.

Per Amazon, AWS è al centro di questa trasformazione.

La società dovrà dimostrare che gli investimenti infrastrutturali non stanno soltanto aumentando la capacità di calcolo disponibile, ma stanno anche generando:

maggiore domanda da parte dei clienti;

crescita più forte dei ricavi;

miglioramento della redditività.

Tre possibili scenari

Scenario positivo

Lo scenario positivo prevede risultati superiori alle aspettative del consenso, una crescita di AWS superiore alle previsioni e una guidance solida per il terzo trimestre.

Ulteriori elementi positivi potrebbero arrivare da indicazioni che confermino:

una crescente domanda di servizi AI;

elevati tassi di utilizzo dei data center;

progressi nello sviluppo dei chip proprietari di Amazon.

In questo scenario, anche livelli estremamente elevati di CapEx potrebbero essere interpretati positivamente.

Il mercato potrebbe concludere che Amazon sta investendo in risposta a una domanda reale e sta costruendo infrastrutture capaci di generare crescita futura dei ricavi.

Gli investitori probabilmente si concentrerebbero sull’opportunità di lungo termine, piuttosto che sulla pressione temporanea esercitata dal livello del free cash flow.

Scenario neutrale

Lo scenario neutrale prevede risultati sostanzialmente in linea con le aspettative, una crescita solida di AWS e nessuna informazione particolarmente significativa riguardo ai ritorni degli investimenti nell’intelligenza artificiale.

Una trimestrale di questo tipo confermerebbe la solidità dei fondamentali, ma potrebbe non essere sufficiente a generare una reazione chiaramente positiva del mercato, considerando le aspettative estremamente elevate legate agli investimenti in conto capitale.

Amazon dimostrerebbe stabilità e capacità di esecuzione, ma gli investitori potrebbero attendere ulteriori prove che gli investimenti nell’AI stiano producendo benefici economici misurabili.

Scenario negativo

Lo scenario negativo include:

una crescita di AWS inferiore alle attese;

una guidance prudente per il terzo trimestre;

un ulteriore aumento della spesa senza segnali chiari di monetizzazione.

In questo caso, il mercato potrebbe concentrarsi sul rischio di un rallentamento della crescita e sulla crescente pressione sul free cash flow.

Gli investitori potrebbero iniziare a chiedersi se Amazon stia investendo troppo rapidamente rispetto alla domanda effettiva dei clienti.

Amazon affronta il test della monetizzazione dell’AI

Amazon presenta una posizione fondamentale molto solida.

AWS cresce più rapidamente rispetto al gruppo nel suo complesso e rimane la principale fonte di crescita degli utili. La pubblicità e i servizi ai venditori terzi stanno aumentando il peso delle attività più redditizie, mentre i margini operativi rimangono elevati.

La trimestrale odierna fornirà risposte ad alcune domande fondamentali:

AWS riuscirà a mantenere una crescita intorno al 31% ?

? Come si confronta la crescita di AWS con quella di Azure e Google Cloud?

La domanda di servizi AI sta accelerando?

Quanto rapidamente vengono utilizzati i nuovi data center?

I chip proprietari di Amazon stanno aumentando l’interesse dei clienti?

Amazon aumenterà le proprie previsioni di spesa per investimenti?

In che modo gli elevati CapEx influenzeranno il free cash flow?

Il Prime Day confermerà la resilienza dei consumatori?

La guidance sul terzo trimestre supererà le aspettative?

Amazon potrebbe pubblicare risultati molto solidi oggi.

Tuttavia, per convincere il mercato, AWS dovrà dimostrare che l’espansione delle infrastrutture dedicate all’intelligenza artificiale risponde a una domanda reale e che gli enormi investimenti in conto capitale stanno iniziando a creare le basi per una futura crescita dei ricavi.

Fonte: xStation5