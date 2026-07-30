US OPEN: Il Nasdaq rimbalza! I risultati di Microsoft e Lam Research rilanciano il trend legato all'IA

I mercati finanziari globali stanno affrontando una fase di maggiore volatilità, mentre gli investitori valutano un calendario ricco di dati macroeconomici e risultati trimestrali contrastanti da parte delle grandi società tecnologiche. I futures sugli indici statunitensi hanno registrato un lieve rialzo, sostenuti dalle performance divergenti dei principali operatori del cloud e dell’intelligenza artificiale (hyperscaler). I futures sul Nasdaq 100 guidano il movimento rialzista (US100: +3,3%), seguiti dall’S&P 500 (US500: +1,4%), dal Russell 2000 (US2000: +1,2%) e dal Dow Jones Industrial Average (US30: +0,6%). Microsoft ha registrato un forte rialzo grazie alla solida crescita di Azure e a una spesa in conto capitale più contenuta rispetto alle aspettative, mentre Meta ha subito un brusco calo a causa di una guidance debole e dell’aumento dei costi legati all’intelligenza artificiale. Con i risultati trimestrali di Apple e Amazon in calendario, il sentiment degli investitori rimane prudente, influenzato dalle oscillazioni dei rendimenti dei Treasury statunitensi e dalla crescente attenzione sulla capacità delle aziende di generare ritorni dagli investimenti nell’AI. Il Nasdaq è trainato dai forti rialzi dei titoli del comparto semiconduttori e dell’hardware tecnologico, con Lam Research in crescita del +19,2%, Sandisk del +16,4% e Applied Materials del +10,2%, accompagnati dal balzo di Microsoft (+14,7%). Sul fronte opposto, Alnylam Pharmaceuticals è crollata del 23,4%, mentre Meta Platforms ha perso il 9,5%, guidando i ribassi tra i titoli software e delle comunicazioni, tra cui Workday (-7,3%) e Adobe (-5,0%). Fonte: Team di ricerca di XTB Fonte: Team di ricerca di XTB Macro USA: la crescita del PIL rallenta Nel secondo trimestre del 2026, l’economia statunitense è cresciuta a un ritmo inferiore alle attese, registrando un’espansione dell’1,5% su base annualizzata, mentre il conflitto con l’Iran ha pesato sulla fiducia nella principale economia mondiale. Secondo il rapporto del BEA (Bureau of Economic Analysis), il rallentamento è stato determinato principalmente dal calo delle esportazioni e della spesa pubblica, oltre che da un indebolimento degli investimenti aziendali. Anche i consumi personali sono risultati inferiori alle aspettative, con le famiglie statunitensi che continuano a risentire della pressione esercitata dagli elevati prezzi dei carburanti. I dati sul Core PCE, l’indicatore d’inflazione preferito dalla Federal Reserve, sono risultati leggermente inferiori alle attese: il dato mensile è stato più debole del previsto, indicando pressioni inflazionistiche di breve periodo più contenute. Analisi tecnica: US100 (futures sul Nasdaq 100) I futures sul Nasdaq 100 (US100) stanno tentando un recupero dopo una forte fase di vendite che ha spinto i prezzi al di sotto della fondamentale media mobile esponenziale a 100 giorni (EMA100, circa 28.275) e del supporto orizzontale a 28.410 (livello di Fibonacci dello 0,0%). L’indice ha trovato un supporto temporaneo in area 27.600, mentre l’RSI a 41,2 evidenzia una persistente pressione ribassista, nonostante i primi segnali di stabilizzazione. Per gli acquirenti, il recupero della zona di resistenza compresa tra 28.275 e 28.410 sarà fondamentale per aprire la strada verso il livello di Fibonacci del 23,6% (28.966) e la media mobile esponenziale a 30 giorni (EMA30, circa 29.036). Al contrario, un mancato ritorno al di sopra della EMA100 manterrebbe l’US100 esposto a nuove pressioni di vendita, con possibile ritorno verso 27.600 e un successivo test del supporto più profondo in area 26.860. Fonte: xStation5 Notizie societarie Microsoft (MSFT): Le azioni sono balzate del 14% dopo che i risultati del quarto trimestre hanno superato le aspettative, con ricavi pari a 90,01 miliardi di dollari rispetto agli 87,72 miliardi attesi e un utile per azione ( EPS ) di 4,81 dollari contro una stima di 4,25 dollari . La crescita del cloud Azure ha accelerato al 43% su base annua , superando i 100 miliardi di dollari di ricavi annuali . Gli investitori sono stati ulteriormente rassicurati dalla revisione al ribasso della guidance sugli investimenti in conto capitale (CapEx) per l’intero anno, portata a circa 175 miliardi di dollari rispetto ai precedenti 190 miliardi , grazie ad adeguamenti contabili.

Le azioni sono balzate del dopo che i risultati del quarto trimestre hanno superato le aspettative, con ricavi pari a rispetto agli e un utile per azione ( ) di contro una stima di . La crescita del cloud ha accelerato al , superando i . Gli investitori sono stati ulteriormente rassicurati dalla revisione al ribasso della guidance sugli investimenti in conto capitale (CapEx) per l’intero anno, portata a circa rispetto ai precedenti , grazie ad adeguamenti contabili. Meta Platforms (META): Il titolo è crollato del 9% dopo una previsione debole sui ricavi del terzo trimestre ( 61-64 miliardi di dollari ) e l’aumento della parte bassa della guidance annuale sui CapEx ( 130-145 miliardi di dollari ). Nel secondo trimestre i ricavi sono cresciuti del 28% su base annua , raggiungendo 60,8 miliardi di dollari , ma l’EPS è sceso a 6,18 dollari , penalizzato da 2,4 miliardi di dollari di oneri legali e 1,18 miliardi di dollari di costi per indennità di licenziamento .

Il titolo è crollato del dopo una previsione debole sui ricavi del terzo trimestre ( ) e l’aumento della parte bassa della guidance annuale sui CapEx ( ). Nel secondo trimestre i ricavi sono cresciuti del , raggiungendo , ma l’EPS è sceso a , penalizzato da e . Lam Research (LRCX): Le azioni sono salite del 20% dopo risultati trimestrali superiori alle attese. I ricavi sono aumentati del 30% su base annua a 6,72 miliardi di dollari (contro i 6,68 miliardi attesi ) e l’EPS rettificato ha raggiunto 1,82 dollari (rispetto agli 1,70 dollari stimati ). Il forte aumento dei ricavi derivanti dai servizi ai clienti ( +43% su base annua ) ha contribuito a sostenere i margini. Per il futuro, la guidance sull’EPS rettificato del primo trimestre, compresa tra 2,00 e 2,30 dollari , ha superato ampiamente le aspettative di Wall Street pari a 1,84 dollari .

Le azioni sono salite del dopo risultati trimestrali superiori alle attese. I ricavi sono aumentati del a (contro i ) e l’EPS rettificato ha raggiunto (rispetto agli ). Il forte aumento dei ricavi derivanti dai servizi ai clienti ( ) ha contribuito a sostenere i margini. Per il futuro, la guidance sull’EPS rettificato del primo trimestre, compresa tra , ha superato ampiamente le aspettative di Wall Street pari a . Starbucks (SBUX): Il titolo sale dell’ 1,5% dopo che la società ha rivisto al rialzo la guidance sull’EPS rettificato annuale, portandola a 2,55-2,65 dollari rispetto ai 2,39 dollari attesi . Le vendite nei negozi comparabili negli Stati Uniti sono aumentate del 7,9% nel terzo trimestre , portando i ricavi complessivi a 9,3 miliardi di dollari (contro i 9,16 miliardi previsti ), sostenuti dalle innovazioni nel menu e dagli aggiornamenti al programma fedeltà.

Il titolo sale dell’ dopo che la società ha rivisto al rialzo la guidance sull’EPS rettificato annuale, portandola a rispetto ai . Le vendite nei negozi comparabili negli Stati Uniti sono aumentate del , portando i ricavi complessivi a (contro i ), sostenuti dalle innovazioni nel menu e dagli aggiornamenti al programma fedeltà. Baxter International (BAX): Il titolo è balzato di quasi il 17% dopo risultati del secondo trimestre migliori delle attese ( EPS rettificato 0,56 dollari contro 0,37 attesi; ricavi 2,96 miliardi contro 2,8 miliardi previsti ). Il management ha rivisto al rialzo le previsioni sull’EPS annuale portandole a 1,95-2,15 dollari , grazie alla solida esecuzione operativa e al rimborso di alcuni dazi.

Il titolo è balzato di quasi il dopo risultati del secondo trimestre migliori delle attese ( ). Il management ha rivisto al rialzo le previsioni sull’EPS annuale portandole a , grazie alla solida esecuzione operativa e al rimborso di alcuni dazi. Crocs (CROX): Le azioni sono crollate del 12% a causa di una previsione debole sull’EPS rettificato del terzo trimestre ( 3,20-3,30 dollari contro 3,53 attesi ), nonostante i risultati del secondo trimestre abbiano superato le aspettative, con ricavi pari a 1,18 miliardi di dollari . Il management ha comunque aumentato la guidance sull’EPS annuale a 13,70-14,00 dollari e ampliato il programma di riacquisto di azioni proprie fino a circa 2 miliardi di dollari .

Le azioni sono crollate del a causa di una previsione debole sull’EPS rettificato del terzo trimestre ( ), nonostante i risultati del secondo trimestre abbiano superato le aspettative, con ricavi pari a . Il management ha comunque aumentato la guidance sull’EPS annuale a e ampliato il programma di riacquisto di azioni proprie fino a circa . Robinhood Markets (HOOD): Il titolo perde l’1,8%, nonostante risultati del secondo trimestre superiori alle attese, con ricavi pari a 1,31 miliardi di dollari e un EPS di 0,62 dollari rispetto agli 0,44 dollari previsti. La forte attività nel trading di opzioni, azioni e mercati previsionali ha compensato il calo del 38% su base annua dei ricavi legati alle criptovalute, mentre la guidance annuale sulle spese operative è stata rivista al ribasso.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.