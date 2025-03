Commodities Wrap - Petrolio, Oro, Cacao, Mais(11.03.2025)

Petrolio: Il petrolio greggio rimane sotto pressione alla luce delle dichiarazioni di Donald Trump, che è pronto a sacrificare la crescita economica per proseguire con la sua agenda di politica commerciale. Secondo Donald Trump, l'economia degli Stati Uniti deve attraversare un periodo di transizione per adattarsi alla nuova realtà. Nonostante le speranze di una ripresa in Cina, i dati più recenti sull'IPC mostrano una mancanza di pressione sulla domanda. L'inflazione dell'IPC ha registrato il più grande calo degli ultimi 13 mesi. L'inflazione dell'IPC è risultata pari a -0,7% su base annua per febbraio, rispetto al livello previsto di -0,4% su base annua. L'inflazione del PPI è risultata pari a -2,2% su base annua, rispetto alla previsione di -2,1% su base annua. OPEC+ intende aumentare la produzione ad aprile di 138 mila barili al giorno. A febbraio, l'OPEC ha prodotto 320 mila barili al giorno in più, il che rappresenta un massimo di 14 mesi nella produzione, pari a 27,35 milioni di barili al giorno. Gli Stati Uniti stanno cercando di intensificare gli sforzi per limitare le esportazioni di petrolio dall'Iran. Teoricamente, potrebbe arrivare a un blocco delle petroliere o alla loro ispezione in mare. Secondo il Segretario all'Energia degli Stati Uniti, la politica del "drill baby drill" ha una possibilità di successo, anche con l'attuale calo dei prezzi del petrolio. Il segretario Wright ha anche indicato che intende cercare fondi per un importo di 20 miliardi di dollari per reintegrare le riserve strategiche di petrolio. Con un prezzo di 70 USD al barile (prezzo di acquisto fornito dal DOE lo scorso anno), sarebbe possibile acquistare circa 285 milioni di barili per l'importo specificato. Con l'attuale livello di 395 milioni di barili, l'acquisto di 285 milioni di barili porterebbe al quasi completo reintegro delle riserve, che sono state ridotte dal 2010. Tuttavia, con l'attuale ritmo di reintegro, probabilmente ci vorrebbero una dozzina di anni. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Le riserve strategiche attualmente ammontano a 395 milioni di barili e sono inferiori alle riserve commerciali. Acquistare 285 milioni di barili equivale a solo 3 giorni di domanda globale, ma a un ritmo veloce potrebbe fare una differenza significativa per il mercato del petrolio. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Le posizioni nel petrolio WTI sono scese al livello più basso da settembre 2024. In precedenza, con una posizione netta di circa 150.000 contratti, abbiamo osservato un segnale contrarian sul petrolio. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Nel caso del petrolio Brent, stiamo osservando una chiara riduzione delle posizioni long, sebbene non si possa ancora parlare di un eccessivo overselling del petrolio. Una diminuzione del numero di contratti long a circa 200.000 potrebbe fornire un segnale contrarian. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Il petrolio WTI ha chiuso il 10 marzo al suo livello più basso dal 2021. Attualmente, i prezzi stanno rimbalzando intorno ai 67 USD al barile, sebbene l'area 67-68 possa essere vista come una zona di offerta. Fonte: xStation5 Oro: L'oro rimane su livelli elevati a causa dell'incertezza riguardo al commercio internazionale.

La continua debolezza del dollaro potrebbe comportare una diminuzione del valore delle riserve valutarie per molte banche centrali in tutto il mondo, il che potrebbe portare a un ulteriore aumento della domanda di oro da parte delle istituzioni ufficiali.

Negli ultimi 3 anni, le banche centrali hanno acquistato più di 1.000 tonnellate di oro ogni anno, rappresentando oltre il 20% della domanda globale totale.

Le aspettative per i tagli dei tassi negli Stati Uniti stanno aumentando, nonostante la mancanza di disponibilità di Jerome Powell a muoversi in quella direzione. Attualmente, il tasso a termine degli Stati Uniti è fissato al 3,5% su base effettiva, il che indicherebbe almeno 3 tagli quest'anno. Non molto tempo fa, il tasso era fissato al 4%, indicando due tagli parziali rispetto all'attuale livello effettivo del 4,33%.

Sebbene, dal punto di vista dell'incertezza geopolitica, l'oro dovrebbe guadagnare, stiamo osservando un chiaro ritiro degli investitori speculativi nel mercato. Tuttavia, ciò potrebbe essere legato a un desiderio di cercare liquidità a causa dell'ulteriore sell-off recente nel mercato azionario. L'oro non ha superato un nuovo massimo storico dal 25 febbraio. Tuttavia, un aumento a circa 2938 USD per oncia creerebbe un nuovo picco più alto dopo l'ultima correzione, indicando una pressione rialzista continua. Attualmente, si è formato un pattern a triangolo sul grafico, con un intervallo che suggerisce circa 2770 USD se i prezzi scendono, e circa 3010 USD se i prezzi salgono. Fonte: xStation5 Cacao: Secondo Hershey, uno dei maggiori produttori di cioccolato negli Stati Uniti e nel mondo, la situazione sul mercato dei futures del cacao dell'ICE è scollegata dalla realtà del mercato fisico.

Un significativo calo nel numero di contratti futures ha portato a una riduzione della liquidità e a un aumento della volatilità.

Il Vice CEO della compagnia, Tricia Branningan, ha dichiarato che, analizzando il rapporto stock-to-use, il prezzo dovrebbe essere compreso tra i 3000 e i 5000 USD per tonnellata. Se le variazioni dei prezzi dovessero reagire ai cambiamenti nel numero di contratti futures con un ritardo di un anno, il prezzo potrebbe essere vicino a un minimo. L'attuale variazione del prezzo anno su anno è di circa il 13%, mentre il numero di posizioni aperte è diminuito del 51% rispetto all'anno scorso. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB L'ultimo report ICCO mostra una significativa aspettativa di calo della domanda di cacao, mentre la produzione sta recuperando. Dall'inizio di quest'anno, il prezzo è già sceso di quasi il 30%. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Se il comportamento del prezzo medio a cinque anni dovesse essere un punto di riferimento, il prezzo potrebbe essere vicino al minimo. Tuttavia, la media a lungo termine suggerisce che il minimo locale potrebbe arrivare leggermente più tardi. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Le scorte ICE sono già in ripresa e sono ai livelli più alti da dicembre. Tuttavia, è importante notare che ciò è in linea con i modelli stagionali. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Mais: Il mais americano è principalmente esportato verso Messico, Giappone, Canada e Cina.

L'incertezza riguardo ai dazi sta causando la sospensione delle consegne dei contratti.

Attualmente, 11 milioni di tonnellate di cereali sono in attesa di essere caricate negli Stati Uniti (venduti ma non ancora spediti). L'imposizione dei dazi potrebbe portare alla cancellazione di queste consegne.

La retorica sui dazi ha portato a una significativa riduzione delle posizioni lunghe nel mercato del mais, nonostante il rapporto WASDE precedente mostrasse un calo dei livelli di scorte previsti.

Alla fine del mese, sarà pubblicato un rapporto sulle prospettive di semina. Si prevede che gli agricoltori americani aumenteranno le semine di mais rispetto alla soia a causa di una maggiore redditività.

Dall'inizio di quest'anno, le esportazioni di mais sono state superiori rispetto all'anno scorso, il che potrebbe essere legato alle preoccupazioni sui dazi. L'ispezione del mais destinato all'esportazione è aumentata del 33% quest'anno, raggiungendo 29,08 milioni di tonnellate. Lo scorso anno, nello stesso periodo, erano 21,86 milioni di tonnellate. Una quantità significativa di cereali rimane nei porti degli Stati Uniti, in attesa con incertezza delle future decisioni sui dazi. Fonte: Bloomberg Finance LP, DOA Nelle ultime due settimane, si è registrata una notevole riduzione delle posizioni lunghe nel mais, sebbene le posizioni corte non siano aumentate. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

